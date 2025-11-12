Yeferson Cossio reveló cómo se hizo famoso en OnlyFans y por qué decidió dejar la plataforma pese a ganar altas sumas de dinero al mes

Yeferson Cossio revela cuánto ganó en OnlyFans y por qué dejó la plataforma que lo hizo famoso - crédito @yefersoncossio/IG

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a hablar sobre uno de los capítulos más comentados de su carrera: su paso por Onlyfans, la plataforma de contenido exclusivo para adultos que lo ayudó a catapultarse a la fama.

En entrevista con La Kalle, el antioqueño contó cómo fue su experiencia, cuánto dinero llegó a ganar y las razones que lo llevaron a abandonar ese tipo de contenido pese al éxito económico que alcanzó.

Cossio explicó que, aunque muchos lo recuerdan por su faceta como influencer y empresario, su ascenso en internet comenzó justamente en Onlyfans, donde logró reunir una comunidad de más de 350.000 seguidores gracias a su contenido sugerente.

“Parce, pille. Yo era muy ‘calienta huevos’, por decir así, no mostraba nada así, era así como bañándome. Y pues yo tenía como 350.000 seguidores. Pero yo no hacía contenido, yo subía como pura foto, putifoto”, relató entre risas el paisa.

La confesión de Yeferson Cossio: así fue su experiencia en OnlyFans y el inesperado público que lo seguía - crédito @yefersoncossio/ Instagram

El antioqueño confesó que la constancia fue clave para su crecimiento en la plataforma, pues publicaba varias veces al día y aprovechaba su físico trabajado en el gimnasio desde joven para llamar la atención del público.

“Yo subía dos, tres fotos al día, pues como uno tiene como buen cuerpo. Yo empecé a entrenar desde los 18, tengo un cuerpo ahí talladito como desde los 21 o 22, porque antes no, parce, yo era más flaco, me veían y les provocaba tirarme comida”, contó Yeferson Cossio.

En cuanto al tipo de público que lo seguía, Cossio reconoció en la entrevista que nunca supo con certeza quién consumía su contenido, pero intuyó que la mayoría eran hombres.

“No, yo no sé, pero creo… no lo sé, pues obviamente uno no tenía contacto con nadie, pero yo creo que más hombres. Los hombres son más pajeros en general”, dijo sin rodeos el antioqueño en La Kalle.

En ese momento le preguntaron por el dinero que lograba obtener con ese trabajo en la página azul y el influenciador sorprendió al revelar que llegó a generar mensualmente millonarias ganancias, incluso mencionó una cifra que muchos no tardaron en destacar.

Yeferson Cossio revela cuánto ganó en OnlyFans y por qué lo dejó - crédito captura de pantalla Yeferson Cossio/Kick

“Yo me ganaba ahí como 30.000 o 35.000 dólares al mes (más de 110 millones de pesos colombianos). Me compré una casa y luego empecé con las redes sociales y con Facebook ganaba mucho más, entonces dejé OnlyFans y ya”, explicó Cossio.

Aunque todo pareció transcurrir con normalidad, una de las locutoras que entrevistó a Yeferson lo indagó respecto a las solicitudes personalizadas que suelen hacer algunos suscriptores, pues quiso saber si alguna vez le tocó al creador paisa ver y/o aceptar alguna de esas, pero él aclaró que nunca accedió a ese tipo de interacciones.

Entrevistadora: ¿Yeferson, en OnlyFans uno puede pedir o hacer solicitudes específicas a las personas? ¿Y a ti te hicieron alguna solicitud que tú digas: Uy, esa estuvo muy rara?

Yeferson Cossio: “Sí se puede, pero yo nunca tuve nada. Yo subía mis cosas y ya”, aseguró.

Finalmente, Yeferson Cossio admitió que su paso por OnlyFans siempre estuvo motivado por razones económicas y no por gusto personal, razón por la cual decidió dejar la plataforma una vez encontró otras formas de generar ingresos.

“No, es que yo siempre lo hice por dinero. A mí me da pereza, hoy por hoy me da pereza tomarme fotos. Si ustedes ven mi perfil en Instagram, no hay casi fotos, eso me da una locha horrible. Y las que hay es porque mi novia me obliga prácticamente. Eso de posar, no, nunca me ha gustado. Lo hacía literalmente por trabajo”, expresó Cossio.

De OnlyFans a las redes sociales, la transformación de Yeferson Cossio - crédito @yefersoncossio/IG

Con su característico humor y sinceridad, Cossio dejó claro que su paso por OnlyFans fue una etapa más de su trayectoria como creador de contenido, una que le sirvió para invertir, crecer y luego reinventarse en otras plataformas donde ha logrado consolidarse como uno de los influenciadores más exitosos de Colombia.