Interventora de la Nueva EPS, Gloria Polanía, renunció en medio de auditoría: directora del Dapre aceptó su salida

La renuncia de la funcionaria se produce en pleno proceso de auditoría y depuración de operaciones, mientras se especula sobre la posible llegada de Luis Óscar Gálvez para liderar la intervención

La renuncia de Gloria Polanía
La renuncia de Gloria Polanía ocurre en medio de un proceso de depuración que supera los $15 billones de pesos en cuentas médicas - crédito Nueva EPS

La salida de Gloria Polanía de la intervención de Nueva EPS se produce en un momento en que la entidad atraviesa un proceso de depuración y auditoría de gran envergadura, que implica el análisis de más de 14,5 millones de cuentas médicas con un valor total que supera los quince billones de pesos.

La directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, que actúa como superintendente de salud ad hoc para Nueva EPS, aceptó la renuncia de Polanía y confirmó que en las próximas horas se anunciará el nombre del nuevo agente interventor.

La decisión de aceptar la renuncia de Polanía fue comunicada por Rodríguez, que subrayó que la definición sobre el reemplazo se dará a conocer en la tarde del viernes 14 de noviembre.

En el entorno de la entidad, se especula que Luis Óscar Gálvez, actual interventor de Savia Salud, podría ser designado para asumir la intervención de Nueva EPS.

El relevo en la dirección
El relevo en la dirección de la Nueva EPS incluye la destitución de Gloria Polanía y el nombramiento de Óscar Gálvez como nuevo interventor - crédito Luis Óscar Gálvez Mateus/LinkeIn

Este relevo en la intervención ocurre mientras la empresa ejecuta una revisión exhaustiva de sus operaciones financieras y administrativas, centrada en la auditoría de un volumen significativo de cuentas médicas.

La magnitud del proceso, que involucra más de 14,5 millones de registros y un monto superior a $15 billones de pesos, marca un momento clave para la gestión y el futuro de la entidad.

La expectativa se centra ahora en la inminente designación del nuevo agente interventor, que deberá continuar con el proceso de depuración y auditoría iniciado bajo la gestión de Polanía.

Concejal Briceño denuncia falta de idoneidad en agente interventora de la Nueva EPS

El nombramiento de Gloria Libia
El nombramiento de Gloria Libia Polanía Aguillón como agente interventora de la Nueva EPS desata controversia política en Colombia - crédito X/Secretaría Salud Bogotá

El nombramiento de Gloria Libia Polanía Aguillón como agente interventora de la Nueva EPS generó controversia tras las denuncias públicas del concejal de Bogotá Daniel Briceño, que cuestionó la idoneidad profesional de la funcionaria para asumir el cargo.

La polémica se intensificó cuando Briceño afirmó en su cuenta de X que Polanía Aguillón no cumplía con los requisitos exigidos, ya que, según sus declaraciones, no habría superado el “examen de conocimientos de la Universidad Nacional para ser agente interventor”.

La Superintendencia Nacional de Salud anunció el martes 19 de agosto la designación de Gloria Polanía Aguillón, destacando que cuenta con treinta y tres años de experiencia en el sector.

No obstante, la reacción del concejal Briceño fue inmediata y directa. A través de sus redes sociales, el funcionario capitalino responsabilizó al Gobierno nacional por la decisión, señalando que la Nueva EPS se encuentra bajo la administración del presidente Gustavo Petro mediante el ente de vigilancia correspondiente.

El concejal de Bogotá Daniel
El concejal de Bogotá Daniel Briceño cuestiona la idoneidad profesional de Polanía Aguillón para liderar la intervención de la Nueva EPS - crédito @Danielbricen/X

En sus publicaciones, Briceño expresó: “El gobierno Petro acaba de designar a Gloria Libia Polanía como nuevo agente interventor de la Nueva EPS, a pesar de que la señora Polanía no aprobó el examen de conocimientos de la Universidad Nacional para ser agente interventor”, declaración que subraya la gravedad de sus señalamientos.

Además, el concejal insistió en atribuir la responsabilidad al Ejecutivo, recordando que la Nueva EPS, una de las entidades prestadoras de salud más grandes del país con alrededor de 11 millones de afiliados, está bajo la supervisión directa del actual gobierno.

La crítica de Briceño se intensificó al calificar la gestión oficial como “Gobierno mediocre. Tendrán que responder”, enfatizando la magnitud del reto que implica la intervención en una EPS de tal envergadura.

Angie Rodríguez asumió supervisión de la Nueva EPS

Angie Rodríguez asume como superintendente
Angie Rodríguez asume como superintendente de Salud ad hoc para el caso de la Nueva EPS en Colombia - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

La designación de Angie Rodríguez como superintendente de Salud ad hoc para el caso de la Nueva EPS marcó un nuevo capítulo en la gestión de la salud en Colombia.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, formalizó el nombramiento mediante una resolución que otorga a Rodríguez la responsabilidad de conocer, tramitar y decidir todas las actuaciones administrativas relacionadas con la entidad.

La resolución especifica que Rodríguez asumirá un papel central en la supervisión de la Nueva EPS, la entidad con mayor número de usuarios en el país. Esta decisión se produce en un contexto de cambios recientes en la cúpula de la Superintendencia de Salud, tras la salida de Giovanni Rubiano y el fallido intento de nombramiento de Bernardo Camacho. Camacho, médico y exinterventor de la Nueva EPS, llegó a posesionarse como superintendente, pero su reciente participación en la intervención de la misma entidad generó cuestionamientos que impidieron su consolidación en el cargo.

Además de su nuevo rol en la Superintendencia, Angie Rodríguez ya había sido designada como gerente encargada del Fondo de Adaptación, la oficina responsable de gestionar proyectos de infraestructura como colegios, puentes y carreteras, considerada un espacio de alto interés burocrático.

A pesar de estas nuevas funciones, Rodríguez mantiene su posición como directora del Dapre y continúa siendo una de las colaboradoras más cercanas del presidente Gustavo Petro.

Mientras tanto, el panorama legislativo en materia de salud permanece incierto. La Comisión Séptima del Senado decidió aplazar nuevamente el debate sobre la reforma a la salud. Si el proyecto no supera los cuatro debates requeridos antes del 20 de junio de 2026, quedará archivado, lo que prolonga la incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud colombiano.

