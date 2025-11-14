‘Desafío Siglo XXI’: Yudisa fue acusada de traicionar a Mencho tras el cambio de equipo de dos participantes

Las palabras de Yudisa no convencieron a los televidentes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El reciente intercambio de participantes entre equipos en el Desafío Siglo XXI generó una oleada de emociones y sorpresas entre los concursantes. Tras la victoria de Alpha en el Desafío de Capitanes, el equipo obtuvo el privilegio de seleccionar a un integrante de otro grupo para sumarlo a sus filas, aunque debían sacar a uno de sus participantes, lo que desencadenó momentos de tensión en la competencia.

La decisión afectó directamente a Valkyria, de Neos, y Mencho, de Alpha, que tuvieron que cambiar de equipo por determinación de los capitanes designados. La decisión se comunicó después de que la presentadora Andrea Serna entregara a Yudisa y Lucho una tableta para que analizaran cuidadosamente las combinaciones posibles antes de tomar la determinación definitiva.

Sin embargo, los jóvenes competidores no tuvieron que pensarlo mucho, pues ya habían decidido lo que querían y tras un par de minutos anunciaron que Valkyria pasaría a Alpha, mientras que Mencho se integraría a Neos. Este movimiento alteró las dinámicas internas, ya que Valkyria terminó formando pareja con Gio y Mencho con Cris, sorprendiendo a los participantes, que no esperaban un cambio tan temprano en la competencia.

El ambiente se tornó emotivo durante las despedidas, pues Yudisa se disculpó con Mencho, expresando que la sentía como una madre dentro del grupo. A su vez, la deportista respondió con voz entrecortada y le aseguró a la joven participante que comprendía la situación y que, aunque sentía tristeza, afrontaría el nuevo reto de la competencia con la mejor actitud.

Este intercambio de palabras se convirtió en uno de los momentos más sensibles de la jornada, demostrando la estrecha relación que se había forjado entre los integrantes. Sin embargo, en redes sociales, los seguidores de la competencia no dudaron en criticar a Yudisa, calificándola como una “hipócrita” por sus palabras.

Y es que no es la primera vez que la joven concursante quiso alejarse de Mencho desde su regreso a la Ciudad de las Cajas, pues apenas estuvieron en la casa Alpha aseguró que esperaba que Mencho y Gio llegaran de últimas o fueran calificados por su desempeño, lo que, sin duda, sorprendió a su compañera por la relación tan cercana que tenían.

Las críticas en contra de Yudisa no solo incrementaron en las redes sociales, sino que el equipo Gamma también se desató en su contra, pues Rosa y Gero indicaron que la joven no está pensando de forma estratégica y que todos sus movimientos son errados, puesto que habría perdido la oportunidad de adquirir otra ficha fuerte, como es el caso de Kevyn.

¿Qué pasó con Neos?

Sofía, que había competido junto a Kevyn en el Desafío de Capitanes, mostró su desánimo por no haber conseguido la victoria. Por esta razón, Valkyria intervino para consolarla, recordándole que no debía afligirse por el resultado. Así, el equipo se unió para animar a la participante del nuevo equipo.

La llegada de Mencho a la casa de Neos estuvo marcada por una curiosa recepción, pues algunos de los participantes le expresaron que no la consideraban muy fuerte en el país a lo que ella respondió que no había que subestimar a nadie y que era muy diferente vivirlo a juzgar desde una pantalla.

Por su parte, Valkyria, tras despedirse de Alpha, fue recibida con hospitalidad y una calurosa bienvenida al equipo, teniendo en cuenta que es considerada como una de las participantes más fuertes de las anteriores ediciones de la competencia.

Así, Alpha y Neos vivieron una jornada de incertidumbre, emotividad y la redefinición de alianzas dentro del reality, aún por encima de la amistad.