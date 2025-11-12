Colombia

Cortes de agua programados en Medellín, Bello y Girardota durante la semana del 12 al 17 de noviembre afectarán a decenas de barrios

Sectores abastecidos por los tanques París, Batallón y Piñuela experimentarán suspensiones programadas, con duraciones variables, como parte de labores para mejorar la confiabilidad del servicio en el Valle de Aburrá

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que llevará a cabo interrupciones programadas del servicio de agua en diversos barrios de Medellín, Bello y Girardota, entre el 12 y el 17 de noviembre de 2025. Estas suspensiones obedecen a la ejecución de actividades de mantenimiento en las redes de suministro, con el objetivo de garantizar la continuidad y confiabilidad del servicio en las zonas intervenidas.

La empresa comunicó que los barrios y sectores de los tres municipios que se verán afectados por estos cortes corresponden a áreas abastecidas principalmente por los tanques París, Batallón y Piñuela. Los trabajos implicarán tiempos variables de suspensión, que oscilan entre las 6 y las 34 horas, según la zona y la complejidad de la intervención.

Cortes de agua en Medellín y Bello

En el Distrito Medellín, los barrios El Triunfo (San Cristóbal), El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Picachito y Picacho, así como el barrio París en el municipio de Bello, experimentarán varias interrupciones del servicio:

  • Entre el 15 y el 16 de noviembre, desde las 8:00 p. m., hasta las 4:00 a. m.
  • Entre el 16 y el 17 de noviembre, desde las 8:00 p. m., hasta las 4:00 a. m.
  • El 17 de noviembre, desde las 8:00 p. m., hasta las 4:00 a. m., del 18 de noviembre.
En estos casos, la suspensión afectará a usuarios ubicados en calles comprendidas entre la calle 20F y la calle 27, entre las carreras 77 y 83, y desde la calle 20F hasta la calle 20B, entre las carreras 77 y 78, en el municipio de Bello. En Medellín, se verán impactadas las áreas entre la calle 107 y la calle 97, entre las carreras 85 y 87. El suministro será restablecido paulatinamente tras concluir las labores de mantenimiento, siendo abastecidos estos sectores por el tanque París.

Otros sectores del Distrito Medellín también presentarán interrupciones más extensas en los barrios: Brasilia, Jardín Botánico, Universidad de Antioquia, Sevilla, El Chagualo, Jesús Nazareno, Hospital San Vicente de Paúl, Prado, Parque Norte, San Pedro, San Miguel, La Mansión, Manrique Central No. 1, Manrique Central No. 2 y Campo Valdés No. 1 afrontarán cortes del 16 de noviembre a las 12:00 a. m., hasta el 17 de noviembre a las 1:00 p. m., lo que representa una suspensión de 25 horas. Estos sectores están abastecidos por el tanque Batallón.

Adicionalmente, los barrios Brasilia, San Isidro, Palermo, La Rosa, Miranda, Aranjuez, Bermejal - Los Álamos, La Piñuela y Moravia estarán sin agua del 16 de noviembre a las 3:00 a. m., hasta el día 17 a las 1:00 p. m., con una afectación cercana a las 34 horas, correspondiente al área cubierta por el tanque Piñuela.

Suspensión en Bello y Girardota el 11 y 12 de noviembre

En el municipio de Bello, el corte se centrará en el barrio París, iniciando a las 8:00 p. m., del 11 de noviembre y extendiéndose hasta las 4:00 a. m., del 12 de noviembre. Esta suspensión responde al cronograma de actividades preventivas diseñadas para optimizar la confiabilidad de la infraestructura de acueducto en ese sector.

En Girardota, a partir de las 8:00 p. m., del miércoles 12 de noviembre, estarán sin servicio los barrios La Ceiba, Centro, El Llano, El Paraíso, El Salado, La Ferrería, La Florida, Girardota - La Nueva, Guaduales, Guayacanes, Juan XXIII, Montecarlo, Naranjal, Nuevo Horizonte, Santa Ana, San José y Aurelio Mejía. Los trabajos impactarán a los clientes del tanque Girardota, previéndose el restablecimiento del agua a las 4:00 a. m., del jueves 13 de noviembre.

En todos los casos, EPM recomendó a los usuarios almacenar agua suficiente con antelación, priorizando el uso responsable del líquido durante el lapso de la suspensión. Además, la empresa reiteró la importancia de estar atentos a los canales oficiales de información para actualizaciones sobre horarios y zonas afectadas.

Según la información proporcionada por EPM, los trabajos de mantenimiento forman parte de la estrategia de mejora continua para reforzar la cobertura y calidad del servicio de acueducto en el Valle de Aburrá.

