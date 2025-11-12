Se conocieron videos del momento exacto en que el conductor arrolló a un motociclista antes de ser linchado en Bogotá

El conductor falleció debido a las heridas ocasionadas por la golpiza que recibió, en un caso de linchamiento que se conoció días después del siniestro que se presentó en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal - crédito redes sociales / Comunidad Motera

Un ciudadano que conducía en aparente estado de embriaguez murió por las heridas recibidas producto de una golpiza propinada por un grupo de motociclistas que lo atacó luego de arrollar a uno de ellos.

Al parecer, el conductor también intentó burlar a los policías que con disparos a las llantas trataron de detener el vehículo.

Como se puede apreciar en varios videos que ha circulado en redes sociales la madrugada y la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025, se observa cómo se inicia la persecución en plena avenida Las Américas.

En uno de los momentos en que efectivos de la Policía perseguían el carro, el chofer arrolló a uno de los moteros que apoyó las acciones, y generó el caos.

Los gritos se mezclaron con las detonaciones que alcanzó a efectuar el uno de los uniformados que le seguía la pista al conductor irresponsable.

El conductor alcanzó a huir de la zona, pero no contaba con que la unión de los moteros haría que en un conjunto residencial ubicado por el sector de Tabakú, barrio Nuevo Techo, se desatara el linchamiento.

Ese ataque de los moteros terminó en un asesinato producto de la intolerancia, como explicó la alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín, en rueda de prensa a medios de comunicación.

crédito redes sociales / Comunidad motera

“Lamentable desde todo punto de vista, un ciudadano que de manera irresponsable presuntamente conducía en estado de embriaguez, amenazando la vida”, declaró la mandataria, y más adelante precisó a Bluradio que la “Policía actuó de manera oportuna”, y destacó que uno de los patrulleros quedó lesionado, pero dejó en claro que en este nuevo caso con conductores al volante, además de la irresponsabilidad de la víctima fatal, también reprochó la intolerancia de la ciudadanía.

En diálogo con Alerta Bogotá, el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N°3 de la Policía Metropolitana de Bogotá explicó: “Aproximadamente, 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero, color azul. Este vehículo venía realizando maniobras peligrosas desde la Avenida Carrera 68 con Américas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a los motorizados”.