Colombia

Lotería de Meta Resultados 12 de noviembre de 2025: quién ganó el premio mayor de $1.800 millones

Este popular sorteo ofrece más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos

Guardar
El premio mayor de la
El premio mayor de la Lotería de Meta es de mil 800 millones de pesos (Infobae)

La Lotería de Meta dio a conocer los resultados de su último sorteo celebrado este miércoles 12 de noviembre de 2025.

Este popular sorteo entrega más de 40 premios principales que suman $7.000 millones de pesos. Descubra si fue uno de los ganadores de hoy.

Resultados de la Lotería del Meta

Fecha del sorteo: miércoles 12 de noviembre de 2025.

Sorteo: 3272

Premio Mayor de $1.800 millones:

  • 3168 Serie 082

Seco de $300 millones:

  • 0071 Serie 038

Secos de $200 millones:

  • 1854 Serie 063

Secos de $100 millones:

  • 2171 Serie 127
  • 9829 Serie 113
  • 9049 Serie 051

Secos de $50 millones:

  • 7831 Serie 025
  • 5003 Serie 065
  • 3696 Serie 084
  • 5644 Serie 149
  • 7112 Serie 110
  • 3897 Serie 115
  • 7206 Serie 027

Secos de $20 millones:

  • 5831 044
  • 3031 056
  • 8625 108
  • 7353 099
  • 8065 116
  • 7212 080
  • 0184 073
  • 5324 088
  • 4349 146
  • 0435 082

Secos de $10 millones:

  • 1539 Serie 038
  • 2418 Serie 128
  • 5945 Serie 027
  • 6377 Serie 081
  • 2594 Serie 027
  • 8995 Serie 099
  • 8558 Serie 139
  • 8901 Serie 082
  • 7681 Serie 081
  • 1747 Serie 039
  • 7891 Serie 013
  • 1437 Serie 092
  • 6153 Serie 063
  • 4538 Serie 054
  • 3076 Serie 093
  • 1477 Serie 141
  • 1222 Serie 009
  • 6327 Serie 047
  • 9918 Serie 054
  • 7477 Serie 044

Cuál es el horario de la Lotería del Meta

¿No sabe como ganar los
¿No sabe como ganar los premios de esta lotería? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Lotería del Meta únicamente realiza un juego cada semana, todos los miércoles a las 10:30 horas de la noche. Prueba tu suerte y puedes ganar uno de los miles de millones de pesos en premios.

Lista de premios

La Lotería del Meta ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 40 premios principales que suman 7.000 millones de pesos, que son los siguientes:

  • Un premio mayor de 1.800 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Dos secos de 200 millones de pesos.
  • Tres secos de 100 millones de pesos.
  • Siete secos de 50 millones de pesos.
  • 10 secos de 20 millones de pesos.
  • 20 secos de 10 millones de pesos.

A lo anterior hay que sumarle premios que la Lotería del Meta que entrega por diferentes aproximaciones

Cuide bien el boleto, es muy importante que así sea porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resulte ganador, mantenlo en un lugar seguro y trate que no se maltrate.

Cómo ganar la Lotería del Meta

Para poder ganar a la Lotería del Meta necesita al menos 3 mil pesos para comprar una de sus tres fracciones. Si quiere el boleto completo lo puedes adquirir por 9 mil pesos.

Existen varias opciones para hacerse de la fracción o el boleto entero. Tienes la oportunidad de conseguirlo con su lotero de confianza o en cualquiera de los distribuidores autorizados. También lo puede adquirir en línea, en las páginas oficiales de Lottired y LotiColombia, así como en la aplicación de Paga Todo.

El siguiente paso es definir su número de la suerte conformada por cuatro dígitos, más una serie de tres números.

Una vez adquirido el boleto o la fracción con la combinación ganadora, se debe de esperar la publicación de los resultados la noche del siguiente miércoles y revisar si se obtuvieron algunos de más de 4 mil 600 millones de pesos en premios.

Es importante mencionar que la Lotería del Meta está bajo la supervisión de la Gobernación del Meta, que utiliza las ganancias del sorteo para destinarlas al sistema de salud público de Colombia.

Meta, una lotería con impacto social

La Lotería del Meta es una entidad con un claro impacto social en Colombia, ya que los ingresos generados por la venta de sus billetes se destinan principalmente a fortalecer el sistema de salud del departamento del Meta.

En el primer semestre de 2025, la lotería logró ventas superiores a los 9.700 millones de pesos, lo que refleja no solo su crecimiento económico, sino también su capacidad para contribuir al bienestar social mediante la financiación de proyectos públicos importantes.

Además de ofrecer premios millonarios en sus sorteos semanales, con un premio mayor cercano a los 1.800 millones de pesos y varios premios secos, la Lotería del Meta funciona como un mecanismo solidario que vincula a los jugadores con inversiones sociales concretas.

Cada billete vendido representa un aporte directo para mejorar la red pública hospitalaria y otros servicios sociales, haciendo que el juego no solo sea una oportunidad para ganar, sino también una actividad que beneficia a amplias comunidades en la región.

Bajo el liderazgo de la gobernación y una estrategia comercial cercana al público, esta lotería se ha posicionado como una de las principales en Colombia no solo en recaudación económica sino en impacto positivo social.

Su modernización tecnológica y canales de distribución digitales amplían el acceso del público, mientras que la transparencia en la destinación de recursos refuerza la confianza y credibilidad que tiene entre sus compradores, consolidándola como un actor clave en la financiación social del Meta.

Temas Relacionados

Lotería del Metacolombia-noticiasColombia-loteriasNoticias

Más Noticias

Resultados del Baloto y Revancha miércoles 12 de noviembre: números ganadores del sorteo de HOY

Enseguida los resultados del sorteo Baloto y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Resultados del Baloto y Revancha

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para evitar multas este jueves 13 de noviembre

Esto te interesa si vas a manejar hoy por las calles de la ciudad

Pico y Placa en Bogotá:

Robo a mano armada en El Virrey: cámaras de seguridad registran el asalto a clientes de un local en Usme

Cuatro hombres armados irrumpieron en el establecimiento y despojaron a varias personas de sus pertenencias

Robo a mano armada en

Lotería de Manizales resultados 12 de noviembre: números ganadores del premio mayor y los 50 secos millonarios

Este popular sorteo ofrece a sus apostadores la oportunidad de ganar uno de los más de 50 premios principales

Lotería de Manizales resultados 12

Fiscalía acusa a Nicolás Petro de mentir en su hoja de vida ante el Sistema de Gestión Pública

El hijo del presidente reportó vínculos laborales ficticios con la empresa Energía Delta Limitada, coincidiendo con su ingreso a la Asamblea Departamental del Atlántico en 2020

Fiscalía acusa a Nicolás Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Valentina y Lucho protagonizaron un

Valentina y Lucho protagonizaron un tenso reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’: mencionaron a María C

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Deportes

Gobierno de Gustavo Petro pagó

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra

James Rodríguez no llegaría a la MLS: apareció otro candidato y finalista de la Copa Libertadores

Santa Fe tiene otro candidato fuerte para ser técnico: conoce el fútbol colombiano y sabe armar nóminas de lujo

Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Como Falcao y Fabra: Kevin Mier se sumaría a la lista de futbolistas colombianos que se perdieron un mundial por lesión