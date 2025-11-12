Madre de pescador samario que murió en bombardeo de Estados Unidos en el Caribe se molestó por encuentro de Petro con familia: “No me avisaron”

El presidente Gustavo Petro se reunió con algunos familiares de Alejandro Carranza - crédito@petrogustavo/X

En el barrio Los Cardonales, en el sector de Gaira, de Santa Marta, el dolor y la incertidumbre se han instalado desde que Alejandro Carranza perdió la vida durante un bombardeo ejecutado por fuerzas estadounidenses en aguas del Caribe, hecho ocurrido el 15 de septiembre de 2025.

Mientras que se avanzan las investigaciones para esclarecer lo sucedido con el pescador colombiano, se conoció que el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con la familia del fallecido, en la que reiteró su postura sobre la inocencia de la víctima y exigió respuestas oficiales, así como protección para sus familiares, en medio de crecientes tensiones diplomáticas entre Bogotá y Washington.

Sin embargo, la reunión del mandatario generó malestar en el entorno familiar de Carranza.

Carmela Medina, madre del fallecido pescador samario, señaló que no tuvo conocimiento sobre dicho encuentro con el jefe de Estado, por lo que permanece a la espera de una explicación oficial sobre lo sucedido con su hijo.

“Vi la foto en redes sociales y no entendía nada. No me avisaron, no me invitaron, no le avisaron a su papá ni a sus hermanos”, indicó la mujer en diálogo con El Tiempo.

Además, Medina sostuvo que en la foto compartida por Petro se encuentran personas que, según ella, no pertenecen al círculo más cercano.

“En cambio, hubo personas que no son de la familia ocupando las sillas donde nosotros debimos estar”, manifestó al diario bogotano.

Ante ello, Carmela Medina insistió al presidente que le brinde explicaciones sobre la extraña muerte de Alejandro Carranza en aguas del mar Caribe.

“Yo no buscaba ayuda, buscaba una explicación (...) Desde que supe por las noticias que habían matado cruelmente a mi hijo, he estado esperando que alguien me diga qué pasó. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Cómo supieron que era él? ¿Por qué lo mataron así? (...) No tener un cuerpo que llorar, que sepultar, que despedir, eso duele más que cualquier cosa”, indicó.

Incluso, recalcó que su esposo, también llamado Alejandro, conserva una malla de pescar que tejió para su hijo como regalo de cumpleaños. “Esa malla está ahí, colgada, esperando”, comentó.

Finalmente, reiteró que su hijo no tenía ningún vínculo con grupos ilegales y piden que el nombre de Carranza no sea manchado. “Era un pescador valiente que se fue mar adentro a buscar el sustento. Lo mataron injustamente”, puntualizó.

Detalles del encuentro entre Petro y familia del pescador

El 8 de noviembre de 2025, como antesala a la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea (UE) que se desarrolló en Santa Marta, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con la familia de Alejandro Carranza, el pescador colombiano que falleció en el bombardeo efectuado por tropas militares estadounidenses en el mar Caribe.

El mandatario anunció el encuentro a través de su cuenta de X, donde describió a la familia de Carranza como “muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta”.

En su mensaje, el jefe de Estado enfatizó: “No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”, en referencia a las declaraciones de figuras políticas estadounidenses.

Además, en redes sociales, Petro insistió en que “Era un pescador, no un narcotraficante”, defendiendo la memoria de Carranza ante las versiones que lo vinculan con actividades ilícitas.

Frente al descontento de los padres del fallecido pescador samario, Katherine, la excompañera sentimental de Alejandro Carranza, informó a la familia que la reunión con el presidente se organizó “de última hora”.

Según su relato, Petro escuchó brevemente a los hijos, en particular a Saray, de diecisiete años, quien solicitó apoyo para ingresar a la universidad. “El presidente fue amable, pero no dio detalles de lo que pasó. Solo nos expresó solidaridad y dijo que el ataque fue injustificado”, declaró la viuda a El Tiempo.

A la cita no asistieron los otros dos hijos que Alejandro tuvo con otra relación, ni sus padres. “El tiempo fue muy corto. El presidente tenía muchos compromisos. Solo alcanzó para unas palabras de apoyo y el compromiso de acompañamiento institucional”, sostuvo Katherine, según relató una prima al diario bogotano.

A su vez, vecinos del barrio Gaira, donde residía la familia de Carranza, lo describen como un hombre dedicado al mar. Audenis Manjarres, prima de la víctima, declaró a Rtvc Noticias: “Era un hombre tranquilo, salía a pescar todas las madrugadas. No tenía enemigos ni andaba en nada raro”.

Manjarres también reconoció la lancha de Carranza en los videos difundidos sobre el ataque del dieciséis de septiembre, donde se observa la embarcación inmóvil y con el motor levantado, lo que en términos marítimos indica una avería o una solicitud de auxilio.