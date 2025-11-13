Colombia

La licencia más barata del país se tramita muy cerca de Bogotá: así puede ahorrar más de $200.000 en el proceso

A pocos minutos de Bogotá, un municipio ofrece el trámite completo por menos de setenta mil pesos, mientras en la capital cuesta casi cuatro veces más: Por qué sucede

En Mosquera, Cundinamarca, obtener la licencia por primera vez cuesta $61.090, uno de los valores más bajos del país - crédito Colprensa

Si está pensando en sacar o renovar su licencia de conducción, hay un dato que vale oro (o mejor dicho, unos buenos pesos ahorrados).

En Mosquera, a tan solo veinte minutos de Bogotá, el trámite completo cuesta $61.090.

Sí, menos de $70.000 por el mismo documento que en la capital puede costar casi $275.000. La diferencia es tan grande que muchos bogotanos prefieren cruzar el puente de la calle 13 antes que pagar tarifas mucho más altas en la Ventanilla Única de Servicios.

De acuerdo con la información oficial del organismo de tránsito de Mosquera, ese valor cubre todo el proceso para la expedición de la licencia por primera vez, incluyendo los pagos al Ministerio de Transporte, al Registro Único Nacional de Tránsito (Runt) y los derechos propios de la oficina municipal.

El detalle es el siguiente: derechos de licencia de conducción ($9.313), especie venal ($8.777), subtotal de tránsito ($18.090), Ministerio de Transporte ($34.300) y Runt ($8.700). Todo sumado, da los $61.090 finales.

En comparación, en Bogotá los valores están muy por encima. Según la Ventanilla Única de Servicios, tramitar la licencia por primera vez cuesta $274.800 para automóvil y $228.400 para motocicleta.

Mientras en Bogotá el trámite supera los $270.000, en municipios vecinos los costos son mucho más bajos gracias a la autonomía local - crédito Ministerio de Transporte

El desglose en la capital es: Distrito Capital ($231.800), Ministerio de Transporte ($34.300) y Runt ($8.700). En otras palabras, sacar el pase en Mosquera cuesta casi cuatro veces menos que hacerlo en Bogotá.

Esta diferencia se explica por la descentralización del proceso.

Aunque el Ministerio de Transporte define los requisitos generales, son las alcaldías y secretarías de tránsito locales las que pueden fijar los valores de los trámites.

Por eso es legal y completamente válido sacar la licencia en cualquier municipio del país, no necesariamente en el lugar de residencia.

No es extraño, entonces, que muchos carros y motos en Bogotá tengan placas de municipios cercanos como Chía, Cota, La Calera o Mosquera, donde varios trámites —como el traspaso, la matrícula o la expedición de licencias— resultan más baratos.

Además, las oficinas suelen tener menos filas y procesos más ágiles. Si se madruga un poco, incluso es posible hacer todo el trámite en una sola mañana.

Los pasos para tramitar la licencia

El ahorro es considerable, pero eso no quiere decir que los requisitos sean distintos. En todo el país aplican las mismas reglas:

  1. Estar inscrito en el Runt. Si no lo está, puede hacerlo en cualquier organismo de tránsito o en línea.
  2. Realizar el curso de conducción en un Centro de Enseñanza Automovilística (CEA) autorizado.
  3. Aprobar los exámenes médicos en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) registrado ante el Runt.
  4. Presentar el documento de identidad original:
    1. Mayores de edad: cédula o contraseña.
    2. Menores (desde los 16 años): tarjeta de identidad.
    3. Extranjeros: cédula de extranjería, pasaporte o Permiso por Protección Temporal (PPT).
El Ministerio de Transporte implementará próximamente los Cale, centros que reemplazarán a las escuelas de conducción en los exámenes finales - crédito Ministerio de Transporte

Cumpliendo con eso, ya puede hacer el trámite en la oficina de tránsito del municipio que prefiera. Y sí, los menores desde los 16 años también pueden solicitar la licencia, siempre que sepan leer y escribir, y cumplan con los demás requisitos de ley.

Cambios importantes en el proceso

Sin embargo, el proceso de obtención o renovación del pase en Colombia está a punto de experimentar un cambio grande. Con la Resolución N.º 20253040037125, el Ministerio de Transporte dispuso que los exámenes teóricos y prácticos dejarán de ser responsabilidad de las escuelas de conducción y pasarán a manos de los Centros de Apoyo Logístico y de Evaluación (Cale).

Estos Cale serán los únicos autorizados para evaluar si una persona realmente está apta para manejar. Su objetivo es garantizar exámenes más rigurosos, transparentes y estandarizados, de modo que no haya favoritismos o calificaciones complacientes. En teoría, se busca mejorar la seguridad vial y la calidad de los conductores en todo el país.

Cada vez más bogotanos se desplazan a municipios cercanos como Mosquera o Chía para ahorrar tiempo y dinero en sus trámites de tránsito - crédito Johan Largo/Infobae

Cada Cale deberá cumplir con una larga lista de exigencias técnicas y administrativas: contar con evaluadores certificados por el Ministerio, disponer de vehículos adecuados para cada tipo de licencia, contratar seguros de responsabilidad civil y certificarse en normas internacionales como ISO 27001 (seguridad de la información) y ISO 9001, 14001 y 45001 (calidad, ambiente y seguridad laboral).

Además, las instituciones interesadas en operar como CALE deberán presentar una carta de intención, demostrar su registro ante el Ministerio de Educación (si aplica), y elaborar un plan de implementación que detalle infraestructura, personal e inversión.

El Ministerio será el encargado de revisar cada solicitud y de fijar la fecha en que los Cale comenzarán a operar oficialmente. Hasta que eso ocurra, el proceso de licencias seguirá funcionando como hasta ahora, con los organismos de tránsito locales.

