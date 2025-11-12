Colombia

Cruce de cartas de jóvenes uribistas por culpa de Miguel Uribe Londoño: “No colabora en nada con el espíritu unitario”

La misiva fue firmada por un total de 1.260 jóvenes, en la cual expresaron su respaldo al precandidato presidencial del Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial
Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático - crédito @migueluribel/X

El 11 de noviembre de 2025 se difundió una carta, firmada por 205 jóvenes vinculados al Centro Democrático, en la que pidieron al partido evaluar la exclusión de Miguel Uribe Londoño de la lista de precandidatos o, en su defecto, que él mismo decida apartarse del proceso.

“Creemos en un partido que se construye desde la confianza, la coherencia y el respeto por las reglas. Por eso, rechazamos con preocupación las actuaciones del precandidato Miguel Uribe Londoño, cuyas acciones han generado el descrédito de un proceso que él mismo conoció, aprobó y acompañó desde el principio”, se lee en el texto.

Así las cosas, este miércoles 12 de noviembre se conoció una nueva carta, pero en respaldo a Miguel Uribe Londoño, y firmada por 1.260 jóvenes afines al partido.

Este miércoles 12 de noviembre
Este miércoles 12 de noviembre se conoció una nueva carta, pero en respaldo a Miguel Uribe Londoño, y firmada por 1260 jóvenes afines al partido - crédito Centro Democrático/Carlos Ortega/EFE

En el documento explican que buscan enviar un mensaje claro a toda la militancia del Centro Democrático, con el objetivo de reducir las tensiones y trasladarlas al ámbito interno.

Los jóvenes que firmamos esta carta, queremos enviar un mensaje claro a toda la militancia de nuestro partido Centro Democrático para que las tensiones internas que hoy se debaten en el escenario de la opinión pública, den paso a un debate interno y constructivo que se enfoque en avanzar en el proceso de nominación de nuestro candidato a la Presidencia de la República”, precisa la misiva.

Según los firmantes, el Centro Democrático es “el partido más fuerte” de la oposición desde 2022, por eso pidieron nominar un candidato y ganar la consulta de marzo de 2026.

El Centro Democrático, el partido más fuerte y consistente de la oposición desde 2022, está en la obligación de construir la Unidad Nacional que Colombia está reclamando. Debemos nominar a un candidato, ganar la consulta de marzo para unificar a la oposición y posteriormente, ganar las elecciones presidenciales en mayo de 2026 para unir a todo el país”, se lee en la carta.

Según los jóvenes, los argumentos
Según los jóvenes, los argumentos para “mancha la honorabilidad” de Miguel Uribe Londoño quedaron “desmentidos” por la propia firma encuestadora - crédito Carlos Ortega/EFE

Aseguraron que las “acusaciones” contra Miguel Uribe Londoño carecen de fundamento, recordando las decisiones que tomó la encuestadora Atlas Intel y que el mismo precandidato “respondió en privado” las preguntas de la dirección del Centro Democrático.

“Sobre el proceso interno y las acusaciones realizadas contra Miguel Uribe Londoño, solo queremos decir brevemente que además de que esto no colabora en nada con el espíritu unitario que debemos forjar, las mismas carecen de fundamento: 1) Fue la misma empresa encuestadora brasilera la que reconoció en una misiva dirigida al partido que no fue contactada para establecer relación comercial con ninguna campaña, 2) el mismo Miguel Uribe Londoño respondió en privado a las preguntas de la Dirección Nacional del partido para zanjar esta diferencia”, precisa la carta.

Los jóvenes afines al Centro
Los jóvenes afines al Centro Democrático aseguraron que las “acusaciones” contra Miguel Uribe Londoño carecen de fundamento - crédito suministrada

Según los jóvenes, los argumentos para “mancha la honorabilidad” de Miguel Uribe Londoño quedaron “desmentidos” por la propia firma encuestadora a través de una carta, difundida en medios de comunicación.

“El argumento clave utilizado para intentar manchar la honorabilidad del doctor Miguel Uribe Londoño ha quedado desmentido por la propia firma encuestadora en una carta de partido que fue publicada por medios nacionales. En ese sentido, ratificamos nuestro apoyo en la honestidad, dar confianza en el padre de nuestro líder y mártir Miguel Uribe Turbay. Seguiremos de la mano con sus banderas con Miguel Uribe Londoño”, se lee en el texto.

Finalmente, los firmantes de la carta indicaron que el proceso para la elección del candidato del Centro Democrático debe ser “honesto, valiente y abierto a la sociedad”.

“No perdamos de vista lo que es realmente importante en este proceso para nominar a nuestro candidato a través del mecanismo de encuestas: el mismo debe ser garantizar la confianza a todos los participantes a través de la realización de sondeos que sean auditables, verificables y debidamente comunicados a la opinión pública y así ser absolutamente transparentes con los colombianos. Este proceso debe reflejar los valores y las acciones que han caracterizado al Centro Democrático, un partido democrático, honesto, valiente y abierto a la sociedad”, precisaron en el documento.

