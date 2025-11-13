Colombia

Confrontan declaración de Paloma Valencia sobre estar casada con “un mamerto”, con declaraciones del fallecido Charlie Kirk: “lo explica mucho mejor que yo”

En redes sociales no se la perdonaron a Paloma Valencia por afirmar que su conyugue Tomás Rodríguez Barraquer tenía ideas políticas diferentes

Paloma Valencia dijo que estaba
Paloma Valencia volvió a ser el centro de la polémica luego de afirmar que su esposo, Tomás Rodríguez Barraquer era “un mamerto”, durante una entrevista.

De hecho, dijo que “se puede querer” a alguien que piensa diferente.

Sin embargo, sus detractores no le pasaron en alto sus declaraciones, que fueron confrontadas por con el líder político republicano y cristiano, el estadounidense Charlie Kirk, que fue asesinado el 10 de septiembre de 2025 en un evento político.

Kirk sostuvo en una de sus charlas con estudiantes, le recomendó a uno: “No te cases con alguien con quien no puedas hablar de las noticias del día. Podéis reíros juntos de ellas. No construyas una vida con alguien con quien no te pones de acuerdo en qué canal de noticias ver cada día. Voy a ser sincero. Como persona casada, cuando tienes que inculcar valores a un niño, no puedes permitir que el primer problema elemental a las 7:00 de la mañana, cuando enciendes la radio o un podcast, sea un desacuerdo. Ya tienes suficiente de eso en casa”, dijo.

El video en el que Kirk aseguró esta postura fue citado por el internauta Daniel Arango, que le dijo a Paloma Valencia: “Carreta. Quien esté casado con un mamerto tiene algo (o mucho) de mamerto. Con la pareja uno puede discrepar en asuntos micro como gustos musicales o preferencias gastronómicas, pero NO en asuntos macro como política o religión. Charlie Kirk lo explica mucho mejor que yo“, dijo.

Las declaraciones previas de Valencia Laserna fueron: “En una entrevista con La Silla Vacía dije que tenía muchos amigos mamertos y fue un escándalo porque también estoy casada con uno. Es la prueba de que se puede querer a quien piensa distinto. Porque cuando lo hacemos, empieza la paz y termina la polarización que tanto daño le hace al país".

