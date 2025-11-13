Colombia

Jhonny Rivera y Jenny López presentaron al nuevo miembro de su familia conmoviendo a sus seguidores: “Lloré”

Más allá de la polémica por la diferencia de edad, la pareja es conocida por su bondad con otros seres

El video conmovió a los seguidores del artista, que no dudaron en apoyarlo por este nuevo rescate - crédito Jhonny Rivera / Instagram

La historia de amor entre Jhonny Rivera y su pareja, Jenny López, ha acaparado los titulares en los diferentes medios del país. Sin embargo, más allá del interés en su vida íntima, hay un aspecto que sus seguidores destacan y es la sensibilidad que tienen hacia los seres sintientes.

A través de sus redes sociales publicaron el rescate de un perro abandonado, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales, debido a que el artista colombiano no solo es reconocido por su música, sino por su compromiso con las causas sociales y el bienestar animal.

En su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de El intenso y El dolor de una partida compartió detalles del rescate de Ramón, el perro que encontró deambulando por las calles tras ser abandonado por su familia y lo presentó como un nuevo miembro del hogar que ha construido con su prometida, Jenny López.

“Familia, les quiero contar la historia de Ramón. Un perrito que fue abandonado por su familia… pero la vida le tenía preparado un nuevo comienzo lleno de amor”, expresó Jhonny Rivera en la publicación, destacando el cambio en la vida del animal.

El animal se acomodó en una de las camas, pese a tener una propia - crédito Jhonny Rivera / Instagram

El video difundido por el cantante incluye una narración desde la perspectiva de Ramón, como es costumbre en redes sociales, pues los cuidadores le ponen diálogos a sus mascotas, lo que incrementa la empatía de los seguidores.

“Este soy yo, recorriendo las calles de un pueblo que ni siquiera conozco, porque mi familia decidió abandonarme. Guardo la esperanza de que se arrepientan, los busco. Solo veo caras desconocidas. No entiendo por qué me abandonaron, no sé qué hice mal, pero bueno, aparte de aguantar frío y hambre, pues esto fue lo que me tocó”, se escucha en la voz que acompaña las imágenes del animal.

Sin embargo, todo cambió tras la llegada del artista y su pareja, pues su paso por esta zona se convirtió en el inicio de una nueva etapa para el perro: “Pero miren, todo no fue malo. Un día llegó un cantante famoso, un tal Johnny Rivera con Jenny López, la novia. Llegaron y empezaron a perseguirme. Finalmente, me atraparon. Pero no me imaginé que mi vida fuera a cambiar de esta manera. Ya no me llamo como me llamaban, que ahora me pusieron dizque Ramón”, indica el video, mostrando el proceso de adaptación que el animal tuvo en su nuevo entorno.

La ternura que demuestra el animalito conquistó a Jhonny y los internautas - crédito Jhonny Rivera / Instagram

La nueva vida de Ramón

La pareja no solo rescató a Ramón, sino que le preparó un espacio adecuado en su hogar, gesto que fue ampliamente elogiado por los internautas con comentarios como: “Linda obra, por ese corazón te va bien” y “Que video más hermoso soy fiel seguidora de Ramón🐕 desde su día 1 yo lo amooo, quién más lloro viendo el vídeo 😢hermoso mil bendiciones mi Jhonny, Dios te multiplique por todo lo que haces con los angelitos peluditos”.

La pareja ya se tomó
La pareja ya se tomó su primera foto familiar con su nuevo integrante - crédito Instagram

La reflexión final del relato, que se viralizó rápidamente, resume el mensaje de esperanza que Jhonny Rivera quiso transmitir: “Esta es la vida que yo me merecía. Ahora sí vivo bueno. Les tengo un mensaje: piensen que cuando más mal la están pasando, cuando más problemas tienes, es porque algo muy bueno está por venir. Detrás de una nube, siempre brilla el sol”, concluyó la narración con las imágenes del animal que ya no tendrá que pasar más necesidades en las calles.

Con estas palabras, el artista demuestra que se sintió identificado con la historia del animal, teniendo en cuenta que en algún momento él también pensó que no tendría salida al obtener solo “No” en el inicio de su carrera, pero luego logró convertirse en uno de los artistas más famosos y aclamados, desde los pueblos hasta las grandes ciudades.

Jenny López y Jhonny Rivera
Jenny López y Jhonny Rivera sorprenden con cada publicación en redes sociales - crédito @jhonnyrivera/ Instagram

