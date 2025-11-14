Colombia

Así fue la fiesta de cumpleaños del actor Camilo Trujillo: hubo bus rumbero, parranda vallenata, karaoke y juegos pirotécnicos

El actor compartió imágenes de la fiesta sorpresa que le realizaron amigos y familiares para acompañarlo en su día especial

Así fue la celebración de
Así fue la celebración de cumpleaños de Camilo Trujillo - crédito @camilotrujillop/IG

A través de sus historias en Instagram, el actor y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Camilo Trujillo, compartió las imágenes de lo que fue su celebración de cumpleaños.

La celebridad dejó ver que festejó por todo lo alto, con amigos cercanos, colegas del entretenimiento, familiares y su pareja, todos vestidos de color negro, mientras que él estaba con un traje totalmente blanco.

Según los videos y fotos, primero se montaron en un bus rumbero, bailaron e iniciaron el festejo, pero después Trujillo llegó a la que sería la sala de una casa, allí lo estaban esperando sus allegados para celebrar, había una decoración con bombas doradas, letrero de cumpleaños, torta, pasabocas, licores, unas letras con luces que formaban “Camilo”, en las cuales se hizo una pequeña sesión de fotos y música.

Camilo también compartió que le llevaron parranda vallenata, tuvo un momento de Karaoke, espacio para juegos pirotécnicos, hubo asado y comida tipo buffet.

Camilo Trujillo celebró su cumpleaños - crédito @emfuror_/IG

Quiero darle las gracias a todos los que hicieron parte de esta celebración tan maravillosa. Los cumplí feliz”, mencionó el actor.

De acuerdo con las palabras del actor, la idea de preparar esa gran celebración estuvo a cargo de su novia, con la cual se tomó varias fotografías, bailó y le dedicó un mensaje de agradecimiento.

Mi amor, gracias. Qué cumpleaños tan maravilloso. Gracias por ser tan especial, por tanto amor y cariño, Sin palabras me dejas”, escribió el también modelo.

Camilo Trujillo cumplió 35 años, actualmente se encuentra dedicado a crear contenido para las redes sociales, sigue siendo la imagen de algunas marcas nacionales, mientras que el público espera por verlo de nuevo en las pantallas de televisión.

Quién es la novia de Camilo Trujillo

La relación entre Camilo Trujillo y Daniela Lerc ha captado la atención en redes sociales, pues después de que se viralizó una foto en la que aparecen juntos, mostrándose afecto en público, no han parado de compartir material en sus respectivas redes sociales en donde muestran su relación.

Ella es Daniela Lerc la
Ella es Daniela Lerc la empresaria novia de Camilo Trujillo - credito @camilotrujillop/Ig

El actor llevaba varios meses soltero tras su ruptura con Natalia Perdomo, la cual se produjo antes de que él ingresara al conocido programa de RCN, y desde entonces, ambos han seguido caminos separados.

De acuerdo con lo compartido en redes, Daniela Lerc es una empresaria que ha sabido expandir sus operaciones en distintas áreas de negocio. Su afición por los viajes es visible en las publicaciones que realiza a través de sus cuentas personales.

La interacción pública entre la pareja se reforzó después de que circularan en las redes sociales mensajes como: “Si yo soy feliz, todos los que me aprecian también lo son”, escribió Trujillo, a lo que Lerc respondió: “Eres mi regalo del cielo. El hombre más maravilloso del mundo entero”.

La nueva relación del actor ha generado múltiples comentarios, especialmente entre quienes siguieron su paso por La casa de los famosos.

Quién es la novia de Camilo Trujillo - crédito @daniela_lerc/IG

Durante su participación en el reality de RCN, la cercanía entre Trujillo y el influencer Emiro Navarro originó rumores y bromas sobre una posible relación más allá de la amistad, por lo que se rumoraba que el actor podría ser gay, pero esas versiones fueron rechazadas en todo momento por el actor.

En diversas ocasiones, Trujillo aclaró que su afinidad con Emiro Navarro se basaba en la simpatía y la amabilidad, descartando cualquier implicación romántica.

La confirmación del vínculo sentimental con Daniela Lerc parece reafirmar la postura que Camilo Trujillo defendió durante el programa y ahora se muestra entusiasta con su nueva pareja, acompañado en distintas oportunidades por otros exparticipantes del reality, como Yaya y José, quienes compartieron públicamente un video donde se observa la buena relación del grupo con la pareja.

