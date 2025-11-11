Colombia

Miguel Uribe Londoño dedicó mensaje a su hijo tres meses después del magnicidio: “Ha sido la prueba más difícil de mi vida”

El precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño recordó la tristeza que le ha causado la pérdida de su hijo, que murió en la madrugada del 11 de agosto de 2025

Guardar
Miguel Uribe Londoño le dedicó
Miguel Uribe Londoño le dedicó sentido mensaje a su fallecido hijo, Miguel Uribe Turbay - crédito migueluribel/Instagram

Este 11 de noviembre de 2025 el calendario ya marca tres meses del fallecimiento del líder político y opositor Miguel Uribe Turbay, que falleció tras más de dos meses debatiéndose entre la vida y la muerte, luego del atentado, con arma de fuego, perpetrado en la tarde del sábado, 7 de junio de 2025.

A propósito, su padre, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, le escribió un sentido mensaje en sus redes sociales. En este, escribió que lo extraña profundamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su perfil de Instagram se leyó: “Tres meses sin tu presencia física, pero siempre caminando a tu lado. Hijo amado, ha sido la prueba más difícil de mi vida, pero me consuela saber que aquí en la tierra fuiste un ser humano inigualable, y que ahora gozas de la presencia de tu mamá y de un Dios que todo lo puede”.

En la publicación, Uribe Londoño subió una fotografía de uno de los momentos de padre e hijo que tuvieron los dos, cuando el senador era solo un niño. En la imagen, Uribe Londoño sostiene la mano de su pequeño hijo mientras tocan la piel de un animal de granja.

Miguel Uribe Turbay cumplió tres
Miguel Uribe Turbay cumplió tres meses de fallecido y su padre le envió un mensaje en sus redes sociales - crédito @migueluribel/Instagram

Tras la muerte del senador, y una de las voces detractoras más fuertes contra el petrismo, Miguel Uribe Londoño comenzó su precandidatura presidencial, bajo la sombrilla política del Centro Democrático.

En ese contexto, una de las afirmaciones más recientes emitidas por el padre del senador, es que el dinero utilizado para financiar el crimen provino de Venezuela, según declaraciones en el podcast Entre Voces By 360 de 360 Radio.

La presunta conexión entre Venezuela y Colombia en el caso fue calificada como “supremamente grave” por Uribe Londoño, que también expresó su deseo de que se esclarezcan todos los detalles del asesinato.

Además, señaló que la Fiscalía ya identificó plenamente a los cabecillas responsables del ataque, liderado por ‘El Costeño’. Uribe Londoño instó a la Fiscalía a actuar “con firmeza” y dijo que “no puede haber miedo cuando se trata de hacer justicia”.

- crédito @migueluribel/X
- crédito @migueluribel/X

También advirtió que no deben existir intereses políticos que interfieran en la investigación: “La justicia no puede tener sesgos. Mi hijo fue asesinado por razones políticas, y quienes planearon esto deben pagar sin importar el poder que tengan”.

Hijastras de Miguel Uribe Turbay rindieron sentido homenaje en cumbre internacional

Días antes, el 7 de noviembre de 2025, la memoria de Miguel Uribe Turbay fue la protagonista en la cumbre internacional One Young World, realizada en Múnich, Alemania.

Allí, María y Emilia Acosta Tarazona, hijastras del senador asesinado y precandidato presidencial, rindieron un sentido homenaje a su memoria y legado en un evento que congregó jóvenes líderes de más de 190 países y 250 organizaciones.

Ante una audiencia internacional, las jóvenes recordaron la influencia personal y política de Miguel Uribe, asesinado en Bogotá a los 39 años tras un ataque armado.

Las hijastras de Miguel Uribe
Las hijastras de Miguel Uribe Turbay enaltecieron el legado del líder político asesinado - crédito Miguel Uribe

El discurso de sus hijastras estuvo cargado de emotividad, de acuerdo con los detalles que conoció el medio antioqueño El Colombiano: “Tuvimos el privilegio de crecer rodeados de dos amores profundos: el amor de Miguel por nuestra familia y su amor por nuestro país, Colombia. Miguel fue un ser humano incomparable. Para nosotros, era como un superhéroe, dotado en la música, los deportes y el liderazgo”.

