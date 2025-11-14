Colombia

Quién es ‘Antonio Medina’, el cabecilla de las disidencias de las Farc que Gustavo Petro ordenó bombardear

Las actividades criminales atribuidas a este guerrillero abarcan un amplio espectro. Se le responsabiliza de extorsiones a ganaderos y propietarios de fincas, secuestros, ataques armados contra la fuerza pública y la expansión de operaciones ilícitas hacia Venezuela

Omar Pardo Galeano, alias Antonio
Omar Pardo Galeano, alias Antonio Medina, cabecilla frente 28 disidencias de las Farc - crédito captura redes sociales

El nombre de alias Antonio Medina destaca en el panorama del conflicto armado colombiano. Detrás de este alias se encuentra Omar Pardo Galeano, identificado por las autoridades como cabecilla del frente 28 de las disidencias de las Farc, una de las facciones más activas en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Su figura, vinculada a la expansión del narcotráfico y a ataques armados, ha sido objeto de intensos operativos militares y de vigilancia constante por parte de las fuerzas de seguridad.

La trayectoria de Pardo Galeano, de acuerdo con información de inteligencia militar citada por El Universal, se remonta a su pertenencia a las extintas Farc, organización de la que se desmovilizó antes de asumir el liderazgo de la subestructura 28 de las disidencias.

Su ascenso en la jerarquía criminal se consolidó tras la desmovilización, cuando se convirtió en uno de los principales referentes armados en la región de Arauca. En 2023, fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que marcó su ruptura definitiva con cualquier proceso de reintegración y lo posicionó como un objetivo prioritario para las autoridades.

El rol de alias Antonio Medina dentro de las disidencias de las Farc ha sido descrito como el de un líder estratégico y operativo. El Heraldo señala que es considerado “uno de los capos del narcotráfico que delinque en la zona”, con una influencia directa en el departamento de Arauca y conexiones con el cartel del narcotráfico.

El guerrillero reapareció en un
El guerrillero reapareció en un video en redes sociales amenazando a quienes tengan relación con el grupo armado ELN- crédito Redes sociales

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que “Antonio Medina” es el hombre de confianza de alias ‘Iván Mordisco’, líder del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias, y que su estructura ha sido blanco de al menos trece bombardeos autorizados por el presidente Gustavo Petro, ocho de ellos en 2025.

Las actividades criminales atribuidas a este guerrillero abarcan un amplio espectro. Según los medios de comunicación mencionados con anterioridad, se le responsabiliza de extorsiones a ganaderos y propietarios de fincas, secuestros, ataques armados contra la fuerza pública y la expansión de operaciones ilícitas hacia Venezuela.

En los municipios de Támara y Paz de Ariporo, en Casanare, así como en la frontera con Arauca, su grupo ha ejecutado actos terroristas y ha consolidado rutas para el tráfico de drogas. Las autoridades han documentado que Medina contaba con un anillo de seguridad compuesto por 35 combatientes, lo que evidencia el nivel de protección y la estructura militar que lo rodeaba.

A Alias Antonio Medina se
A Alias Antonio Medina se le responsabiliza de extorsiones a ganaderos y propietarios de fincas, secuestros, ataques armados contra la fuerza pública y la expansión de operaciones ilícitas hacia Venezuela - crédito AFP

La red de alianzas tejida por Medina ha sido clave para su permanencia y expansión. El Tiempo informó en que su liderazgo se sostiene gracias a la colaboración con figuras como alias ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’. Estas alianzas han permitido a la facción del frente 28 mantener una posición relevante en el escenario delictivo, a pesar de los constantes golpes militares y de la rivalidad con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con quienes libra una guerra por el control territorial y las rentas criminales.

El entorno interno de la organización también ha estado marcado por episodios de violencia y desconfianza. El Espectador reveló que, tras la muerte de su expareja sentimental, alias Alexa, a manos del Ejército en abril de 2025, Medina inició una serie de represalias internas.

Alexa, quien había sido reclutada a los 15 años y se desempeñaba como colaboradora cercana, murió en combates en Samacá, Casanare. La información de inteligencia sugiere que miembros de su propio anillo de seguridad facilitaron su ubicación a cambio de dinero, lo que desencadenó consejos de guerra ordenados por Medina contra los responsables de la seguridad de Alexa.

Con la "purga interna" los
Con la "purga interna" los responsables de la muerte de alias Alexa pagarían con su vida - crédito Sebastian Marmolejo/Europa Press y Colprensa

En cuanto a la presencia geográfica, El Tiempo detalla que la influencia de Medina se extiende principalmente sobre Arauca, con operaciones en Casanare y la instalación de campamentos en territorio venezolano. Esta ubicación estratégica le ha permitido consolidar rutas de narcotráfico y mantener una posición de poder en la frontera colombo-venezolana, zona clave para el tránsito de drogas y armas.

La muerte de alias Alexa y las represalias ordenadas por Medina ilustran el clima de tensión y violencia interna que caracteriza a las disidencias del frente 28. La reacción del cabecilla ante la traición y la pérdida de una colaboradora cercana evidencia el control férreo que ejerce sobre su estructura y la dinámica de lealtades y castigos que impera en su organización.

