La Liendra reveló las exigentes condiciones que le puso a Dani Duke para formalizar su relación: “Teníamos que poner límites”

El creador de contenido confesó cuáles fueron los requisitos que le puso a Dani para iniciar una relación - crédito @la_liendraa/Instagram

El creador de contenido Carlos Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, reveló detalles sobre el comienzo de su relación con la influencer Dani Duke.

Durante su participación en el pódcast Por la ventana, conducido por Camilo Sánchez, Culotauro y Emir Quintero, compartió los requisitos que definió para iniciar una relación de pareja tras haber vivido una experiencia amorosa tóxica en el pasado.

“Yo no me considero un hombre muy atractivo, pero todo es cuestión de seguridad y de autoestima”, confesó La Liendra al responder a los elogios de los conductores, quienes señalaron la belleza y el reconocimiento de Dani Duke. El influencer aclaró que, pese a su éxito en redes sociales, su relación con Dani se basa en el esfuerzo mutuo y no en cuestiones materiales.

“Que no vayan a pensar que Dani Duke está conmigo por la fama o el dinero, porque ella también genera sus propios ingresos y es famosa”. El joven oriundo de Quindío detalló que para él era importante dejar claros ciertos aspectos antes de volver a enamorarse, con el objetivo de evitar patrones negativos de relaciones anteriores.

La Liendra destacó el valor de la confianza, el respeto y la comunicación como pilares para formalizar su relación con Dani Duke - crédito @daniduke/IG

Entre las exigencias mínimas para formalizar su noviazgo, destacó la necesidad de contar con confianza, respeto, comunicación y apoyo mutuo. “Yo le dejé claro a Dani que, si íbamos a ser novios, teníamos que poner límites y hablar las cosas con sinceridad”, afirmó La Liendra.

La relación entre ambos surgió a partir de una amistad nacida en 2018, cuando coincidieron en un viaje de creadores de contenido en Cartagena.

Con el tiempo, y tras convivir en una casa de influencers durante la pandemia, el vínculo se fortaleció: “No fue algo inmediato. Al principio, Dani me rechazó porque acababa de salir de una relación, pero con el tiempo nos dimos la oportunidad”. Así lo recordaron ambos durante la entrevista.

Sobre planes de matrimonio, el creador de contenido aclaró que actualmente esa decisión no es una prioridad: “No es mi prioridad, pero si llegó a tener la oportunidad, la rompo y me llega a ir muy bien la vida, casémonos y pongamos a las personas que queremos a pasarla bueno”.

“Poner límites y hablar las cosas con sinceridad”, una de las reglas que Carlos Mauricio Gómez consideró clave para iniciar su romance con Dani Duke - crédito @daniduke/Instagram

Con más de cuatro años juntos, La Liendra y Dani Duke se han consolidado como una de las parejas más reconocidas en el mundo digital colombiano, mostrando la evolución de un vínculo basado en acuerdos claros y mutuo crecimiento.

Dani Duke y La Liendra revelar su método para dividir los gastos del hogar

Recientemente, la influencer compartió en sus redes un video en tono humorístico donde expuso el método que utiliza junto a su pareja, el creador de contenido Mauricio Gómez, para dividir los gastos del hogar, generando rápidamente debate entre sus seguidores.

“Para las personas que se preguntan cómo manejamos las finanzas en esta casa, les voy a contar. Yo pago los servicios, la administración, la empleada, el predial, la comida de Rocco y Moscú, la bañada. Y mi novio me pasa la plata”, afirmó Dani Duke en el clip, mientras de fondo La Liendra mostraba una expresión de sorpresa ante la declaración. En la grabación, la maquilladora dejó en claro que, aunque es ella quien hace los pagos iniciales, ambos comparten la responsabilidad, ya que él le reembolsa la parte correspondiente.

El método de Dani Duke y La Liendra para dividir las cuentas del hogar generó debate sobre transparencia, acuerdos y roles en las finanzas de pareja - crédito @la_liendraa/ Instagram

El video de Dani Duke no tardó en popularizarse y abrir discusión sobre la justicia y conveniencia del método, así como sobre los acuerdos económicos que mantienen las parejas, en particular aquellas que aún no conviven formalmente.

Mientras algunos usuarios destacaron “la transparencia” y el “trabajo en equipo” entre ambos, otros opinaron que se trataba de un tema que exige consenso y criticaron la exposición pública de los detalles privados: “La cara de La Liendra lo dice todo, él le paga”, “Se asustó La Liendra”, “Ya quieren que las mantengan”, fueron algunos de los comentarios citados en la publicación.