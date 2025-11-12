Colombia

Madre de pescador samario que murió en bombardeo de Estados Unidos en el Caribe se molestó por encuentro de Petro con familia: “No me avisaron”

La reunión entre el presidente y algunos familiares del pescador no incluyó a los padres ni hermanos, lo que provocó divisiones y dejó sin resolver las dudas sobre lo ocurrido

Guardar
El presidente Gustavo Petro se
El presidente Gustavo Petro se reunió con algunos familiares de Alejandro Carranza - crédito@petrogustavo/X

En el barrio Los Cardonales, en el sector de Gaira, de Santa Marta, el dolor y la incertidumbre se han instalado desde que Alejandro Carranza perdió la vida durante un bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe, hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2025.

Mientras que se avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido con el pescador colombiano, se conoció que el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con la familia del fallecido, en la que reiteró su postura sobre la inocencia de la víctima y exigió respuestas oficiales, así como protección para sus familiares, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Sin embargo, la reunión del mandatario generó malestar en el entorno familiar de Carranza.

Carmela Medina, madre del fallecido pescador samario, señaló que no tuvo conocimiento sobre dicho encuentro con el jefe de Estado, por lo que permanece a la espera de una explicación oficial sobre lo sucedido con su hijo.

Vi la foto en redes sociales y no entendía nada. No me avisaron, no me invitaron, no le avisaron a su papá ni a sus hermanos”, indicó la mujer en diálogo con El Tiempo.

Los familiares reclaman al Gobierno
Los familiares reclaman al Gobierno colombiano y a Estados Unidos esclarecer la situación del pescador - crédito composición fotográfica

Además, Medina sostuvo que en la foto compartida por Petro se encuentran personas que, según ella, no pertenecen al círculo más cercano.

En cambio, hubo personas que no son de la familia ocupando las sillas donde nosotros debimos estar”, manifestó al diario bogotano.

Ante ello, Carmela Medina insistió al presidente que le brinde explicaciones sobre la extraña muerte de Alejandro Carranza en aguas del mar Caribe.

“Yo no buscaba ayuda, buscaba una explicación (...) Desde que supe por las noticias que habían matado cruelmente a mi hijo, he estado esperando que alguien me diga qué pasó. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cómo supieron que era él? ¿Por qué lo mataron así? (...) No tener un cuerpo que llorar, que sepultar, que despedir, eso duele más que cualquier cosa”, indicó.

- crédito redes sociales
- crédito redes sociales

Incluso, recalcó que su esposo, también llamado Alejandro, conserva una malla de pescar que tejió para su hijo como regalo de cumpleaños. “Esa malla está ahí, colgada, esperando”, comentó.

Finalmente, reiteró que su hijo no tenía ningún vínculo con grupos ilegales y piden que el nombre de Carranza no sea manchado. “Era un pescador valiente que se fue mar adentro a buscar el sustento. Lo mataron injustamente”, puntualizó.

Detalles del encuentro entre Petro y familia del pescador

El 8 de noviembre de 2025, como antesala a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se desarrolló en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con la familia de Alejandro Carranza, el pescador colombiano que falleció en el bombardeo efectuado por tropas militares estadounidenses en el mar Caribe.

El mandatario anunció el encuentro a través de su cuenta de X, donde describió a la familia de Carranza como “muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta”.

En su mensaje, el jefe de Estado enfatizó: “No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”, en referencia a las declaraciones de figuras políticas estadounidenses.

Además, en redes sociales, Petro insistió en que “Era un pescador, no un narcotraficante”, defendiendo la memoria de Carranza ante las versiones que lo vinculan con actividades ilícitas.

El presidente Petro calificó el
El presidente Petro calificó el ataque de fuerzas estadounidenses como una agresión injustificada en aguas del Caribe - crédito @petrogustavo/X

Frente al descontento de los padres del fallecido pescador samario, Katherine, la excompañera sentimental de Alejandro Carranza, informó a la familia que la reunión con el presidente se organizó “de última hora”.

Según su relato, Petro escuchó brevemente a los hijos, en particular a Saray, de diecisiete años, quien solicitó apoyo para ingresar a la universidad. “El presidente fue amable, pero no dio detalles de lo que pasó. Solo nos expresó solidaridad y dijo que el ataque fue injustificado”, declaró la viuda a El Tiempo.

A la cita no asistieron los otros dos hijos que Alejandro tuvo con otra relación, ni sus padres. “El tiempo fue muy corto. El presidente tenía muchos compromisos. Solo alcanzó para unas palabras de apoyo y el compromiso de acompañamiento institucional”, sostuvo Katherine, según relató una prima al diario bogotano.

