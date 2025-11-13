Colombia

La tragedia de Armero en imágenes: el durante y el después de una erupción anunciada que dejó más de 20.000 muertos

Se cumplen 40 años de una de las catástrofes más mortíferas de Colombia, sobre la cual se habían emitido alertas tempranas frente a las cuales no se actuó

Guardar
La tragedia de Armero dejó
La tragedia de Armero dejó miles de muertos y de damnificados que lo perdieron todo - crédito El Nuevo Día/Colprensa y Colprensa

Hombres, mujeres y niños y niñas murieron el 13 de noviembre de 1985 en Armero (Tolima) como consecuencia de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, que provocó una inmensa avalancha que sepultó al municipio y todo rastro de él. Se estima que 22.942 personas murieron esa noche, según la base de datos Desinventar, lo que constituye una de las más grandes tragedias de Colombia, pues fue la segunda erupción volcánica más mortífera del siglo XX.

Este desastre natural no llegó de sorpresa. El volcán completaba 69 años de inactividad, pero hubo indicios y advertencias de que podría presentarse una erupción más pronto que tarde y que la vida de los lugareños podría estar en riesgo. De acuerdo con la Gobernación del Tolima, las primeras alertas por actividad del volcán se dieron a conocer en septiembre de 1985, pero, al parecer, no se tomaron medidas para proteger a la población.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Armero está ubicado a 50 kilómetros del volcán, aproximadamente; de ahí el nivel de devastación que dejaron la erupción y la avalancha. Escombros y lodo se deslizaron por las tierras del municipio a 60 kilómetros por hora, arrasando con todo a su paso y matando a miles de habitantes.

La avalancha que se vivió
La avalancha que se vivió el 13 de noviembre de 1985 arrasó con Armero, y causó la muerte de más de 20.000 personas - crédito suministrada a Infobae Colombia

Esta es una tragedia que se pudo evitar. Hubo llamados de atención, hubo previsiones, hubo funcionarios, el alcalde de Armero de la época por ejemplo, quien clamó en muchas ocasiones y casi gritó el riesgo que se cernía sobre esta población, como consecuencia inicialmente de un represamiento del río lagunilla”, explicó el senador Guido Echeverry, que lideró un homenaje a las víctimas de la catástrofe en la corporación.

El municipio quedó devastado en cuestión de minutos: más de 5.000 viviendas quedaron completamente destruidas, miles de personas quedaron damnificadas y 15.000 sobrevivientes resultaron gravemente heridos; presentaban fracturas y hasta extremidades amputadas.

La gravedad de lo ocurrido quedó inmortalizado en imágenes que muestran la crudeza del desastre natural que fue advertido:

Hubo advertencias sobre una posible

Junto con Armero, otras poblaciones se vieron seriamente afectadas por lo ocurrido; 1.500 personas murieron en el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, y 229.154 ciudadanos sufrieron las consecuencias del desastre natural en 13 municipios de Tolima y cuatro de Caldas. Además, hay un estimado de 246 millones de dólares en pérdidas.

Lo que quedó de la tragedia de Armero: años después del desastre

Años después, Armero, el municipio que afrontó la mayor parte de la devastación, está en pie y cuenta con más de 12.000 habitantes, un número reducido teniendo en cuenta que en 1985 había 29.000, aproximadamente, según la Gobernación de Tolima. Ahora, además de ser el hogar de miles de ciudadanos, funciona como un atractivo turístico que se centra, entre otras cosas, en recordar la tragedia y hacer un homenaje a las víctimas.

Entre los espacios clave que tiene el municipio en relación con la devastación que sufrió 40 años antes está la cruz que se erigió en el Campo Santo de Armero, como memorial a las víctimas de Armero y por la visita del papa Juan Pablo II en 1986. “En este lugar se construyó en 2015 una escultura y un memorial con 25.000 piedras que simbolizan las víctimas de la tragedia”, detalla la Gobernación. El lugar se encuentra en ruinas y está abierto al público.

También está la ruina del Templo de la Virgen del Carmen en el antiguo Armero, que fue la segunda iglesia en tamaño e importancia que había en el municipio. Se encuentra ubicada en el Campo Santo de Armero.

Armero se convirtió en un

Aunado a ello, la atención de los visitantes se centra en el área de ruinas en el Campo Santo de Armero, que comprende 20 manzanas de casas que se mantuvieron en pie durante la avalancha. De esas viviendas solo quedan sus vestigios.

Tras la tragedia, el país se puso en alerta y buscó mejorar la detección temprana de desastres naturales y, por ende, la reacción oportuna de las autoridades competentes. Según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la erupción del volcán marcó un hito para la implementación del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que se creó en 1988 por medio de una ley que fue reglamentada en 1989.

A la fecha no se contaba con una estructura institucional que se encargara de la prevención y atención de los desastres”, precisó la Ungrd.

Temas Relacionados

Tragredia de Armero40 años de la tragedia de ArmeroOmaira ArmeroMunicipio de ArmeroArmero antes y después de la tragediaColombia-Noticias

Más Noticias

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este jueves

¡Toma tus precaciones! Diferentes zonas de la capital sufrirán recortes de agua

En qué barrios de Bogotá

Tenga en cuenta: así regirá el Pico y Placa en Cali este jueves 13 de noviembre

Cuáles son los automóviles que no pueden circular este jueves, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: así regirá

Tenga en cuenta: este es el Pico y Placa en Medellín para hoy, 13 de noviembre de 2025

Cuáles son los automóviles que no tienen permitido transitar este jueves, chécalo y evita una multa

Tenga en cuenta: este es

Perro fue víctima de la delincuencia: motociclista le robó su juguete en plena calle

El animal no reaccionó ante el hurto. Se quedó mirando mientras el delincuente se alejaba

Perro fue víctima de la

Que no te tomen por sorpresa: los cortes de la luz en Santander de este jueves 13 de noviembre

Toma precauciones y conoce cuáles se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento que se van a realizar en tu localidad

Que no te tomen por
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Valentina y Lucho protagonizaron un

Valentina y Lucho protagonizaron un tenso reencuentro en el ‘Desafío Siglo XXI’: mencionaron a María C

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Deportes

Gobierno de Gustavo Petro pagó

Gobierno de Gustavo Petro pagó una millonada a atletas por deuda de 2023: esta fue la cifra

James Rodríguez no llegaría a la MLS: apareció otro candidato y finalista de la Copa Libertadores

Santa Fe tiene otro candidato fuerte para ser técnico: conoce el fútbol colombiano y sabe armar nóminas de lujo

Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Como Falcao y Fabra: Kevin Mier se sumaría a la lista de futbolistas colombianos que se perdieron un mundial por lesión