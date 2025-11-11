Universidad Nacional de Colombia abre vacantes para profesores en distintas sedes: requisitos y proceso de postulación

Vacantes para docentes en la Universidad Nacional de Colombia. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

La Universidad Nacional de Colombia abrió convocatorias laborales para docentes en varias de sus sedes. La institución figura en el puesto 249 del QS World University Rankings, lo que la posiciona entre las mejores universidades del país y la región.

Las oportunidades están dirigidas a profesionales que cumplan con perfiles específicos, acreditando estudios y experiencia en áreas determinadas.

Las convocatorias, vigentes durante este mes de noviembre de 2025, cubren diferentes campos.

Las vacantes requieren presencialidad en sedes de Bogotá, Medellín y la región del Orinoquía.

Los cargos disponibles corresponden a la categoría de profesor auxiliar, por lo que exigen preparación académica de alto nivel y experiencia comprobada en docencia universitaria.

Vacantes activas y requisitos para cada área

Profesor auxiliar para el Instituto de Biotecnología, sede Bogotá:

Se exige título de pregrado en Química Farmacéutica, Microbiología, Biología, Ingeniería Química, Ingeniería Biológica o áreas afines.

Además, doctorado en Biotecnología, Ingeniería, Ciencias, Ciencias Farmacéuticas o áreas afines, dominio de un segundo idioma distinto al español y experiencia mínima de 256 horas en docencia universitaria.

Profesor auxiliar para el Departamento de Ciencia Política, sede Medellín:

Se requiere posgrado y doctorado en ciencia política, ciencias políticas o estudios políticos. El postulante debe dominar un segundo idioma y acreditar al menos 192 horas de experiencia en docencia universitaria.

Profesor auxiliar para la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, sede Medellín:

El perfil demanda título de pregrado en economía o ciencias económicas, doctorado en economía o ciencias económicas, experiencia mínima de un año como docente universitario.

Para áreas relacionadas con química, se solicita pregrado en Química Farmacéutica, Licenciatura en Química o Ingeniería Química, doctorado en Química, Ciencias Químicas, Ciencia y Tecnología de Alimentos, Ciencia de los Alimentos, Ciencia, Tecnología y Gestión Alimentaria, Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias o áreas afines, y experiencia mínima de un año en docencia universitaria.

Profesor auxiliar para la dirección de la Universidad Nacional, sede Orinoquía: Se requiere título de pregrado en Lingüística, Licenciatura en Ciencias Sociales, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Lengua Castellana, Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Español, Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, Licenciatura en Español y Literatura, Licenciatura en Lingüística y Literatura o Licenciatura en Lingüística y Semiótica. Además, doctorado en Educación, Ciencias de la Educación, Didáctica de la Lengua, Lingüística, Pedagogía, Pedagogía y Didáctica o áreas afines, y experiencia mínima de un año en docencia universitaria.

Profesor auxiliar para la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, sede Medellín:

El aspirante debe contar con pregrado en ciencia política, ciencias políticas o estudios políticos, doctorado en ciencia política, ciencias políticas o estudios políticos, dominio de un segundo idioma y experiencia de 192 horas en docencia universitaria.

Proceso para postularse a las vacantes docentes

Las personas interesadas en participar de las convocatorias deben seguir los pasos detallados por la Universidad Nacional. El proceso de postulación se realiza de forma virtual:

Acceder a la plataforma habilitada por la universidad, ingresando a la sección de trabajo en el portal institucional. Registrarse usando un correo electrónico. Diligenciar los datos personales y cargar la información y documentos relacionados con la hoja de vida. Consultar las vacantes disponibles en la pestaña ‘Concurso profesorales’. Inscribirse en la opción correspondiente a la vacante de interés.

Las vacantes, requisitos y características detalladas pueden consultarse de manera directa en el portal institucional antes de realizar la postulación.

La Universidad Nacional impulsa estos procesos de selección con el fin de fortalecer su planta docente en distintas facultades y asegurar el desarrollo académico de sus programas.

Los candidatos que cumplan los requisitos exigidos y superen el proceso de selección podrán hacer parte de una de las instituciones educativas con mayor prestigio en Colombia y Latinoamérica.