Los carros que no estén matriculados en Bogotá tendrán más pico y placa, confirmó el alcalde Galán

La medida, que empezará a regir en 2026 con la directriz de la Secretaría de Movilidad, tiene la intención de que más conductores matriculen sus vehículos en la capital del país

El próximo año cambiarán las restricciones para los conductores, según el alcalde Galán - crédito Colprensa y Galán en Facebook

Este viernes, 14 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció durante una rueda de prensa que el Distrito implementará cambios en el pico y placa, motivados por la alta densidad de vehículos que circulan diariamente por la capital del país.

Según explicó el mandatario local, el 30% de los carros particulares que transitan por la ciudad están matriculados en otras partes de Colombia, por lo que no aportan al recaudo del impuesto correspondiente.

En este sentido, se ha deteriorado la capacidad financiera y operativa de la administración para gestionar la movilidad en términos de obras, seguridad vial y semaforización.

El alcalde enfatizó en que esta situación sumada a los retos de tráfico, siniestralidad, emisiones contaminantes y ruido obliga a tomar medidas adicionales.

Por lo anterior, anunció que a partir del primer semestre de 2026, los carros particulares que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa dos sábados al mes.

Galán fue claro al afirmar: “Tomamos una decisión y es que la gente que utilice los carros en Bogotá los matricule aquí… Como lo queremos hacer desde el semestre entrante, los vehículos que no estén matriculados en Bogotá tendrán pico y placa un sábado sí y uno no, o sea, dos sábados al mes”.

Para respaldar su punto, el mandatario presentó una gráfica que evidencia cómo ha crecido el registro de parque automotor en el país frente al de la capital.

Entre 2017 y 2023, Colombia muestra aumentos anuales que en varios momentos superan el 6%, mientras que Bogotá mantiene un crecimiento mucho más bajo, que cae desde el 3,5% en 2017 hasta apenas 1,1% en 2023.

Esta brecha refleja que gran parte del aumento de vehículos ocurre por fuera de Bogotá, pese a que muchos de esos autos terminan circulando dentro de la ciudad sin contribuir al financiamiento local.

El mandatario agregó que en 12 años la participación cayó a menos de la mitad, lo que llevó a que Bogotá dejara de ser el principal lugar de matrícula de carros nuevos en el país.

También explicó que “desde 2015 se han dejado de matricular en la ciudad 241 mil vehículos, evitando que se obtengan cerca de 1,1 billones de pesos para invertir en la ciudad”.

Con la idea de cambiar lo que sucede con la matricula de automotores nuevos o antiguos, también se mencionó que el pico y placa solidario aumentará para aquellos que no hagan el cambio sugerido.

“En el pico y placa se pagaba 20% más cuando el vehículo no estaba matriculado en la ciudad y ahora aumentará al 50%. Esto está contemplado para vehículos nuevos o usados”, dijo el alcalde en su intervención.

Noticia en desarrollo...

