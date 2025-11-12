Colombia

Yeferson Cossio reveló cómo se hizo famoso en OnlyFans y por qué decidió dejar la plataforma pese a ganar altas sumas de dinero al mes

El antioqueño creador de contenido compartió detalles inéditos sobre su experiencia en la plataforma de contenido exclusivo, incluyendo las cifras millonarias en dinero que recibía

Guardar
Yeferson Cossio revela cuánto ganó
Yeferson Cossio revela cuánto ganó en OnlyFans y por qué dejó la plataforma que lo hizo famoso - crédito @yefersoncossio/IG

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a hablar sobre uno de los capítulos más comentados de su carrera: su paso por Onlyfans, la plataforma de contenido exclusivo para adultos que lo ayudó a catapultarse a la fama.

En entrevista con La Kalle, el antioqueño contó cómo fue su experiencia, cuánto dinero llegó a ganar y las razones que lo llevaron a abandonar ese tipo de contenido pese al éxito económico que alcanzó.

Cossio explicó que, aunque muchos lo recuerdan por su faceta como influencer y empresario, su ascenso en internet comenzó justamente en Onlyfans, donde logró reunir una comunidad de más de 350.000 seguidores gracias a su contenido sugerente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Parce, pille. Yo era muy ‘calienta huevos’, por decir así, no mostraba nada así, era así como bañándome. Y pues yo tenía como 350.000 seguidores. Pero yo no hacía contenido, yo subía como pura foto, putifoto”, relató entre risas el paisa.

La confesión de Yeferson Cossio:
La confesión de Yeferson Cossio: así fue su experiencia en OnlyFans y el inesperado público que lo seguía - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El antioqueño confesó que la constancia fue clave para su crecimiento en la plataforma, pues publicaba varias veces al día y aprovechaba su físico trabajado en el gimnasio desde joven para llamar la atención del público.

Yo subía dos, tres fotos al día, pues como uno tiene como buen cuerpo. Yo empecé a entrenar desde los 18, tengo un cuerpo ahí talladito como desde los 21 o 22, porque antes no, parce, yo era más flaco, me veían y les provocaba tirarme comida”, contó Yeferson Cossio.

En cuanto al tipo de público que lo seguía, Cossio reconoció en la entrevista que nunca supo con certeza quién consumía su contenido, pero intuyó que la mayoría eran hombres.

No, yo no sé, pero creo… no lo sé, pues obviamente uno no tenía contacto con nadie, pero yo creo que más hombres. Los hombres son más pajeros en general”, dijo sin rodeos el antioqueño en La Kalle.

En ese momento le preguntaron por el dinero que lograba obtener con ese trabajo en la página azul y el influenciador sorprendió al revelar que llegó a generar mensualmente millonarias ganancias, incluso mencionó una cifra que muchos no tardaron en destacar.

Yeferson Cossio revela cuánto ganó
Yeferson Cossio revela cuánto ganó en OnlyFans y por qué lo dejó - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

Yo me ganaba ahí como 30.000 o 35.000 dólares al mes (más de 110 millones de pesos colombianos). Me compré una casa y luego empecé con las redes sociales y con Facebook ganaba mucho más, entonces dejé OnlyFans y ya”, explicó Cossio.

Aunque todo pareció transcurrir con normalidad, una de las locutoras que entrevistó a Yeferson lo indagó respecto a las solicitudes personalizadas que suelen hacer algunos suscriptores, pues quiso saber si alguna vez le tocó al creador paisa ver y/o aceptar alguna de esas, pero él aclaró que nunca accedió a ese tipo de interacciones.

  • Entrevistadora: ¿Yeferson, en OnlyFans uno puede pedir o hacer solicitudes específicas a las personas? ¿Y a ti te hicieron alguna solicitud que tú digas: Uy, esa estuvo muy rara?
  • Yeferson Cossio: “Sí se puede, pero yo nunca tuve nada. Yo subía mis cosas y ya”, aseguró.

Finalmente, Yeferson Cossio admitió que su paso por OnlyFans siempre estuvo motivado por razones económicas y no por gusto personal, razón por la cual decidió dejar la plataforma una vez encontró otras formas de generar ingresos.

