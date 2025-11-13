Colombia

Mujer denunció que fue víctima de agresión de agentes de Policía cuando pretendía grabar un procedimiento: “Ahí es donde me pega el man”

La denunciante aseguró que, además de su caso, otra persona resultó gravemente herida durante el mismo proceso: requirió cirugía en un brazo y tiene un hematoma en la pierna izquierda

Guardar
Mujer denunció ser víctima de
Mujer denunció ser víctima de agresión por parte de Policías en medio de un procedimiento - crédito Colprensa

La grabación de un procedimiento policial en Tabio, Cundinamarca, terminó en una denuncia por presunto abuso de autoridad, luego de que una mujer resultara con una herida profunda en el rostro tras un enfrentamiento con varios agentes.

Según relató Laura Cifuentes, a Citytv, el incidente se produjo cuando la mujer intentaba registrar con su teléfono móvil la actuación de los uniformados, luego de que fuera interceptada por un grupo de uniformados a las 2:00 de la madrugada del 2 de noviembre de 2025.

Cifuentes, su novio y otros familiares se devolvía para su vivienda cuando fueron requeridos por los agentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el testimonio recogido, la mujer de aproximadamente 35 años, comenzó a grabar el procedimiento policial con su celular, momento en el que varios agentes la abordaron de manera violenta con el aparente objetivo de impedirle continuar con el registro.

La denunciante afirmó que fue derribada al suelo y que uno de los policías la golpeó en el rostro con una tonfa, lo que le provocó una lesión de gravedad.

“Ahí es donde me pega el man, ¿vea?”, relató la mujer al medio. La víctima detalló que, tras el primer intento de arrebatarle el teléfono, logró reincorporarse y siguió grabando, pero uno de los uniformados golpeó su celular con unas esposas, lo que provocó que el dispositivo se dañara y cayera al suelo.

Laura Cifuentes Denuncia A Abuso Policial- crédito @manikleygarc007/X

“Donde él llega de una vez a pegarme. Me tumbó el celular y él era quitarme el celular y yo no me dejaba quitar el celular. Yo seguí grabando, volvió y me tumbó al suelo. Ahí están en los videos. Eh, vuelvo y me paro a grabar y es cuando uno de ellos me golpea el celular con las esposas y se me estalla el celular de inmediatamente quedó dañado y quedó en el suelo”, explicó la mujer al sistema informativo.

Según su relato, tras ser derribada perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica por la herida en el rostro.

La grabación de un procedimiento
La grabación de un procedimiento policial en Tabio, Cundinamarca, terminó en una denuncia por presunto abuso de autoridad, luego de que una mujer resultara con una herida profunda en el rostro tras un enfrentamiento con varios agentes - crédito redes sociales/X

“Ahí es cuando aprovecha el otro policía y me manda el bolillazo en la cara, propinándome veinte puntos internos y doce por fuera. Entonces, ¿qué hago yo con este caso? Ellos me dejan ahí, no me ayudaron, no recibí ayuda de la policía. Ello lo único que hicieron fue llevarsen a los demás en la patrulla, a mi pareja y a mis cuñados. Eh, lamentablemente, no fui yo la única que fue maltratada por los policías. Otra persona también se encuentra con gravedad. Tienen que hacerle una cirugía en un brazo, más encima tiene un hematoma en una pierna izquierda”, declaró la víctima a City TV.

La mujer aseguró que, además de su caso, otra persona resultó gravemente herida durante el mismo procedimiento, requiriendo cirugía en un brazo y presentando un hematoma en la pierna izquierda. La afectada subrayó que no recibió asistencia de los agentes tras la agresión, quienes únicamente se llevaron en la patrulla a su pareja y a sus cuñados.

Según su relato, tras ser
Según su relato, tras ser derribada perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica por la herida en el rostro - crédito Policía

El caso también fue expuesto en a través de las redes sociales, en la cuenta de @manikleygarc007,adjuntando imágenes que registraron loas cámaras de seguridad del lugar en el momento de incidente: “#DenunciaPública | Tabio, Cundinamarca Se pide justicia para Laura Cifuentes Cifuentes, quien habría sido agredida durante un procedimiento policial el 2 de noviembre de 2025. La comunidad exige investigación y acompañamiento de las autoridades”.

