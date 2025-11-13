Colombia

Estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvió a generar inquietud en redes sociales: esto se sabe

Mientras Shakira continúa con su gira, las versiones sobre la salud de su padre, William Mebarak, desatan un nuevo ciclo de rumores y dudas

Guardar
La salud de William Mebarak,
La salud de William Mebarak, padre de Shakira, se mantiene estable y bajo cuidados en su casa de Miami -crédito @shakira/Instagram

Los rumores sobre el estado de salud de William Mebarak, padre de Shakira, volvieron a agitarse en redes y medios internacionales durante los últimos días. Sin embargo, las versiones que hablaban de un “empeoramiento drástico” o de una “condición crítica” no corresponden con la realidad. Personas cercanas a la familia aseguran que el escritor y empresario de 94 años se encuentra tranquilo en su casa de Miami, recibiendo los cuidados habituales para su edad.

“Está en su casa y, con los cuidados que requiere una persona de 94 años, pero está perfecto”, explicaron a la revista ¡HOLA! fuentes del entorno de la artista, desmintiendo de manera tajante los informes que había publicado el medio español ElNacional.cat, donde se afirmaba que los médicos eran “pesimistas” sobre su recuperación.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Fuentes cercanas desmienten rumores sobre
Fuentes cercanas desmienten rumores sobre un empeoramiento drástico en el estado de William Mebarak - crédito Marta Pérez/EFE

La propia actitud de Shakira parece confirmar esta versión. Mientras algunos portales especulaban sobre un supuesto agravamiento, la cantante continuaba sin interrupciones su gira por Latinoamérica. En los últimos días se presentó en Quito, Ecuador, con tres conciertos a sala llena el 8, 9 y 11 de noviembre. “Si él estuviese en una situación muy crítica, como han llegado a decir, Shakira estaría en Miami con su familia”, insistió la misma fuente consultada por ¡HOLA!.

La salud de Mebarak, nacido en Barranquilla en 1931, atravesó momentos delicados en los últimos años. En mayo de 2022 sufrió una caída que lo obligó a ser hospitalizado. En ese momento, su hija compartió una fotografía junto a él y escribió: “Con mi papá de alta, ya en casa y en el camino ascendente, ayudándole con su estimulación cognitiva después del traumatismo. Gracias a todos por arroparnos con su inmenso cariño”.

Cinco meses más tarde volvió a ser ingresado, aunque sin que se conocieran detalles sobre la causa. En junio de 2023 fue operado en el Hospital Serena del Mar de Cartagena de Indias y, al año siguiente, padeció una neumonía que lo mantuvo varios días en observación. Tras superar ese episodio, tuvo que regresar a una clínica por una emergencia médica.

Shakira continúa su gira por
Shakira continúa su gira por Latinoamérica mientras su padre recibe atención médica habitual para su edad - crédito @shakira.updates_/Instagram

A pesar de estas dificultades, Shakira siempre ha mostrado serenidad y admiración por la fortaleza de su padre. En una entrevista concedida a ¡HOLA! en noviembre de 2023, la artista habló con emoción de todo lo que él había soportado: “Lo que él ha aguantado y superado físicamente en el último año y medio, a su edad, no tiene explicación alguna. Ha soportado seis operaciones, dos covid, dos caídas, un sangrado cerebral, afectación neurológica, una neumonía, y sigue con su sonrisa iluminando la vida de las personas que lo amamos”. Para ella, su padre es “un testamento de su fortaleza y una fuente constante de inspiración”.

El hombre que inspiró buena parte de las letras más personales de Shakira, y a quien ella describe como su “gran ejemplo de vida”, se mantiene estable, según quienes lo acompañan a diario. Su rutina se desarrolla en la calma del hogar familiar, con seguimiento médico permanente y con la presencia frecuente de la cantante, que reside a pocos minutos de distancia en la misma ciudad.

William Mebarak, de 94 años,
William Mebarak, de 94 años, ha superado múltiples complicaciones de salud en los últimos años, incluyendo operaciones y neumonía - crédito @shakira/Instagram

No es la primera vez que la familia Mebarak debe salir a desmentir informaciones alarmistas. En abril de este año, por ejemplo, varios medios afirmaron que William estaba internado en un hospital de Barranquilla, algo que resultó ser falso. Desde entonces, el círculo más cercano de la artista pide cautela y respeto frente a un tema tan sensible.

Temas Relacionados

William MebarakShakiraPapá de Shakiraestado de salud William Mebarakfamilia de ShakiraColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

WOM Colombia se metió en un lío con empresa chilena: la situación es muy parecida a lo que pasa con Frisby

La presión de inversionistas y reguladores marca el rumbo de la operadora, que busca afianzar su posición en un entorno de competencia e incertidumbre

WOM Colombia se metió en

Petro afirmó que las comunicaciones con agencias de Estados Unidos solo sirven para matar lancheros en el Caribe: “Delito de lesa humanidad”

El mandatario colombiano señaló que en caso de que se restablezcan, las comunicaciones serán usadas para incautaciones que no pongan en riesgo la integridad de los narcotraficantes

Petro afirmó que las comunicaciones

Autoridades encendieron las alarmas en el Valle del Cauca ante posible extradición de alias Pipe Tuluá a Estados Unidos

Según explicaron los organismos encargados, se desplegarán múltiples operativos en el casco urbano de Tuluá y otros municipios en el suroccidente del país

Autoridades encendieron las alarmas en

Sicarios mataron a joven mujer frente a uno de sus tres hijos: “Ayuda”, gritó el pequeño

Hay preocupación por la violencia de género y la inseguridad en la región

Sicarios mataron a joven mujer

Dos homicidios se registraron en Palmar de Varela, Atlántico en menos de 12 horas: una de las víctimas fue torturada

La Policía confirmó la muerte de dos hombres en áreas rurales del municipio, uno de ellos con antecedentes judiciales, apodado con el alias de Tres Pelos

Dos homicidios se registraron en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército habría sido objeto de

Ejército habría sido objeto de asonada en Briceño, Antioquia, para impedir la captura de dos presuntos disidentes de las Farc

Cayó ‘Barbas’ en Cundinamarca: se grababa con prendas de uso privativo de las FF. MM. para hacer creer que pertenecía a las disidencias de las Farc y cobrar extorsiones

Atacaron estación de Policía de Padilla, Cauca: no hay reportes de heridos

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

ENTRETENIMIENTO

Damiano David y Dove Cameron

Damiano David y Dove Cameron enloquecieron a sus fans a la salida del aeropuerto El Dorado

Frankenstein se convierte en la película favorita de los usuarios de Netflix Colombia esta semana

Agmeth Escaf celebró reconocimiento a Claudia Bahamón y destacó su cercana amistad

Un drama juvenil llega a la lista de películas en Prime Video Colombia que no te puedes perder hoy

Cami, del ‘Desafío Siglo XXI’, contó que se ha sentido rechazada después del corte de pelo en el ‘reality’

Deportes

Atlético Nacional habría descartado a

Atlético Nacional habría descartado a reconocido entrenador por defender a dos de sus figuras: esta es la historia

Como Falcao y Fabra: Kevin Mier se sumaría a la lista de futbolistas colombianos que se perdieron un mundial por lesión

Histórico goleador africano visitará Colombia en diciembre de 2025: participará en un partido de despedida

Santa Fe casó pelea con la prensa por el caso de César Farías: “Háganos llegar las pruebas”

Goleador de Independiente Medellín podría perderse la recta final de la Liga BetPlay Dimayor