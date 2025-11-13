Mujer denunció que fue víctima de agresión de agentes de Policía cuando pretendía grabar un procedimiento: “Ahí es donde me pega el man”

Mujer denunció ser víctima de agresión por parte de Policías en medio de un procedimiento - crédito Colprensa

La grabación de un procedimiento policial en Tabio, Cundinamarca, terminó en una denuncia por presunto abuso de autoridad, luego de que una mujer resultara con una herida profunda en el rostro tras un enfrentamiento con varios agentes.

Según relató Laura Cifuentes, a Citytv, el incidente se produjo cuando la mujer intentaba registrar con su teléfono móvil la actuación de los uniformados, luego de que fuera interceptada por un grupo de uniformados a las 2:00 de la madrugada del 2 de noviembre de 2025.

Cifuentes, su novio y otros familiares se devolvía para su vivienda cuando fueron requeridos por los agentes.

De acuerdo con el testimonio recogido, la mujer de aproximadamente 35 años, comenzó a grabar el procedimiento policial con su celular, momento en el que varios agentes la abordaron de manera violenta con el aparente objetivo de impedirle continuar con el registro.

La denunciante afirmó que fue derribada al suelo y que uno de los policías la golpeó en el rostro con una tonfa, lo que le provocó una lesión de gravedad.

“Ahí es donde me pega el man, ¿vea?”, relató la mujer al medio. La víctima detalló que, tras el primer intento de arrebatarle el teléfono, logró reincorporarse y siguió grabando, pero uno de los uniformados golpeó su celular con unas esposas, lo que provocó que el dispositivo se dañara y cayera al suelo.

“Donde él llega de una vez a pegarme. Me tumbó el celular y él era quitarme el celular y yo no me dejaba quitar el celular. Yo seguí grabando, volvió y me tumbó al suelo. Ahí están en los videos. Eh, vuelvo y me paro a grabar y es cuando uno de ellos me golpea el celular con las esposas y se me estalla el celular de inmediatamente quedó dañado y quedó en el suelo”, explicó la mujer al sistema informativo.

Según su relato, tras ser derribada perdió el conocimiento y fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica por la herida en el rostro.

“Ahí es cuando aprovecha el otro policía y me manda el bolillazo en la cara, propinándome veinte puntos internos y doce por fuera. Entonces, ¿qué hago yo con este caso? Ellos me dejan ahí, no me ayudaron, no recibí ayuda de la policía. Ello lo único que hicieron fue llevarsen a los demás en la patrulla, a mi pareja y a mis cuñados. Eh, lamentablemente, no fui yo la única que fue maltratada por los policías. Otra persona también se encuentra con gravedad. Tienen que hacerle una cirugía en un brazo, más encima tiene un hematoma en una pierna izquierda”, declaró la víctima a City TV.

La mujer aseguró que, además de su caso, otra persona resultó gravemente herida durante el mismo procedimiento, requiriendo cirugía en un brazo y presentando un hematoma en la pierna izquierda. La afectada subrayó que no recibió asistencia de los agentes tras la agresión, quienes únicamente se llevaron en la patrulla a su pareja y a sus cuñados.

El caso también fue expuesto en a través de las redes sociales, en la cuenta de @manikleygarc007,adjuntando imágenes que registraron loas cámaras de seguridad del lugar en el momento de incidente: “#DenunciaPública | Tabio, Cundinamarca Se pide justicia para Laura Cifuentes Cifuentes, quien habría sido agredida durante un procedimiento policial el 2 de noviembre de 2025. La comunidad exige investigación y acompañamiento de las autoridades”.

Ante la denuncia, el departamento de policía de la región Sabana informó a City TV que se han iniciado las investigaciones disciplinarias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los uniformados involucrados.