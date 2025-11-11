Colombia

TransMilenio es un verdadero set de telenovela: cada estación tiene su drama

Los bogotanos viven a diario momentos que parecen sacados de la ficción, pero que los acercan más a la realidad de la ciudad

El caos capitalino se demuestra en los problemas que ocurren a diario en TransMilenio - crédito Johan Largo / Infobae

Bogotá es una de las ciudades en las que el caos se apodera de cada uno de los diferentes escenarios. El transporte público es uno de ellos y a través de las redes sociales se viralizan imágenes que demuestran las curiosidades que se encuentran los capitalinos y residentes todos los días.

Desde las peleas dantescas hasta escenas en las que se ve a ciudadanos lavando pollo crudo al interior de las estaciones de TransMilenio, las imágenes que se registran a diario en el sistema tienen la capacidad de sorprender a cualquiera. Por esta razón, la cuenta de TikTok llamada Parche x Bogotá, que consigna los planes y memes más virales de la capital del país, arrasó con su nueva publicación.

En la cuenta de TikTok de la popular plataforma se publicó una galería en la que se mencionan cuatro estaciones de TransMilenio que podrían relacionarse con novelas colombianas, teniendo en cuenta que cada una de ellas tiene un drama digno de la televisión.

“Cada estación de TransMilenio tiene su propio drama, y si lo pensamos bien, todas se parecen a nuestras novelas colombianas favoritas. Desde la trabajadora incomprendida del Portal del Norte hasta el pícaro de Héroes que siempre le saca una sonrisa, aquí está el crossover que nadie pidió pero todos necesitábamos”, así lo describieron los creadores de contenido detrás de la cuenta.

La primera de ellas es Portal Norte, que es considerada similar a Yo soy Betty, la fea. La comparación directa fue realizada porque es una zona utilizada por miles de trabajadores al día y es necesaria para su movilidad: “Al final del día, todos dependen de ella, pero nadie le da el crédito que merece

Los capitalinos y residentes ven escenas muy curiosas a diario - crédito Parche x Bogotá / TikTok

La segunda es Calle 100, comparada con Pasión de Gavilanes, debido a que es todo un caos al interior: “Se ve toda nice con sus edificios corporativos, pero en hora pico es puro empujón y drama”, teniendo en cuenta que hasta los de traje y corbata se pueden pelear allí, todo por avanzar en los tumultos interminables.

Los que utilizan a diarios las estaciones se sintieron identificados - crédito Parche x Bogotá / TikTok

A su vez, Avenida Jiménez, en el centro de Bogotá, fue comparada con Café con aroma de mujer: “Aquí se encuentra a su ex, a su jefe, al man que le debe plata y al vendedor ambulante de toda la vida”. El caos es notable en este sector de la ciudad, por lo que la cuenta de Parche x Bogotá aseguró que la estación parece un campo de batalla.

El caos es el sello de este punto de la ciudad - crédito Parche x Bogotá / TikTok

A Héroes le correspondió Pedro, el escamoso, al ser considerada “pícara y carismática” por sus conexiones: “Llena de personajes, siempre hay algo pasando, nunca sabes qué esperar“, teniendo en cuenta que allí las peleas son frecuentes y se han visto usuarios enfrentarse hasta con piedras, palos y correas. Pero sigue siendo una de las más concurridas y necesarias para la movilidad de la ciudad: ”Como Pedro: lo hace reír, lo hace sufrir, pero al final le agarrará cariño”.

Las novelas elegidas son las más icónicas - crédito Parche x Bogotá / TikTok

La publicación de Parche x Bogotá tuvo un gran alcance en las plataformas digitales, en las que los usuarios del sistema y visitantes frecuentes de la ciudad expresaron que se sintieron identificados y están a la espera de una segunda entrega: “Estaba bien triste y me alegraste la noche con la publicación”, “Buen análisis” y “Le atinó a todas las estaciones”.

Entre tanto, las sugerencias no se hicieron esperar y los internautas compararon las estaciones que usan a diario: “Portal Américas sería Vecinos, siempre con sus inconvenientes”, “Soacha, Desafío 🤣🤣🤣 no es una novela pero pareciera”, “Estación bicentenario sería Leidy, la vendedora de rosas” y “Ricaurte: Pandillas, guerra y paz.

