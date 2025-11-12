Lina Garrido se refirió al escándalo de Juliana Guerrero: “Me da escozor pensar a lo que tuvo que acceder esta muchachita para agradar a Petro”

Lina Garrido, representante a la Cámara, cuestionó el proceso de selección de la viceministra de Juventud y recordó que Gustavo Petro la defendió en su momento - crédito Colprensa

La Fundación Universitaria San José informó el viernes 7 de noviembre que, después de analizar los historiales académicos de Juliana Guerrero, seleccionada por el Gobierno Petro para el viceministerio de Juventud, no encontró pruebas de su asistencia a clases ni de la presentación de exámenes.

Ante la ausencia de estos registros, la institución decidió invalidar el título de contadora pública que se le había otorgado.

La situación continúa provocando numerosas respuestas y opiniones en distintos sectores. Frente a la controversia por el título de Juliana Guerrero, la representante a la Cámara por Cambio Radical, Lina Garrido, expresó su preocupación con una afirmación destacada: “Me da escozor pensar a lo que tuvo que acceder esta muchachita para agradar a Petro”.

La congresista señaló en su mensaje directamente al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti, como responsables de las dificultades para el reconocimiento de títulos académicos colombianos en el extranjero. La política de Cambio Radical utilizó su cuenta para enfatizar que, bajo el actual gobierno, numerosos ciudadanos encuentran obstáculos para validar o convalidar sus estudios fuera del país.

La representante expresó este señalamiento de manera contundente: “Hablemos claro: @petrogustavo y @AABenedetti son los verdaderos CULPABLES que hoy miles de #colombianos que estudian o trabajan en el exterior no puedan validar ni convalidar sus títulos profesionales”.

Garrido finalizó su serie de opiniones sobre el caso de Guerrero en X, calificando la actuación de Juliana Guerrero con términos críticos y recordando que en su momento el presidente Gustavo Petro la defendió. Al referirse directamente a Guerrero, Garrido hizo hincapié en el carácter de su papel dentro del Gobierno, además la calificó como “un títere vergonzoso” y “una corruptilla en formación”.

“#JulianaGuerrero no es más que un títere vergonzoso, una corruptilla en formación. ¿No se acuerdan de Petro defendiéndola? Me da escozor pensar a lo que tuvo que acceder esta muchachita para agradar a Petro”, aseveró la legisladora perteneciente a la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

En relación con la controversia sobre el título profesional de Guerrero, el 7 de noviembre la Fundación Universitaria San José comunicó los resultados de un proceso disciplinario en torno a la joven de veintidós años.

Según el texto difundido, citado por Cambio, la universidad señaló no haber encontrado “registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual” de Guerrero, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el de Contaduría Pública. Como consecuencia, el diploma otorgado fue dejado sin efecto.

Ante la anulación de su título, Juliana Guerrero se pronunció en diálogo con Cambio, rechazando la decisión de la Fundación Universitaria San José y defendiendo la legitimidad de sus estudios en esa institución. Guerrero indicó que dispone de la documentación que respalda su trayectoria académica y cuestionó la postura reciente de la universidad.

Ante la anulación de su título, Juliana Guerrero se pronunció en diálogo con Cambio, rechazando la decisión de la Fundación Universitaria San José y defendiendo la legitimidad de sus estudios en esa institución - crédito Diego Cuevas

“Tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión”, expresó.

En la misma entrevista, señaló que, junto con su representante legal, evaluaba posibles medidas judiciales para aclarar el caso: “Estoy analizando con mi abogado las acciones que puedo tomar. No he cometido ningún delito. La universidad tiene mis notas y, si cambió su posición, tendrá que explicar por qué”, explicó.

El proceso adquirido notoriedad luego de que el nombre de Guerrero figurara entre los postulantes a cargos relevantes en el Ejecutivo, generando una revisión más intensa tras la difusión de supuestas inconsistencias en su historial académico.

Una de las voces que cuestionó la situación fue la de Jennifer Pedraza, quien desde su curul en la Cámara manifestó su inquietud tras no encontrar información de Juliana Guerrero en los listados oficiales del Icfes, el organismo que administra las pruebas Saber Pro y TyT en Colombia.

Según detalló Cambio, la decisión de revocar el diploma de Guerrero se tomó porque la Fundación Universitaria San José no pudo constatar que la joven hubiera cumplido con la obligación de presentar los exámenes académicos requeridos.