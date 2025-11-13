Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

La salud de William Mebarak, padre de Shakira, se mantiene estable y bajo cuidados en su casa de Miami -crédito @shakira/Instagram

Los rumores sobre el estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvieron a agitarse en redes y medios internacionales durante los últimos días. Sin embargo, las versiones que hablaban de un “empeoramiento drástico” o de una “condición crítica” no corresponden con la realidad. Personas cercanas a la familia aseguran que el escritor y empresario de 94 años se encuentra tranquilo en su casa de Miami, recibiendo los cuidados habituales para su edad.

“Está en su casa y, con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto”, explicaron a la revista ¡HOLA! fuentes del entorno de la artista, desmintiendo de manera tajante los informes que había publicado el medio español ElNacional.cat, donde se afirmaba que los médicos eran “pesimistas” sobre su recuperación.

Fuentes cercanas desmienten rumores sobre un empeoramiento drástico en el estado de William Mebarak - crédito Marta Pérez/EFE

La propia actitud de Shakira parece confirmar esta versión. Mientras algunos portales especulaban sobre un supuesto agravamiento, la cantante continuaba sin interrupciones su gira por Latinoamérica. En los últimos días se presentó en Quito, Ecuador, con tres conciertos a sala llena el 8, 9 y 11 de noviembre. “Si él estuviese en una situación muy crítica, como han llegado a decir, Shakira estaría en Miami con su familia”, insistió la misma fuente consultada por ¡HOLA!.

La salud de Mebarak, nacido en Barranquilla en 1931, atravesó momentos delicados en los últimos años. En mayo de 2022 sufrió una caída que lo obligó a ser hospitalizado. En ese momento, su hija compartió una fotografía junto a él y escribió: “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”.

Cinco meses más tarde volvió a ser ingresado, aunque sin que se conocieran detalles sobre la causa. En junio de 2023 fue operado en el Hospital Serena del Mar de Cartagena de Indias y, al año siguiente, padeció una neumonía que lo mantuvo varios días en observación. Tras superar ese episodio, tuvo que regresar a una clínica por una emergencia médica.

Shakira continúa su gira por Latinoamérica mientras su padre recibe atención médica habitual para su edad - crédito @shakira.updates_/Instagram

A pesar de estas dificultades, Shakira siempre ha mostrado serenidad y admiración por la fortaleza de su padre. En una entrevista concedida a ¡HOLA! en noviembre de 2023, la artista habló con emoción de todo lo que él había soportado: “Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”. Para ella, su padre es “un testamento de su fortaleza y una fuente constante de inspiración”.

El hombre que inspiró buena parte de las letras más personales de Shakira, y a quien ella describe como su “gran ejemplo de vida”, se mantiene estable, según quienes lo acompañan a diario. Su rutina se desarrolla en la calma del hogar familiar, con seguimiento médico permanente y con la presencia frecuente de la cantante, que reside a pocos minutos de distancia en la misma ciudad.

William Mebarak, de 94 años, ha superado múltiples complicaciones de salud en los últimos años, incluyendo operaciones y neumonía - crédito @shakira/Instagram

No es la primera vez que la familia Mebarak debe salir a desmentir informaciones alarmistas. En abril de este año, por ejemplo, varios medios afirmaron que William estaba internado en un hospital de Barranquilla, algo que resultó ser falso. Desde entonces, el círculo más cercano de la artista pide cautela y respeto frente a un tema tan sensible.