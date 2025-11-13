Ana Karina Soto dio detalles del incendio en la casa de su padre en Cúcuta: “Le quedaron secuelas”

"No se había dado cuenta”: Ana Karina Soto narró el rescate de su padre tras un incendio en Cúcuta - crédito @karylamas/IG

La presentadora Ana Karina Soto compartió detalles sobre el incendio que afectó la vivienda de su padre, Gustavo Soto, el 10 de octubre en la ciudad de Cúcuta.

En declaraciones al medio televisivo Buen día, Colombia, Soto relató cómo el siniestro, que se originó por un cortocircuito en la habitación que compartía con su hermana, dejó la casa prácticamente inhabitable por los daños causados por el fuego, el humo y el polvo.

Según explicó la conductora, el incidente comenzó cuando un desperfecto eléctrico generó una chispa que prendió fuego a un colchón, lo que rápidamente propagó las llamas y destruyó varios enseres domésticos.

“Mi papá estaba durmiendo en su casa en Cúcuta, hay un corto en la habitación de mi hermana y mía”, contó Soto, para luego señalar que las llamas alcanzaron camas y mesas de noche, agravando la emergencia.

La situación se tornó más delicada debido a que Gustavo Soto estaba dormido y no percibió lo ocurrido hasta que el vigilante de la zona alertó sobre la presencia de humo y llamas al interior de la vivienda.

“El vigilante es el que se da cuenta y empieza a llamarlo porque ve a través de las ventanas el humo, el incendio, las llamas”, declaró Ana Karina, agradeciendo la intervención oportuna del vigilante, quien permitió que su padre se despertara a tiempo y saliera de la casa.

Ana Karina Soto explicó que el cáncer de su padre no está en etapa avanzada pero se complicó con una infección bacteriana - crédito karylamas / Instagram

Aunque la familia recurrió al uso de baldes de agua y a la ayuda de los vecinos para controlar el fuego —ante la demora de los bomberos, que nunca llegaron—, el suceso generó consecuencias en la salud de Gustavo Soto. Tras reingresar a la vivienda para evaluar los daños, el hombre presentó dificultades para respirar, producto de la exposición al humo. La presentadora narró que viajó junto a su hermana para acompañar a su padre y llevarlo al médico. “A mi papá le quedaron secuelas de esa situación y de ese evento, de inhalar el humo porque, obviamente, eso afectó sus pulmones y ese día era tanta la adrenalina, y tanto el miedo, el susto, todo, que él no sintió nada”, explicó.

Durante la consulta médica se determinó que Gustavo Soto había sufrido una afección pulmonar y debía permanecer en observación para recibir medicamentos y terapias respiratorias. Esta situación causó una profunda preocupación en la presentadora del matutino del Canal RCN y su familia, especialmente teniendo en cuenta que su padre en ocasiones anteriores ya había enfrentado problemas de salud graves.

A pesar del episodio y el susto inicial, el estado de salud de Gustavo Soto ha presentado mejoría. Tras su paso por observación, fue trasladado a una habitación para continuar su recuperación y actualmente su evolución continúa siendo favorable, según confirmó Ana Karina Soto.

La conductora de televisión relató las secuelas del siniestro y el impacto en la salud de Gustavo Soto, quien aún se recupera tras inhalar humo – (Imagen Ilustrativa Infobae)

A comienzos de octubre, la noticia sobre el incendio en la casa de Gustavo Soto, padre de Ana Karina Soto, comenzó a circular en portales y redes sociales, aunque en ese momento la presentadora prefirió no dar declaraciones públicas.

La información se conoció inicialmente a través del programa La Corona de El Gordo Ariel, que informó que el incendio se registró la noche del 10 de octubre en la vivienda. Los primeros reportes señalaban que las llamas provocaron pérdidas materiales considerables y que la estructura fue declarada inhabitable tras el incidente.

Según lo que se conocía entonces, ni Ana Karina Soto ni otros miembros de su familia se encontraban presentes en el domicilio al momento del incendio. Los hechos se reportaron alrededor de las 9:00 p. m., lo que provocó la rápida movilización de vecinos y allegados que intentaron sofocar las llamas mientras se esperaba la llegada de los bomberos locales.

El incendio en la casa del padre de Ana Karina se conoció a inicios de octubre, pero la presentadora no se había pronunciado - crédito karylamas / Instagram

La ausencia de un pronunciamiento oficial por parte de la presentadora llevó a una serie de especulaciones en redes sociales sobre el estado de salud de su padre y la magnitud de las pérdidas.