El pasado judicial de Alejandro
El pasado judicial de Alejandro Andrés Carranza Medina, alias ‘Coroncoro’, reaviva el debate sobre la legitimidad de la operación militar estadounidense en el Caribe - crédito composición fotográfica

A su vez, vecinos del barrio Gaira, donde residía la familia de Carranza, lo describen como un hombre dedicado al mar. Audenis Manjarres, prima de la víctima, declaró a Rtvc Noticias: “Era un hombre tranquilo, salía a pescar todas las madrugadas. No tenía enemigos ni andaba en nada raro”.

Manjarres también reconoció la lancha de Carranza en los videos difundidos sobre el ataque del dieciséis de septiembre, donde se observa la embarcación inmóvil y con el motor levantado, lo que en términos marítimos indica una avería o una solicitud de auxilio.

Temas Relacionados

Carmela MedinaAlejandro CarranzaGustavo PetroPescador muertoBombardeoEstados UnidosDonald TrumpAtaque con misilesMadre pescador samarioColombia-Noticias

Más Noticias

Dólar: cotización de apertura hoy 12 de noviembre en Colombia

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar: cotización de apertura hoy

Adelina Guerrero reprochó a Armando Benedetti por tratar de ‘loca’ y ‘delincuente’ a la magistrada Cristina Lombana: “Fue un error”

La esposa del ministro del Interior aseguró que, aunque no comparte las opiniones de su compañero sentimental, justifició sus palabras por las supuestas presiones de la magistrada contra su familia

Adelina Guerrero reprochó a Armando

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

El actor vivió una noche llena de emociones tras su eliminación, compartiendo palabras de gratitud y reflexiones sobre el aprendizaje y las amistades que forjó durante su paso por la famosa cocina

Raúl Ocampo se despidió de

Según creadora de contenido inglesa hay un procedimiento odontológico que solo se hacen los colombianos

En el video deja en evidencia cómo un procedimiento tan común puede ser visto como algo complejo y de gravedad en otros lugares del mundo

Según creadora de contenido inglesa

Exministro Wilson Ruiz contestó a Juliana Guerrero después de decir que ya no aspiraba al cargo de viceministra: “No es momento de hacerse la víctima”

El exministro de Justicia criticó la decisión de Juliana Guerrero de retirarse como candidata al Viceministerio de Juventud, luego de que se anulara su título profesional por inconsistencias académicas

Exministro Wilson Ruiz contestó a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Tres personas fueron asesinadas por

Tres personas fueron asesinadas por las disidencias en Huila: les habrían reclamado por tener música en alto volumen

Alias El Tigre, exjefe paramilitar, fue condenado a 40 años de prisión por la masacre de cinco agricultores y obreros en Cesar

ELN reconoció su responsabilidad en el atentado contra el gobernador de Arauca: “Nuestro error”

Fuerzas Militares neutralizaron 25 disidentes de ‘Iván Mordisco’ y confirmaron el pago de más de $5.000 millones para informantes

Ministro de Defensa arremetió contra las producciones sobre criminales: “La gente hace más fuerza para que gane el ladrón”

ENTRETENIMIENTO

Raúl Ocampo se despidió de

Raúl Ocampo se despidió de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivo mensaje y agradecimientos: “¡Qué viaje tan hermoso!”

Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras: “Competencia desleal”

Fotografías de Karina García sin cirugías y antes de ser famosa se viralizan en redes sociales y las comparan con su actualidad

Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan seis celebridades en competencia

Luly Bossa confesó que “le encantaría” tener una pareja y reveló detalles de sus malas relaciones: “Me equivoqué mucho”

Deportes

Dirigentes del Club León se

Dirigentes del Club León se despiden de James Rodríguez y le agradecen por su paso por la Liga MX: “Es un crack y le irá muy bien donde esté”

Fuerte comunicado del Boyacá Chicó tras la decisión de jugar a puerta cerrada ante Millonarios: “No se tratan de hechos aislados”

Nuevo escándalo en el fútbol colombiano por crisis económica: otro club entraría en huelga previo a la fecha 20 de Liga BetPlay

Dirigente del FPC alertó sobre posible amaño en la última fecha de la Liga BetPlay Dimayor: “Tengo temor”

Este sería el nuevo equipo de James Rodríguez para 2026: el colombiano ya se habría mudado para firmar contrato