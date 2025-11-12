Colombia

Se conocieron videos del momento exacto en que el conductor arrolló a un motociclista antes de ser linchado en Bogotá

Según las autoridades de la localidad de Kennedy, el conductor que generó el accidente fue interceptado por un grupo de cerca de doscientos moteros en el barrio Nuevo Techo, de la capital

Guardar
El conductor falleció debido a las heridas ocasionadas por la golpiza que recibió, en un caso de linchamiento que se conoció días después del siniestro que se presentó en el barrio La Sierra, en la localidad de San Cristóbal - crédito redes sociales / Comunidad Motera

Un ciudadano que conducía en aparente estado de embriaguez murió por las heridas recibidas producto de una golpiza propinada por un grupo de motociclistas que lo atacó luego de arrollar a uno de ellos.

Al parecer, el conductor también intentó burlar a los policías que con disparos a las llantas trataron de detener el vehículo.

Como se puede apreciar en varios videos que ha circulado en redes sociales la madrugada y la mañana del miércoles 12 de noviembre de 2025, se observa cómo se inicia la persecución en plena avenida Las Américas.

En uno de los momentos en que efectivos de la Policía perseguían el carro, el chofer arrolló a uno de los moteros que apoyó las acciones, y generó el caos.

Los gritos se mezclaron con las detonaciones que alcanzó a efectuar el uno de los uniformados que le seguía la pista al conductor irresponsable.

El conductor alcanzó a huir de la zona, pero no contaba con que la unión de los moteros haría que en un conjunto residencial ubicado por el sector de Tabakú, barrio Nuevo Techo, se desatara el linchamiento.

Ese ataque de los moteros terminó en un asesinato producto de la intolerancia, como explicó la alcaldesa local de Kennedy, Karla Marín, en rueda de prensa a medios de comunicación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

crédito redes sociales / Comunidad motera

“Lamentable desde todo punto de vista, un ciudadano que de manera irresponsable presuntamente conducía en estado de embriaguez, amenazando la vida”, declaró la mandataria, y más adelante precisó a Bluradio que la “Policía actuó de manera oportuna”, y destacó que uno de los patrulleros quedó lesionado, pero dejó en claro que en este nuevo caso con conductores al volante, además de la irresponsabilidad de la víctima fatal, también reprochó la intolerancia de la ciudadanía.

En diálogo con Alerta Bogotá, el coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana N°3 de la Policía Metropolitana de Bogotá explicó: “Aproximadamente, 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero, color azul. Este vehículo venía realizando maniobras peligrosas desde la Avenida Carrera 68 con Américas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a los motorizados”.

Temas Relacionados

Agresión masiva al conductorAtropello múltiple KennedyCámaras seguridad TransMilenioConductor linchadoLinchamiento de motociclistasJusticia por mano propiaColombia-Noticias

Más Noticias

Dólar se mantiene en su tasa más baja de tres años: cuál es su valor en pesos hoy 12 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar se mantiene en su

Colombia: cotización de apertura del euro hoy 12 de noviembre de EUR a COP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Colombia: cotización de apertura del

Así funcionaba la red internacional liderada por una ciudadana rusa que usaba criptomonedas para extorsionar a empresarios desde Colombia

Detrás de empresas fachada en Medellín y Bogotá, la organización Red-Dot operaba un sistema de chantajes a empresarios en Colombia, Venezuela y España, exigiendo pagos en criptomonedas para no divulgar información confidencial

Así funcionaba la red internacional

Rescatan a 20 colombianos víctimas de trata de personas en Camboya: los engañaron con falsas ofertas laborales y jugosos salarios

La intervención de una aplicación móvil y la cooperación internacional resultaron decisivas para frustrar el accionar de una red criminal

Rescatan a 20 colombianos víctimas

“Fue un gran error haberla desvinculado”: abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno sobre la mujer que aparece en las grabaciones del momento del ataque

El penalista comentó que se requieren medidas contundentes para abrirle un proceso por sus comportamientos desde el día del crimen, como buscar a uno de los procesados para acusarlo por haberla involucrado

“Fue un gran error haberla
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Por estar tomando alcohol con

Por estar tomando alcohol con la música a alto volumen, disidencias de la Segunda Marquetalia asesinaron a tres personas

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo se despidió de

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa son virales en redes sociales: “Irreconocible”

Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan seis en competencia

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

Deportes

Novedades médicas en la selección

Novedades médicas en la selección Colombia: este es el jugador que se ausentó de las prácticas previo al partido ante Nueva Zelanda

Asi despidieron a James Rodríguez dirigentes del Club León en México: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

Chicó Fútbol Club lanzó fuerte comunicado contra autoridades de Boyacá y anunció que jugará a puerta cerrada ante Millonarios: “Quieren aburrirnos y asfixiarnos”

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”