“No, es que yo siempre lo hice por dinero. A mí me da pereza, hoy por hoy me da pereza tomarme fotos. Si ustedes ven mi perfil en Instagram, no hay casi fotos, eso me da una locha horrible. Y las que hay es porque mi novia me obliga prácticamente. Eso de posar, no, nunca me ha gustado. Lo hacía literalmente por trabajo”, expresó Cossio.

De OnlyFans a las redes
De OnlyFans a las redes sociales, la transformación de Yeferson Cossio - crédito @yefersoncossio/IG

Con su característico humor y sinceridad, Cossio dejó claro que su paso por OnlyFans fue una etapa más de su trayectoria como creador de contenido, una que le sirvió para invertir, crecer y luego reinventarse en otras plataformas donde ha logrado consolidarse como uno de los influenciadores más exitosos de Colombia.

Temas Relacionados

Yeferson CossioYeferson Cossio OnlyfansCuánto ganaba Yeferson Cossio en OnlyFansOnlyfansColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Benedetti discutió con Cathy Juvinao por la controversia del allanamiento a su casa: “Muchos congresistas hemos sido investigados por la magistrada Lombana”

El ministro del Interior y la representante a la Cámara protagonizaron un cruce de palabras en redes sociales tras el allanamiento a la casa de Benedetti, quien descalificó a la jueza y fue acusado de violencia de género

Benedetti discutió con Cathy Juvinao

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México

El guardameta colombiano será sometido a cirugía por la lesión sufrida ante Pumas Unam: la operación lo dejará varios meses alejado de las canchas

Kevin Mier será operado tras

Tiroteo al frente de un hospital en Cali dejo varias personas heridas

Un hombre que se movilizaba en motocicleta disparó contra un grupo de personas que esperaban noticias sobre el estado de salud de un paciente recientemente ingresado

Tiroteo al frente de un

Dorado Mañana, números ganadores sorteo de hoy 12 de noviembre

Infobae Colombia te comparte los últimos números y la combinación ganadora de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana, números ganadores sorteo

Empleo para colombianos en Canadá, con salario de hasta $13 millones: pasajes de avión y cursos de francés incluidos

Colombianos pueden acceder a una oportunidad laboral en ese país con condiciones competitivas y beneficios adicionales

Empleo para colombianos en Canadá,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Se registra un ataque armado

Se registra un ataque armado contra estación de Policía de Padilla, Cauca: esto se sabe

‘Pipe Tuluá’ reiteró que quiere dialogar con el Gobierno Petro: “Yo no soy narcotraficante, nunca he enviado un gramo de droga a ningún país”

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

ENTRETENIMIENTO

Pareja de Epa Colombia respondió

Pareja de Epa Colombia respondió cómo avanza el proceso de la empresaria para salir de la cárcel: “Esperando un milagro de Dios”

Ornella Sierra sorprendió al revelar qué trabajos tuvo antes de convertirse en ‘influencer’: “Me pagaban en dólares”

Alejandra Urrea reveló que utiliza su parecido con Lina Tejeiro para socializar: “Es mi carta para romper el hielo”

Melissa Gate lloró en ‘La casa de Alofoke’ por presión de sus compañeros y las redes le recordaron a Karina García: “El karma existe”

Juan Duque, exnovio de Lina Tejeiro, respondió con humor a dudas sobre su orientación sexual: “¿Así?"

Deportes

Kevin Mier será operado tras

Kevin Mier será operado tras la brutal patada que recibió en el Cruz Azul vs. Pumas: así se confirmó desde México

René Higuita fue incluido al Salón de la Fama del Fútbol Internacional: Dunga e Iker Casillas también fueron homenajeados

Cuáles son las opciones de la selección Colombia de quedar campeona en el mundial de fútbol de la Fifa: esto es lo que opinan los principales analistas

Nueva Zelanda no podrá contar con estos jugadores clave en el amistoso ante Colombia

La selección Colombia completó el grupo de jugadores para los partidos contra Nueva Zelanda y Australia: estos fueron los últimos en llegar