En el evento las jóvenes realzaron el legado de Uribe Turbay en la promoción de una Colombia más democrática y justa. Sus hijastras subrayaron el impacto que tuvo en su familia y en el país, afirmando que “guió nuestro camino por principios y valores, y su ejemplo inspira a perseverar y soñar en grande”.

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el concejal más joven de Bogotá, fue presidente del Concejo, candidato a la alcaldía, secretario de gobierno y, a los 35 años, logró la votación más alta para el Senado.

Cursó estudios de maestría en administración pública en la Universidad de Harvard y fue seleccionado en 2018 por One Young World como uno de los diez políticos jóvenes más influyentes a nivel mundial.

Temas Relacionados

Miguel Uribe LondoñoMiguel Uribe TurbayMuerte Miguel Uribe Turbay11 agosto 2025Miguel Uribe atentadoColombia-Noticias

Más Noticias

Taxista que ocasionó accidente en el sur de Bogotá había renovado su licencia 2 meses antes: tiene nutrido historial de cursos pedagógicos por comparendos

Infobae Colombia conoció en primicia el historial de José Eduardo Chalá Franco ante las entidades de tránsito: en un año asistió en dos ocasiones a centros autorizados para avalar sus descuentos por multas

Taxista que ocasionó accidente en

Hinchas de Colombia podrían pagar más por un cupo de parqueadero que por entradas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Según la web oficial, cinco de las doce sedes estadounidenses —Boston, Dallas, Kansas City, Miami y Filadelfia— la tarifa por estacionamiento cerca de los estadios oscila entre 75 y 175 dólares

Hinchas de Colombia podrían pagar

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50 y más: así será la programación de la 69 Feria de Manizales

La próxima edición de la tradicional celebración manizaleña tendrá en una agenda llena de conciertos, desfiles, arte y actividades deportivas, para resaltar la identidad cafetera y el espíritu festivo local

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd,

Estas son las siete investigaciones que enfrenta Armando Benedetti en la Corte Suprema de Justicia: desde Fonade hasta presunta compra de votos y corrupción en Córdoba

El reciente allanamiento a su residencia reavivó la tensión entre el funcionario y la magistrada, a quien acusa de persecución y abuso de poder

Estas son las siete investigaciones

La Liendra relata una experiencia paranormal durante la grabación de su documental en Armero: “La energía que absorbimos es muy fuerte”

El ‘influencer’ confesó a sus seguidores que vivió una pesadilla inusual y sensaciones inquietantes mientras visitaba el municipio que cumple 40 años de la tragedia que dejó más de veinte mil muertos

La Liendra relata una experiencia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, afirmó que el ELN estaría detrás del ataque con fusiles a su camioneta: ya había sido declarado “objetivo militar” por las disidencias

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd,

Carlos Vives, Silvestre Dangond, Blessd, Calibre 50 y más: así será la programación de la 69 Feria de Manizales

La Liendra relata una experiencia paranormal durante la grabación de su documental en Armero: “La energía que absorbimos es muy fuerte”

Marcela Gallego reveló cómo fue perdonar a su papá que la abandonó cuando era una niña: “Fue importante sacar la verdad, la rabia y ser valiente”

Lina Tejeiro se refirió a lo peor que ha leído sobre ella y lo que piensa al respecto

Yeferson Cossio habló sobre su impedimento de ser padre biológico y de la posibilidad de adoptar: “Me da embarrada que el apellido muera conmigo”

Deportes

René Higuita puso a James

René Higuita puso a James Rodríguez a la altura de Lionel Messi y Diego Armando Maradona de relevancia por su papel con la selección Colombia

Presidente de Santa Fe confirmó que Harold Santiago Mosquera, figura del equipo Cardenal no continuará: “Era imposible pagarlo”

Néstor Lorenzo advierte a James Rodríguez tras su salida del Club León y no tener equipo confirmado para 2026

Real Madrid vs. París FC: hora y dónde ver a Linda Caicedo por la Champions League Femenina

Juan Fernando Quintero tuvo fuerte cruce con periodista tras el River Plate vs. Boca Juniors: “Tampoco le damos de comer a cosas que no importan”