Ante la denuncia, el departamento de policía de la región Sabana informó a City TV que se han iniciado las investigaciones disciplinarias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los uniformados involucrados.

Temas Relacionados

Denucnia de abuso policiaMujer denuncio abusoTabio, CundinamarcaGrabar con un celularColombia-Noticias

Más Noticias

Confrontan declaración de Paloma Valencia sobre estar casada con “un mamerto”, con declaraciones del fallecido Charlie Kirk: “lo explica mucho mejor que yo”

En redes sociales no se la perdonaron a Paloma Valencia por afirmar que su conyugue Tomás Rodríguez Barraquer tenía ideas políticas diferentes

Confrontan declaración de Paloma Valencia

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

La muestra se extenderá hasta el 4 de diciembre, finalizando con una fiesta de clausura en la Casa Échele Cabeza, situada en la localidad de Teusaquillo

La exposición gratuita en Bogotá

Ella fue Omayra Sánchez: la niña que resistió tres días bajo los escombros y se convirtió en el símbolo de la tragedia de Armero

Durante tres días, la piernas de la menor estuvieron atrapadas por el lodo y escombros, y mientras luchaba por su vida se convirtió en símbolo de resistencia y dignidad

Ella fue Omayra Sánchez: la

Diego Molano, presidente de ETB alerta sobre la fusión Tigo Movistar: “Entre Claro y el nuevo operador quedarían con el 95% del mercado”

El exministro aseguró que la concentración de mercado por esta operación podría poner en riesgo la competencia sector telecomunicaciones y el futuro de los operadores más pequeños

Diego Molano, presidente de ETB

Armero: 40 años de una tragedia que pudo evitarse y que convirtió el olvido en memoria

El 13 de noviembre de 1985, la erupción del Nevado del Ruiz arrasó con la ‘Ciudad Blanca’, dejando al descubierto la falta de previsión de un Estado que no escuchó el llamado de la montaña, la misma que esa noche le recordó a Colombia que la naturaleza siempre reclama lo que el hombre olvida

Armero: 40 años de una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La exposición gratuita en Bogotá

La exposición gratuita en Bogotá que exhibe parte del trabajo del fotógrafo registró al narco Pablo Escobar: Edgar Jiménez ‘El Chino’ y ‘Microdosis para domar el hipopótamo interior’

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

ENTRETENIMIENTO

‘Noviembre’, la película que rememora

‘Noviembre’, la película que rememora la toma del Palacio de Justicia, llega a las salas de cine del país

Se estaría alistando una nueva temporada de ‘Pedro, el escamoso’: esto es lo que se sabe

Renzo, del ‘Desafío’ aseguró que ahora lleva una buena relación con Anamar y ella tuvo que desmentirlo: “No mueve un dedo por el bebé”

Juliana Calderón le envió mensaje a Alofoke tras la renuncia de Yina Calderón a ‘La mansión de Luinny’: “Lo dejó viendo un chispero”

Ana Karina Soto dio detalles del incendio en la casa de su padre en Cúcuta: “Le quedaron secuelas”

Deportes

Colombia vs. Francia: hora y

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver a la “Tricolor” por el paso a los octavos de final del Mundial Sub-17 de Qatar

Falcao ilusiona con comentario sobre la selección Colombia de cara al Mundial 2026: “Están en subida”

Jhon Durán habría pedido no ser llamado a la selección Colombia para recuperarse de su lesión con Fenerbahçe: “Fue bien recibida”

Eduardo Pimentel arremetió contra periodistas tras la derrota de Chicó ante Millonarios: “Son tan atrevidos y sinvergüenzas”

El nombre La Equidad sale del fútbol profesional colombiano y reconocido deportista publicó sentido mensaje: “Me siento como un hijo”