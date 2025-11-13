“Esperé 10 años para que cambiara”: expareja del concejal Andrés Escobar hace denuncia pública

Andrés Escobar y su expareja - crédito Redes sociales

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el concejal de Cali, Andrés Escobar, tras las denuncias presentadas por su expareja, Melissa Escobar, quien lo señaló por presunto maltrato y uso indebido de su esquema de seguridad.

En una extensa entrevista concedida al programa W Sin Carreta de W Radio, la mujer expuso detalles de su relación y afirmó que busca justicia después de una década de convivencia marcada, según ella, por episodios de violencia.

Melissa Escobar afirma que Andrés Escobar le dejó más de 180 millones de deudas y bloqueó sus oportunidades laborales - crédito @melissaescobarh - @andresescobar2030/Instagram

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Melissa Escobar relató que esperó durante 10 años un cambio en el comportamiento del concejal, pero que nunca llegó. En su testimonio aseguró que el proceso de divorcio entre ambos no ha avanzado debido a las diferencias sobre las deudas pendientes que surgieron tras la cancelación de su boda.

“Nosotros hemos estado en el proceso de divorcio, en el cual no hemos podido quedar de acuerdo en las negociaciones porque él no se quiere hacer responsable de las deudas que quedaron”, explicó durante la entrevista. Según su relato, le habría realizado varios préstamos para los preparativos de la ceremonia y otros compromisos económicos que el concejal prometió devolver.

“Al cancelar la boda, al inicio, él me dijo que iba a responder por ese dinero y ya ahorita, después de todo lo que ha pasado, no ha querido responder. Desde allí no hemos podido estar de acuerdo con absolutamente nada”, señaló Escobar.

Concejal Andrés Escobar - crédito @andresescobar2023 / Instagram

La denunciante sostuvo que durante años habría sido víctima de diferentes formas de violencia psicológica y emocional. “Son todos los bloqueos que he tenido con las personas que son cercanas a mí, que quieren venir a apoyarme. Entonces he sufrido de todas esas violencias que ya están siendo denunciadas”, afirmó.

Melissa Escobar manifestó que tomó la decisión de hacer pública su historia porque, según dijo, los mecanismos legales eran la única vía para resolver la situación. “Ya me cansé, dije, ‘tengo que salir a hablar y tengo que tomar cartas en el asunto porque legalmente es la única manera que vamos a poder solucionar esto’”, comentó.

Durante la conversación con W Sin Carreta, también abordó el tema del presunto consumo de drogas del concejal Escobar. “Nosotros tenemos todas las pruebas en donde yo puedo demostrar que de verdad sí había un consumo de drogas, porque lo hubo por muchísimos años”, aseguró.

Melissa Escobar rompió su compromiso con Andrés Escobar por infidelidad - crédito @melissaescobarh/IG

La mujer relató un episodio ocurrido cuando ambos buscaban radicarse en Estados Unidos. Según dijo, al concejal le habrían negado la visa por este motivo. “Nosotros nos presentamos, yo soy ciudadana americana, entonces uno de los sueños que teníamos como pareja era irnos a vivir a Estados Unidos para empezar una vida. Cuando vamos a la entrevista, él sale con la cara súper aburrida y me dice: ‘Mi amor, no, me la negaron’”, narró.

Agregó que en el documento entregado en la embajada se indicaba que la negación se debía al consumo de drogas. “Entonces sí existen las pruebas, por supuesto, yo nunca saldría a los medios de comunicación a decir algo que es mentira y que yo no tenga cómo probarlo”, afirmó.

Escobar expresó que su decisión de denunciar no tiene motivaciones personales, sino un deseo de justicia y reparación. “Por más de 10 años esperé por ese cambio que nunca llegó y ya llegó el momento en el que tuve que abrir los ojos, en el que uno tiene que ya darse valor y no seguir esperando ese cambio que nunca va a llegar”, subrayó.

La entrevistada también denunció que el concejal presuntamente ha intentado obstaculizar sus oportunidades laborales. “Cuando ven en las redes sociales que yo estoy trabajando, alguien del equipo del concejal se ha comunicado con esas personas para preguntarles por qué están trabajando conmigo”, aseguró.

El caso continúa bajo investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación. La entidad deberá determinar si las actuaciones del concejal constituyeron faltas a su investidura o si incurrió en comportamientos contrarios a la ley.

Mientras avanza el proceso, Melissa Escobar pidió respeto por su testimonio y señaló que seguirá aportando pruebas a las autoridades. “Ahora lo que espero es que se haga justicia y que él responda por lo que tiene que responder”, concluyó en su conversación con W Radio.