Así es el riguroso control en el ingreso de mascotas a Colombia, anticipe los trámites y evite inconvenientes

El proceso de ingreso de mascotas a Colombia está regulado por una serie de requisitos estrictos que buscan proteger la sanidad animal y la salud pública. Según explicó María Alejandra Lara Lizcano, abogada experta en derecho laboral y seguridad social en Scola Abogados, en diálogo con Infobae Colombia, el cumplimiento de estos procedimientos es fundamental para evitar contratiempos en los puntos de control.

“Para ingresar a Colombia con perros o gatos se exige, ante todo, haber tramitado en línea la solicitud del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS) en el sistema del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) y presentar impresa esa solicitud junto con el comprobante de pago en el punto de control sanitario (aeropuerto, puerto o paso fronterizo)”, detalló Lara Lizcano.

Además, indicó que “el tutor debe presentar el Certificado Sanitario original, expedido o avalado por la autoridad sanitaria oficial del país de origen, con fecha de expedición no mayor a diez días calendario antes del ingreso, en el que consten los datos de identificación del animal y su estado sanitario”.

En cuanto a la vacunación, la abogada precisó que el esquema requerido varía según la especie, la edad y el historial del animal. En el caso de los perros, se verifica la vacuna contra la rabia y la polivalente canina. Para los gatos, se exige la vacuna contra la rabia y el esquema felino básico, de acuerdo con el relato de Lara Lizcano.

La experta insistió en que “el certificado debe reflejar que el animal está clínicamente sano y desparasitado conforme a la regulación del país de procedencia”. Estas exigencias, aclaró, aplican exclusivamente para perros y gatos, ya que “otras especies tienen procedimientos y permisos distintos”, que pueden ser consultados en la página oficial.

Cabe mencionar que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) puede adoptar diferentes medidas si detecta irregularidades en la documentación o en el estado de salud del animal: “Si durante la inspección documental o física el ICA identifica inconsistencias en los requisitos o signos clínicos que requieran verificación, puede aplicar distintas medidas sanitarias según la situación particular”.

Entre las acciones posibles, según la experta, se encuentran:

Retención: se aplica cuando la documentación está incompleta o presenta errores que impiden autorizar el ingreso inmediato del animal: “ En ese caso, la mascota queda bajo custodia temporal del ICA mientras el tutor subsana las observaciones ”, puntualizó la abogada.

Cuarentena domiciliaria: “Es una medida preventiva que autoriza el ingreso condicionado del animal, pero exige que permanezca en observación en el domicilio durante un periodo determinado”.

En situaciones más graves, “El ICA ordena la devolución del animal al país de origen o a otro destino autorizado, coordinando el proceso con la aerolínea o el medio de transporte”.

Para evitar inconvenientes en el proceso de ingreso, Lara Lizcano realizó las siguientes recomendaciones:

El primer paso es planificar el trámite con suficiente antelación. Antes del viaje, el tutor debe ingresar al sistema en línea del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y diligenciar la solicitud del Certificado de Inspección Sanitaria (CIS), aconsejó la abogada.

Asimismo, añadió que “ Es importante llevar impresa la solicitud y el comprobante de pago , y confirmar que el punto de ingreso no recibe pagos en efectivo, ya que el ICA únicamente acepta tarjetas débito o crédito”.

Además, resaltó la necesidad de obtener un Certificado Sanitario oficial dentro de los diez días previos al viaje, que incluya vacunas vigentes, desparasitación interna y externa, y la identificación completa del animal.

La abogada también sugirió llevar todos los soportes durante el viaje, como el carné de vacunación, los datos del microchip si corresponde y los contactos del veterinario tratante. “Algunos países de origen exigen el uso de microchip, cuyo número puede registrarse en la solicitud del CIS”, precisó Lara Lizcano a Infobae Colombia.

Finalmente, advirtió que “Si algún documento falta o no cumple los requisitos, el ICA puede autorizar una cuarentena domiciliaria para completar la vacunación o aplicar otras medidas sanitarias. Preparar el expediente con anticipación evita demoras, costos adicionales y contratiempos durante el ingreso al país”.