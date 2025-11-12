Colombia

‘La casa de los famosos Colombia 3’: así avanzan las votaciones del tercer grupo de aspirantes a un cupo en el ‘reality’

Con diferencias mínimas entre Daniela Henao, Luisa Cortina, Cuca Caicedo, Laura Jiménez y “Tatana” Mejía, la emoción crece mientras el público decide quién será la próxima estrella del ‘reality’ colombiano

Ellas son el cuarto grupo,
Ellas son el cuarto grupo, el segundo de mujeres, que compiten por un cupo en la casa más famosa de la televisión - crédito Prensa Canal RCN

El avance de las votaciones del cuarto grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 3 ha generado una competencia inesperadamente cerrada, con diferencias mínimas entre las candidatas mejor posicionadas.

Según datos publicados por el Canal RCN, la disputa por ingresar al reality más popular del país se mantiene abierta y con resultados que podrían cambiar en cualquier momento. Esto después de la denuncia que hizo una de sus participantes advirtiendo que había trampa en las votaciones.

Luisa Cortina y Tatana Mejía,
Luisa Cortina y Tatana Mejía, compiten por un cupo a la tercera temporada del 'reality' - crédito Prensa Canal RCN

Desde el lunes 10 de noviembre, el público colombiano tiene la responsabilidad de elegir a la próxima habitante confirmada de la casa estudio, con la posibilidad de votar hasta las 4:00 p. m. del domingo 16 del mismo mes, momento en el que se anunciará oficialmente a la ganadora.

Este grupo está conformado por seis mujeres que representan distintas facetas del entretenimiento y el deporte: Luisa Cortina, “Tatana” Mejía, Laura Jiménez, Angélica Bibiana Sierra, Estefanía “Cuca” Caicedo y Daniela Henao.

Todas ellas han destacado por su autenticidad, carisma y trayectorias diversas, lo que ha despertado un notable interés entre los seguidores del programa.

Laura Jiménez y Angélica Sierra,
Laura Jiménez y Angélica Sierra, dos de las aspirantes a la tercera temporada de 'La casa de los famosos' - crédito Prensa Canal RCN

De acuerdo con los resultados parciales difundidos por los organizadores del formato televisivo y que reposan en la cuenta oficial del canal, Daniela Henao lidera la votación con 21,18%, seguida muy de cerca por Luisa Cortina con 20,26%. En tercer lugar, se encuentra Cuca Caicedo con 18,02%, mientras que Laura Jiménez suma 17,02%. “Tatana” Mejía alcanza 15,33% y Angélica Sierra cierra la lista con 8,19%.

La diferencia entre las cinco primeras candidatas es tan reducida que, según los internautas, “estas votaciones han sido muy reñidas hasta el momento, pues los porcentajes se mantienen muy parejos entre las cinco primeras aspirantes, lo que podría generar un giro en los resultados antes del cierre”.

La Cuca Caicedo y la
La Cuca Caicedo y la futbolista Daniela Henao, pelearán con las uñas por su ingreso al programa - crédito Prensa Canal RCN

Sin embargo, otros han señalado que las votaciones han presentado algunos problemas, pues no se ha podido votar por un error en el sistema.

Denuncian en redes que están
Denuncian en redes que están presentando problemas con las votaciones - crédito Infobae Colombia

Melissa Gate le echó pullas a Altafulla

Melissa Gate, creadora de contenido con más de un millón de seguidores en TikTok y finalista de La casa de los famosos Colombia, ha generado polémica tras anunciar su participación en el reality La casa de Alofoke en República Dominicana.

En una transmisión en vivo, Gate compartió su estrategia para ganar, inspirada en el cantante Andrés Altafulla, ganador del reality colombiano.

La paisa explicó que planea ingresar a la competencia a mitad de temporada, repitiendo la táctica de Altafulla, quien logró conquistar al público sin la exposición constante de quienes participan desde el principio.

Además, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia sugirió que usará el coqueteo, el humor y el establecimiento de vínculos sentimentales dentro de la casa como parte de su plan para avanzar y ganar el concurso.

Los finalistas del 'reality' fueron
Los finalistas del ‘reality’ fueron sorprendidos con información del mundo real, incluyendo el fallecimiento del papa Francisco, la detención de Epa Colombia y el reconocimiento del programa en los premios India Catalina - crédito cortesía de Canal RCN

El anuncio de su ingreso coincidió con su proceso de recuperación tras someterse a procedimientos estéticos en la nariz y el abdomen. A pesar de que había asegurado no volver a participar en realities este año, confirmó su participación, sin explicar su cambio de decisión.

Esto generó críticas y defensas en redes sociales: algunos usuarios la acusaron de no superar su derrota previa, mientras otros defendieron su humor y sarcasmo.

Entre las críticas, destaca la reacción de Yina Calderón, quien propuso que la decisión de Gate respondió al ingreso de otras figuras a un reality diferente. Actualmente, la influencer continúa en recuperación tras realizarse una rinoplastia y una lipotransferencia, según un video publicado en su canal de YouTube.

Hasta el momento, la participación de la colombiana en el programa de Alofoke ha estado marcado por el perdón, la tolerancia y el respeto hacia sus compañeros.

Resultados Sinuano Día 12 de

Director del Inpec se refirió

James Rodríguez estaría cerca del

Desde "epulón" hasta "cipayo": especialista

La Registraduría ratificó la decisión
Cayó 'Barbas' en Cundinamarca: se

La Liendra reveló las exigentes

Esto se sabe sobre la

