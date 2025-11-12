Se registra un ataque armado contra estación de Policía de Padilla, Cauca: esto se sabe

Los hechos se registraron en la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025 - crédito Colprensa

En la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025, se reportó un ataque propiciado por hombres fuertemente armados contra la estación de Policía del municipio de Padilla, en el norte del departamento del Cauca.

En videos que circulan en las redes sociales, se observan a los sujetos vestidos con ropa de calle y mezclados entre la población civil, que abren fuego desde el interior de un local comercial, aproximadamente a quince metros de distancia del comando policial, lo que generó una situación de alto riesgo para los habitantes del sector.

Hasta el momento, se desconoce si el hecho dejó lesionados o víctimas mortales, aunque se conoció que detrás de este hecho estaría el Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc.

Noticia en desarrollo...