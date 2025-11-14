Colombia

El pico y placa solidario subirá de precio para algunos conductores en Bogotá en 2026: deben hacer un cambio

La capital del país prepara cambios en su modelo de movilidad, según informó la Administración distrital en noviembre de 2025

Pico y placa solidario aumentará
Pico y placa solidario aumentará más de lo esperado para ciertos vehículos - crédito (Colprensa – Mauricio Alvarado)

El viernes 14 de noviembre, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció en una rueda de prensa que la ciudad aplicará ajustes al esquema del pico y placa solidario que se paga para transitar los días con restricción.

Según explicó el mandatario local, la principal razón responde al incremento de la densidad vehicular proveniente, en buena parte, de automóviles particulares matriculados fuera de la capital.

Como parte de las nuevas disposiciones, el alcalde anunció el aumento de la tarifa del pico y placa solidario para quienes tengan vehículos matriculados fuera de Bogotá.

Actualmente, estos conductores pagan un 20% adicional por el permiso especial que les permite circular durante los días de restricción, pero este porcentaje aumentará en 2026 para automotores nuevos y usados que no figuren a nombre de la ciudad.

“En el pico y placa se pagaba 20% más cuando el vehículo no estaba matriculado en la ciudad y ahora aumentará al 50%. Esto está contemplado para vehículos nuevos o usados”, afirmó Galán.

La medida busca incentivar a los conductores que circulan de manera habitual por la capital a matricular sus vehículos en la ciudad.

Los valores y detalles definitivos estarán disponibles en la página web de la Secretaría de Movilidad, donde se habilitarán los trámites correspondientes. La administración local precisó que los ajustes se implementarán en el primer semestre de 2026, aunque la fecha exacta queda pendiente de anuncio oficial.

Noticia en desarrollo...

