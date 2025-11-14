Colombia

Premios Latin Grammy, un colombiano ganó en nueva categoría y no pudo recibir el galardón porque llegó tarde: “Esta ciudad es gigante”

Detrás del triunfo está un colombiano, Camilo Sanabria, compositor de la banda sonora de la producción basada en la obra de Gabriel García Márquez

Camilo Sanabria gana el Latin
Grammy por la música de Cien años de soledad, pero se pierde su gran momento en el escenario

El universo de Macondo volvió a brillar en un escenario internacional gracias a la adaptación de Cien años de soledad, la serie producida por Netflix que obtuvo el Latin Grammy 2025 a Mejor Música para Medios Visuales, una categoría debutante en esta edición.

Detrás del triunfo está un colombiano, Camilo Sanabria, compositor de la banda sonora que acompañó la producción basada en la obra de Gabriel García Márquez.

Sin embargo, el momento que más llamó la atención de la premiación fue un detalle inesperado que vivió Sanabria, pues el artista no alcanzó a subir al escenario a recibir su premio, porque llegó tarde a la ceremonia.

La música que envuelve la serie —una mezcla de tradición caribeña, sensibilidad cinematográfica y exploración sonora del territorio— fue posible gracias a Sanabria y al reconocido productor Juancho Valencia, figura fundamental con varios premios previos en estos mismos galardones.

El triunfo de Camilo Sanabria
en los Latin Grammy: la música de Macondo brilla, aunque el ganador llegó tarde a la ceremonia

En entrevista con Blu Radio, Sanabria compartió los detalles el bochornoso episodio que vivió en la premiación, ya que se perdió de pasar por la tarima a recibir el premio porque llegó tarde.

Entre risas y resignación contó que todo comenzó con su llegada a Las Vegas, ciudad sede de los premios, pues era su primera vez en la gala y también en la ciudad, por lo que se perdió.

Sí, desafortunadamente, sí, es verdad (risas), Quiero olvidarlo. Llegué justo… llegué justo, justo en último momento“, confesó el compositor.

El equipo de periodistas reconstruyó con él la escena que vivía la audiencia mientras su nombre resonaba por los parlantes del recinto:

Nestor Morales: Ganador del Latin Grammy 2025. Mejor música para medios audiovisuales, Camilo. Camilo suba al escenario. Camilo… ¿dónde está Camilo? Camilo no llegó.

Camilo Sanabria: No, estaba superperdido. Esta ciudad es gigante.

Camilo Sanabria gana Latin Grammy,
pero pierde su gran momento

De acuerdo con sus declaraciones, el taxi que tomó para dirigirse al lugar en el que se desarrolló el evento lo dejó en el lobby del enorme hotel y debía caminar quince minutos hasta el centro de convenciones, mientras eso sucedía, su categoría era la primera de la noche, razón por la cual no tuvo margen de error.

Era mi primera vez en los Latin Grammy. Era la primera categoría, con esa categoría abría… Yo nunca imaginé…”, expresó el colombiano en la entrevista.

Al final, aunque no subió al escenario, sí le tomaron la foto oficial con el gramófono en mano. Y, según él mismo aseguró: “Yo mismo me regañé”.

El discurso que nunca pudo dar

Si hubiese llegado a tiempo, Sanabria tenía listo un discurso profundamente emotivo y lleno de agradecimientos, que compartió por primera vez en su diálogo con Blu Radio.

Yo sí quería agradecer a todo el mundo. Quería agradecer, obviamente, a García Márquez por crear esa obra maestra que nos inspiró a todos. Después, agradezco obviamente a Netflix, a Paco Ramos, a Dínamo, que fue el que me llamó, a Diego Ramírez, a Juliana Flores, a los directores, a Laura Mora, que es una gran directora colombiana que está también haciendo ahorita la segunda temporada, Alex García, en fin... a mi equipo, a Camilo Escobar, a mi familia, mis padres, mis hermanos, a mi mujer, a mi hija —mi hija nació prácticamente cuando me llamaron para este proyecto— un agradecimiento muy importante al aporte de Juancho Valencia. Juancho Valencia también hizo parte de este disco, y él hizo unos temas que me parece que permearon también como el sonido del disco", mencionó Camilo Sanabria.

El colombiano Camilo Sanabria ganó
su primer Latin Grammy con 'Cien años de soledad'

Lo que dijo Camilo Sanabria en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025

Durante la gala, Sanabria habló con TNT Latinoamérica, donde celebró la existencia de la nueva categoría y explicó la importancia del premio para la música de cine latinoamericana.

Estoy supercontento que esta categoría exista. Ya era hora de que los mundos se empezaran a acercar: el de la música para cine y el de la música”, dijo.

‘Cien años de soledad’: la serie que Camilo Sanabria musicalizó

La adaptación de Cien años de soledad para Netflix, grabada en Colombia y supervisada por la familia García Barcha, es uno de los proyectos audiovisuales más ambiciosos en la historia del país. Sanabria reconoció que crear la música para este universo fue una tarea titánica.

Fue un trabajo muy difícil… un proceso extenso de investigación, de usar los sonidos de nuestro entorno”, aseguró el colombiano en conversación con Blu Radio.

La serie está concebida como ocho capítulos que funcionan casi como películas independientes, con un Macondo que evoluciona en sonido a medida que avanza la historia.

“No es lo mismo la música del primer capítulo que la del último. Macondo va cambiando”, y confirmó que también trabaja en la segunda temporada: “La estamos produciendo todavía. Estamos en proceso”.

