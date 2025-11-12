Carlos Fernando Galán pidió retomar la campaña de Estrellas Negras tras el siniestro en San Cristóbal: aprovechó para enviar un mensaje a los motociclistas

El alcalde Carlos Fernando Galán propone reactivar la campaña de las 'Estrellas Negras' para generar conciencia sobre la seguridad vial - crédito Carlos Fernando Galán/X

El reciente fallecimiento de Karol Estefanía Arturo Torres, una joven de 15 años, a causa de un siniestro vial en la localidad de San Cristóbal, ha conmocionado a Bogotá y puesto nuevamente en el centro del debate la urgencia de reforzar la seguridad vial.

El sábado 8 de noviembre, un conductor de taxi en estado de embriaguez, identificado como José Eduardo Chalá Franco, de 56 años; arrolló a once personas, entre ellas cuatro menores. Karol perdió la vida en el Hospital Santa Clara debido a las heridas sufridas, mientras su hermano, Juan Martín, de apenas siete años, continúa en estado crítico, luchando por sobrevivir.

El alcalde Carlos Fernando Galán se dirigió a la ciudadanía en la noche del 11 de noviembre, expresando el dolor compartido por lo sucedido: “Detrás de cada víctima de un siniestro vial hay una historia, una familia que sufre y una comunidad entera afectada. Lo más triste es que casos como el de San Cristóbal son más frecuentes de lo que quisiéramos”.

De acuerdo con los datos entregados por el mandatario, en su cuenta de X, entre 2024 y lo corrido de 2025, más de 1.000 personas han fallecido en siniestros viales en la ciudad; solo en 2024 se registraron 573 víctimas fatales, y en lo transcurrido de este año la cifra alcanza ya 470 muertes.

Un taxista en estado de embriaguez arrolló a once personas, dejando una víctima fatal y varios heridos graves en Bogotá - crédito Captura de Video redes sociales

Ante este panorama, Galán subrayó la importancia de redoblar esfuerzos en la lucha por la seguridad vial y convocó a la ciudadanía a asumir un compromiso mayor. “En lo corrido del año, la estrategia de gestión de velocidad con medidas de infraestructura, control y comunicaciones ha tenido un impacto en las ubicaciones identificadas como más críticas de la ciudad, con una reducción del 25% en las fatalidades, cerca de 64 muertes evitadas”, destacó.

Entre las acciones implementadas, la Administración distrital enumeró la instalación de 141 resaltos en vías arteriales desde 2024, así como 26 reductores en vías locales y proyectos de cicloinfraestructura. Las cámaras de fotodetección han permitido reducir hasta un 30 % las fatalidades y un 27 % los siniestros graves en los tramos donde han sido implementadas.

Estas medidas, afirmó Galán, han demostrado ser efectivas, a pesar de las críticas sobre su impacto en la movilidad y las percepciones negativas sobre su uso. “Muchos se quejan de no poder ir a más de cincuenta kilómetros por hora y otros incluso llegan a insinuar que las cámaras son un negocio. Pero, la verdad es que estas medidas, aunque en muchos casos no sean populares, salvan vidas. Y cualquier esfuerzo que hagamos por salvar vidas, es un esfuerzo que tenemos que hacer”.

Más de 1.000 personas han muerto en siniestros viales en Bogotá entre 2024 y lo corrido de 2025, según cifras oficiales - crédito @BogotaTransito/X

Reactivar la campaña de las Estrellas Negras

En el escenario del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, el alcalde propuso retomar la emblemática campaña de las ‘Estrellas Negras’. Esta iniciativa, que según el mandatario, en el pasado contribuyó a generar conciencia sobre la magnitud y el impacto de los accidentes de tránsito, consiste en señalar físicamente con una estrella negra los lugares donde ocurrió una fatalidad vial.

Galán hizo un llamado al Gobierno nacional, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a las demás ciudades del país para trabajar juntos en la reactivación de esta campaña: “Hoy quiero hacer una invitación a todas las ciudades y al gobierno nacional a que reactivemos la campaña de las Estrellas Negras, una campaña que ayudó a generar conciencia sobre la seguridad vial y que hoy debemos retomar con el único propósito de salvar vidas en las calles de Bogotá y de todas las ciudades del país”.

La emblemática iniciativa que marca los lugares de accidentes mortales busca generar conciencia y reducir la cifra de víctimas fatales en las calles, según el llamado del mandatario a autoridades nacionales y locales - crédito @afelipejimeno/X

Situación de las motos en Bogotá

Durante su intervención, Galán retomó el asunto de los conductores de motocicletas de la ciudad y su participación directa e indirecta en los siniestros viales. Según datos entregados por el mandatario, aunque las motos representan solo el 7% de los viajes en la ciudad, están involucradas en el 70% de los incidentes con fatalidades.

“Viajar en moto es casi cuatro veces más riesgoso que desplazarse a pie”. El alcalde explicó que las medidas de control hacia el sector buscan, en primera instancia, proteger la vida de los propios motociclistas, considerados uno de los actores más vulnerables de la vía.

Galán indicó que las estrategias de control y regulación de motocicletas suelen encontrar resistencia entre los usuarios, pero insistió en que la prioridad de la administración es preservar la vida. “Implementar infraestructura adecuada, controlar la velocidad y utilizar herramientas tecnológicas como la fotodetección forman parte de una política integral orientada a reducir la accidentalidad y mitigar el impacto de los siniestros”.