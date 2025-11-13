Colombia

Violenta pelea con machete entre conductor de bus y vendedor ambulante en Antioquia quedó captada en video

El hecho de intolerancia al parecer empezó con un altercado verbal que de manera rápida pasó a la pelea física

Guardar
La pelea se dio entre
La pelea se dio entre un conductor de bus intermunicipal y un vendedor ambulante - crédito @soydeituango / X

Un altercado ocurrido en la variante de Santa Rosa de Osos ha puesto en el centro de la atención la problemática de la intolerancia en las carreteras del norte de Antioquia.

El incidente involucró a un conductor de bus de la ruta Yarumal–Medellín y a un vendedor ambulante, quienes protagonizaron una pelea que escaló hasta el punto en que los hombres sacaron un machete y lo que parece un palo para pelear en la calle.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Allí se amenazaron y chocaron los objetos, afortunadamente, según se ve en el clip, ninguno de los dos se hizo daño.

Los hombres se amenazaron con los objetos contundentes en plena vía - crédito @soydeituango / X

La confrontación, que se desarrolló en la transitada ruta que conecta Yarumal con Medellín, fue el resultado de una discusión que, de acuerdo con quienes presenciaron los hechos, se desbordó rápidamente y derivó en violencia física.

Este episodio ha generado preocupación entre las autoridades locales, que han iniciado una investigación para esclarecer las circunstancias exactas y determinar las responsabilidades correspondientes.

Las autoridades han subrayado la necesidad de prevenir que situaciones similares se repitan en las carreteras de la región. En ese sentido, han hecho un llamado enfático a la calma y al respeto entre los usuarios de las vías, con el objetivo de evitar nuevos enfrentamientos que pongan en riesgo la seguridad de quienes transitan por el norte de Antioquia.

El caso ha sido catalogado como un ejemplo de intolerancia que requiere atención inmediata, tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como del comportamiento ciudadano.

Las cifras indican que las
Las cifras indican que las muertes iniciadas en riñas por intolerancia van en aumento - crédito Freepik

Y es que la magnitud de la violencia por intolerancia en Colombia durante 2025 ha quedado expuesta en los registros oficiales, que muestran un incremento sostenido de homicidios vinculados a riñas y conflictos cotidianos.

Según datos de la Policía Nacional y Medicina Legal, en Antioquia se contabilizaron 891 asesinatos hasta el 30 de junio, lo que representa 136 casos más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 755 muertes en las nueve subregiones del departamento.

El fenómeno de la intolerancia, que se traduce en disputas que escalan hasta la violencia letal, ha sido señalado por el Ministerio de Defensa como responsable de más de 2.000 asesinatos en lo que va del año, pero en cifras oficiales, difundidas en un reciente informe, revelan que en Colombia se han registrado exactamente 2.065 homicidios por intolerancia hasta el 2 de noviembre, de acuerdo con la Policía Nacional. Este dato implica que, en promedio, 6,7 personas pierden la vida cada día en el país como consecuencia de hechos de intolerancia.

El análisis de los casos muestra que las riñas constituyen el principal escenario de esta violencia. Se han documentado más de 1.400 homicidios ocurridos en el contexto de peleas, lo que equivale al 96% de las muertes perpetradas con armas blancas.

Se espera que las riñas
Se espera que las riñas por intolerancia aumenten en la temporada de fin de año - crédito Freepik

El perfil de las víctimas evidencia que 1.376 eran hombres, 163 mujeres y 79 menores de edad. La estadística indica que dos de cada diez homicidios tienen su origen en disputas que, según las autoridades, podrían haberse resuelto mediante el diálogo, no obstante la falta de comunicación, la intolerancia y la imposibilidad de solucionar diferencias simples ha generado el aumento en estos casos.

El Ministerio de Defensa ha subrayado la alta proporción de homicidios derivados de riñas, destacando que la violencia por intolerancia se manifiesta de manera recurrente en enfrentamientos por temas triviales que terminan en muertes.

El reporte oficial advierte que la última cifra reportada de homicidios podría incrementarse, ya que aún resta la temporada de Navidad y fin de año, periodos tradicionalmente asociados a un aumento de incidentes violentos asociados especialmente con el consumo de alcohol.

Temas Relacionados

AntioquiaIntolerancia de las víasPelea con machetesPelea entre conductor y vendedorSanta Rosa de OsosColombia-Noticias

Más Noticias

El emotivo mensaje de despedida de reconocido periodista deportivo a La Equidad, equipo del FPC: “Me siento como un hijo de la institución”

Después de 42 años de historia en el fútbol colombiano, de 18 años en la primera división y de jugar dos finales del fútbol colombiano, los “Aseguradores” cambiarán de nombre

El emotivo mensaje de despedida

Por aumento en utilidades de Grupo Aval Gustavo Petro dijo que “los más ricos se han hecho el doble de ricos en mi Gobierno”

El mandatario señaló que el incremento en las ganancias del grupo financiero debería traducirse en mayores aportes fiscales, mientras acusa a los legisladores de favorecer a los sectores con mayores ingresos

Por aumento en utilidades de

Miguel Polo Polo invitó a los ciudadanos unirse a Abelardo de la Espriella tras encuesta donde va liderando, y le tiró pullas a otros precandidatos

La reacción del congresista se dirige a los contendores con menor respaldo electoral, a quienes insta a replantear sus campañas ante el liderazgo de Abelardo de la Espriella

Miguel Polo Polo invitó a

La licencia más barata del país se tramita muy cerca de Bogotá: así puede ahorrar más de $200.000 en el proceso

A pocos minutos de Bogotá, un municipio ofrece el trámite completo por menos de setenta mil pesos, mientras en la capital cuesta casi cuatro veces más: Por qué sucede

La licencia más barata del

Capturan en Medellín a dos británicos vinculados con la mafia irlandesa: tendrían nexos con el Clan del Golfo

Los dos extranjeros eran requeridos en extradición por las autoridades inglesas por los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de activos y testaferrato

Capturan en Medellín a dos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra

Pirlo lanzó fuertes acusaciones contra Blessd: lo señaló de quedarse con sus regalías y confirmó el “cachetazo” de Feid

Mara Cifuentes denunció que fue abusada por su expareja y lanzó crítica a los centros de rehabilitación: “Piensen muy bien en esto”

Westcol organizó una exclusiva celebración por su nominación a los Latin Grammy: quién es la misteriosa joven que lo acompañó

Guajira, del ‘Desafío’, respondió a Kevyn por decir que no tiene novia: “Hay cosas que no se presumen, se protegen”

Valentina Taguado reveló lo que no se vio de la salida de Raúl Ocampo en ‘MasterChef Celebrity’: “Por eso no nos mostraban”

Deportes

El emotivo mensaje de despedida

El emotivo mensaje de despedida de reconocido periodista deportivo a La Equidad, equipo del FPC: “Me siento como un hijo de la institución”

Representante de Yerry Mina defendió al colombiano tras el polémico empujón que recibió de Álvaro Morata en la Serie A de Italia: “Siempre ha sido un guerrero”

En disturbios terminó el partido Real Cartagena vs Real Cundinamarca: hinchas invadieron la cancha tras el empate y lanzaron sillas desde la tribuna

Este es el ‘influencer’ que recreó el gol de Luis Díaz frente al Unión Berlín en la Bundesliga y lo postuló para el Premio Puskás: “Wondergoal”

Testimonio del conductor de Transcaribe tras el ataque de hinchas del Real Cartagena: “Casi nos matan”