Así fue la despedida de ‘Chom’, conocido como el ‘fletero de fleteros’ en Medellín: con pólvora hasta el amanecer

La comuna 3 de Manrique fue epicentro de los juegos pirotécnicos y disparos que se escucharon parte de la noche del 11 y madrugada del 12 de noviembre de 2025 - crédito Prensa Paisa #LaOriginal / Facebook

Uno de los criminales más temidos y respetados, también conocido en redes sociales por su accionar en varias zonas de Medellín, falleció el martes 11 de noviembre de 2025, mientras era sometido a un procedimiento quirúrgico en el hospital San Vicente Fundación, tras ocho días de luchar por su vida.

Este sujeto era conocido con el alias de Chom, aunque su verdadero nombre era Jefferson Alexis Cano Gómez. Lo que más ha llamado la atención de las autoridades es que, tras confirmarse su fallecimiento, decenas de publicaciones en redes sociales y medios regionales lo identificaron como el “fletero de fleteros”.

Esa misma noche y hasta el amanecer, algunos habitantes de Medellín no entendían por qué, desde la comuna 3, especialmente en Villa Guadalupe (comuna 3 - Manrique), se convocó una alborada —acto que en la ciudad consiste en estallar pólvora durante cerca de una hora, como bienvenida a la temporada decembrina.

Aun con tres semanas para llegar a diciembre, muchos residentes se enteraron por redes sociales del fallecimiento de “Chom”. La noticia se difundió luego de un robo ocurrido la noche del miércoles 12 de noviembre, que fue compartido por el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, en su cuenta de X.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad en la zona, mostrando el momento exacto de los acontecimientos.

El secretario de Seguridad de Medellín Manuel Villa Mejía compartió el video del momento exacto del robo frustrado en el que fue herido alias Chom - crédito @ManuelVillaMe/X

El intento de hurto frustrado que dejó herido a ‘Chom’ en Medellín: su especialidad era el fleteo

Para entender la dimensión que tenía “Chom” en una zona de Medellín, debemos remontarnos al 4 de noviembre de 2025, día en que ocurrieron los hechos que Villa Mejía difundió en un video acompañado del siguiente mensaje:

“La lucha contra los atracadores es en serio. El pasado 4 de noviembre, en una reacción de la policía guiada por las cámaras de seguridad, se logró frustrar el robo de una moto. Durante la reacción se presentó un enfrentamiento entre la policía y los bandidos; estos últimos resultaron lesionados en el ejercicio legítimo de la fuerza del Estado y posteriormente capturados con el arma de fuego que les fue incautada”.

En la parte final del mensaje, se confirmó el nombre del protagonista central de la multitudinaria despedida a punta de pólvora hasta el amanecer del miércoles 12:

“Fueron trasladados bajo custodia para la respectiva atención médica y, el día de hoy, uno de ellos, alias ‘Chom’, falleció. No vamos a parar, y TODAS las capacidades del Estado están dispuestas para perseguir a los atracadores”.

Los hechos se presentaron en el barrio Prado, en el centro de Medellín. Según el reporte oficial de las autoridades citado por el diario El Colombiano, “Chom”, de 25 años, junto a otro joven de 21, se movilizaban en una motocicleta cuando interceptaron a un ciudadano que salía de su vivienda. La víctima se disponía a subirse a su automóvil, una Yamaha N-Max modelo 2025, cuando ambos sujetos lo agredieron y le provocaron lesiones tras cometer el ilícito con un arma traumática.

Villa Mejía compartió el 12 de noviembre el video de los hechos que ocurrieron el 4 de noviembre - crédito @ManuelVillaMe/X

La balacera entre ‘Chom’ y dos patrulleros de la Policía: qué arrojó el prontuario criminal del ‘fletero de fleteros’

Sin embargo, los hechos que se presentaron en la comuna 10 (La Candelaria) todavía deparaban un escenario más ensordecedor, porque gracias a que dos agentes de la Policía que realizaban su ronda habitual en motocicleta se percataron de los hechos, se desencadenó una balacera.

El cruce de disparos afectó a los dos bandidos que fueron remitidos al hospital San Vicente Fundación, mientras que a la víctima del robo (un hombre de 39 años) que fue herida por resistirse a entregar la motocicleta que hace poco tiempo había adquirido, lo trasladaron a la Clínica Neurológica de Medellín, pero su condición evolucionó de manera satisfactoria y ya fue dado de alta.

Mientras tanto, y antes de que se confirmara el deceso de “Chom”, se indicó de acuerdo con lo que arrojó el historial de conducta delictiva de Cano Gómez que pagó una condena de 18 años de cárcel por el delito de hurto calificado y agravado, y tras su arresto el 20 de septiembre de 2018 purgó la medida desde su domicilio.

Jefferson Alexis Cano Gómez, alias Chom o 'Botija' - crédito @ManuelVillaMe/X | red social Facebook

Sin embargo, el accionar criminal del hoy fallecido se habría extendido en Villa Guadalupe, y de acuerdo con los registros que se tienen por parte de las autoridades, y que se conocieron con videos y capturas de pantallas en redes, es que Cano Gómez también gozaba con otro alias: Botija.

Además, sería el integrante de una empresa delincuencial dedicada al robo de vehículos (en especial motos) y elementos de valor a lo largo de toda la capital de Antioquia, pero en especial zonas como el nororiente y centro de Medellín.