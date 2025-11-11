Colombia

Taxista que ocasionó accidente en el sur de Bogotá había renovado su licencia 2 meses antes: tiene nutrido historial de cursos pedagógicos por comparendos

Infobae Colombia conoció en primicia el historial de José Eduardo Chalá Franco ante las entidades de tránsito: en un año asistió en dos ocasiones a centros autorizados para avalar sus descuentos por multas

El hombre fue identificado como
El hombre fue identificado como José Eduardo Chalá Franco

Un día después de que José Eduardo Chalá Franco, identificado como el responsable del accidente que dejó a once personas gravemente heridas en el barrio La Sierra, en el sur de Bogotá, fuera imputado y enviado a prisión por los delitos de homicidio agravado en tentativa y lesiones personales dolosas, se conocen nuevos detalles del conductor.

El taxista de profesión, que aceptó los cargos ante el juez 45 de Control de Garantías de Bogotá, ya había cometido varias infracciones de tránsito, que no fueron impedimento para que se le renovara su licencia de conducción.

De hecho, Infobae Colombia conoció en primicia que Chalá Franco había renovado su licencia de conducción apenas dos meses atrás ante la Secretaría Distrital de Movilidad.

Según los reportes oficiales obtenidos por este medio, el conductor inició su proceso de renovación el 21 de agosto de 2025 cuando aprobó su examen de aptitud física, mental y motriz en un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizado por la legislación colombiana.

Este es el registro del
Este es el registro del Runt del taxista que dejó gravemente heridos a 11 personas en el sur de Bogotá

Veinte días después, a Chalá Franco le registra la aprobación del trámite de renovación de su licencia por las categorías B1 Y C1, esta última indispensable para maniobrar vehículos de servicio público como el que conducía en el momento que se fue contra el grupo de transeuntes en la localidad de San Cristóbal.

Los registros oficiales ante entidades de tránsito también reportan que Chalá Franco se presentó en dos ocasiones ante centro autorizados para realizar cursos pedagógicos y así obtener el descuento del 50% sobre el valor de sus comparendos.

El primer informe aparece del 7 de junio de 2024 y, el segundo, registra del 9 de julio de 2025, mes y medio antes de inciar con la refrendación de su licencia de conducción.

