Esta es la fecha oficial para la gran final de ‘MasterChef Celebrity 2025′: quedan siete celebridades en competencia

El Canal RCN confirma la fecha de la gran final para 'MasterChef Celebrity 2025' - crédito cortesía Canal RCN

La décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia, que inició con 22 figuras reconocidas del espectáculo, la televisión y las redes sociales, transita sus últimos episodios con tensión creciente.

Hasta el martes 11 de noviembre, seis celebridades se mantienen en competencia: Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Pichingo, abriendo el paso a una nueva etapa de la competencia tras la reciente eliminación de Raúl Ocampo.

Durante meses, los participantes enfrentaron retos que pusieron a prueba su creatividad, capacidad para trabajar bajo presión y dominio de distintas técnicas culinarias. El jurado, integrado por Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, ha evaluado cada plato presentado, combinando críticas técnicas y comentarios constructivos que han influido en el curso de la competencia.

La recta final promete pruebas de alto nivel, enmarcadas por la búsqueda de la “filipina”, la tradicional chaqueta de chef que reconoce el mérito obtenido por los concursantes que llegan hasta las últimas rondas del reality.

El Canal RCN anunció que la gran final de MasterChef Celebrity Colombia 2025 se emitirá el 25 de noviembre, día en el que solo cuatro concursantes quedarán en la contienda por el primer lugar. El martes 25 de noviembre, la audiencia sabrá quién logra convencer al jurado en la final al presentar un menú completo compuesto por entrada, plato fuerte y postre.

Ese episodio será transmitido tanto por la señal televisiva principal de Canal RCN como por sus plataformas digitales, entre ellas su aplicación oficial. En esas plataformas también se pueden ver capítulos anteriores y seguir el avance de los episodios en los que se decidirán los eliminados finales.

A lo largo de las temporadas previas, la competencia ha coronado como ganadores a figuras como Paola Rey (2024), Carolina Acevedo (2023), Ramiro Meneses (2022), Carla Giraldo (2021) y Adriana Lucía (2020). Las expectativas para la edición actual son altas, con seguidores atentos al desenlace y a las sorpresas que se esperan para el último capítulo de este año.