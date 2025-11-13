Valentina Taguado reveló lo que no se vio de la salida de Raúl Ocampo en ‘MasterChef Celebrity’: “Por eso no nos mostraban”

Valentina reveló la verdad detrás de las de la salida de Raúl de MasterChef - crédito @valentinataguado/ Instagram

La eliminación del actor Raúl Ocampo en el más reciente reto de la décima temporada de MasterChef Celebrity generó un fuerte impacto entre los concursantes y la audiencia del reality, según el testimonio de la locutora Valentina Taguado.

El episodio emitido el martes 11 de noviembre marcó el final del recorrido del reconocido artista, quien no logró avanzar al selecto grupo del top 6 del programa de cocina más popular de la televisión colombiana.

Durante ese episodio, Taguado vivió junto a Ocampo uno de los momentos más tensos de la competencia, quedando ambos en riesgo de eliminación. Ante las cámaras del programa, la mujer se desbordó en llanto. Sin embargo, en declaraciones para el programa Que hay pa’ dañar reveló la realidad detrás de la salida del actor.

“Pasamos los dos al frente, y digo qué gran novela, yo solo pensaba ‘si me voy, uy ya me voy a dormir, qué chimba, me voy tranquila porque me gustó lo que hice y ya. Uy, pero si me quedo, me quedo sola y ahí me dieron ganas de llorar’, fue en ese momento que dije ay, fue muy vuelta”, expresó Taguado.

La participante indicó que el desgaste físico y mental alcanza niveles altos en esta etapa del concurso, aunque en el caso de ella y Raúl Ocampo, trataron de enfrentar la fatiga usando el sentido del humor como herramienta: “No quisimos cansarnos a la mala, preferimos tomarnos las cosas con humor”.

Además, reveló detalles poco vistos en la edición: “Durante las devoluciones casi nunca nos mostraban a Raúl y a mí, porque enfocaban a quienes estaban en peligro de irse, claro, no nos mostraban porque estábamos cagados de la risa, porque si se va uno, pues bueno... qué, ya se va a acabar”, relató.

Valentina Taguado insistió en la cercanía que desarrolló con Raúl Ocampo a lo largo del reality y destacó sus cualidades personales. Manifestó un profundo afecto por su compañero y rememoró que, tras la eliminación, miembros del equipo de producción se acercaron para solicitarles fotografías y expresarles mensajes de apoyo, un detalle que reflejó el aprecio ganado por ambos en el set.

Valentina Taguado también compartió en redes sociales un mensaje cargado de emociones dirigido a su compañero en la competencia.

La participante publicó una dedicatoria en la que agradeció la oportunidad de conocer a Ocampo durante su paso por el reality: “Gracias vida, gracias Dios, gracias universo por darme la oportunidad de conocerte en todos los sentidos posibles para llegar a sentir el amor tan grande que siento por ti”. Además, Taguado resaltó la importancia de la amistad construida dentro del programa y señaló: “Gracias por ayudarme a sanar tantas cosas en medio de esta competencia”.

Taguado no dudó en expresar también su gratitud por el apoyo recibido en los momentos más duros y subrayó el valor de la compañía de Ocampo, tanto en medio de las pruebas como detrás de cámaras. “Tu amistad lo es todo hasta el sol de hoy, te amo, te amo, te amo”, escribió la locutora al final de su mensaje. Ocampo respondió públicamente: “Te amo Vale. Gracias por ese tesoro de amistad”, en una muestra de reciprocidad que evidenció el vínculo forjado entre ambos.

En ese reto de eliminación, el ingrediente obligatorio fue el café de Tostao, que debía incorporarse a un plato principal de sal. Ocampo apostó por una preparación titulada “Sigue y te sirves”. Los chefs valoraron la creatividad, pero observaron que la proteína no estaba completamente en su punto, hecho que determinó la salida del actor y su exclusión definitiva del Top 6 de esta temporada.

Con la salida de Raúl, se dio paso a una nueva etapa en la competencia con seis celebridades que competirán por el top 4 con el que se disputará la gran final. Violeta Bergonzi, Valentina Taguado, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Pichingo y Michelle aún continúan en competencia.