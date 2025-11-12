‘Desafío Siglo XXI’ duplicó el premio para el ganador de la temporada: esta es la jugosa suma

El anuncio de Andrea Serna desató una ola de entusiasmo entre los participantes - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

El Desafío Siglo XXI experimentó un giro inesperado para la competencia tras la llegada del equipo Neos, lo que provocó un aumento significativo en el premio final. Durante la transmisión del capítulo 91, la presentadora Andrea Serna sorprendió a los participantes al anunciar los cambios.

“Neos oficialmente se convierte en un equipo. Ya los ocho integrantes están aquí en la Ciudadela y no fueron los últimos. Además, como se los prometí en Cartagena, si Neos se sumaba a la competencia, con ellos llegarían $1.200 millones más”, declaró Andrea Serna en el programa, confirmando así que el premio para el ganador se duplicará.

La incorporación de este nuevo grupo, identificado por su uniforme verde y negro, se confirmó cuando Neos llegó en octavo lugar a Tobia, superando a Rata y Valentina, que no lograron asistir a la bienvenida oficial, pues se quedaron en el camino notablemente retrasados en comparación con sus compañeros.

Los participantes celebraron el anuncio hecho por Andrea Serna - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

La noticia de la presentadora no solo confirmó la integración de los ocho miembros de Neos, liderados por Kevyn y Valkyria, sino que duplicó el monto del premio, estableciendo un nuevo récord para el reality: el premio total del Desafío Siglo XXI asciende a $2.400 millones, una cifra que nunca se había visto en la historia del formato.

La reacción de los competidores no se hizo esperar, pues el anuncio de Andrea Serna desató una ola de entusiasmo entre los participantes, que celebraron con gritos y aplausos la noticia que, según la presentadora, “eleva aún más la intensidad de la competencia”.

El nuevo equipo del Desafío

La noche trajo consigo un giro inesperado en el desarrollo del Desafío Siglo XXI, cuando Andrea Serna anunció la incorporación oficial de Neos al programa, una noticia que desató la euforia entre los nuevos participantes, que lograron estar en uno de los realities más famosos de todo el país.

La presentadora comunicó la decisión a través de una llamada, informando que, ante la ausencia de Valentina y Rata, que aún no han logrado llegar a Tobia, el equipo Neos se integra de inmediato a la competencia.

Los integrantes de Neos celebraron con entusiasmo su ingreso, conscientes de que han alcanzado el objetivo que los motivó desde el inicio de esta travesía. Tras varios días de esfuerzo, finalmente se consolidan como un equipo más dentro de la ciudadela, sumándose a la dinámica del reality que cautiva a los colombianos desde hace años.

El nuevo equipo está conformado por guerreros que Kevin y Valkiria encontraron en el camino - crédito Emisión Desafío / Caracol Televisión

Cabe mencionar que los jugadores quedaron impactados con el incremento del dinero, lo que elevó la expectativa de los internautas y la presión entre los concursantes, que ahora cuentan con un incentivo aún mayor para dar el máximo en cada prueba, como lo han hecho desde que inició el formato en su versión de 2025.

Mientras tanto, la situación de Rata y Valentina contrasta con la celebración de sus compañeros. Ambos continúan su esfuerzo por llegar a la Ciudad de las Cajas, enfrentando el reto adicional de encontrar un lugar donde pasar la noche antes de que el reloj marque las 7:00 p. m.

Integrantes del equipo Neos

El nuevo equipo del Desafío quedó conformado por Kevin, Valkiria, Pedro, Sofía, Lina, Roldán, Kathe y Cristian, que desde ahora compiten por el gran premio y por consolidarse como protagonistas en esta nueva etapa del programa.

Entre tanto, los participantes que han luchado durante toda la temporada no dejan de lado sus sueños, acompañados por su dupla.

Así quedó el equipo Gamma

Zambrano y Miryan

Rosa y Gero

Tina y Julio

Leo e Isa

Así quedó Alpha

Yudisa y Lucho

Potro y Deisy

Rata y Valentina

Mencho y Gio