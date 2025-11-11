Miguel Uribe Londoño dedicó mensaje a su hijo tres meses después del magnicidio: “Ha sido la prueba más difícil de mi vida”

Miguel Uribe Londoño le dedicó sentido mensaje a su fallecido hijo, Miguel Uribe Turbay - crédito migueluribel/Instagram

Este 11 de noviembre de 2025 el calendario ya marca tres meses del fallecimiento del líder político y opositor Miguel Uribe Turbay, que falleció tras más de dos meses debatiéndose entre la vida y la muerte, luego del atentado, con arma de fuego, perpetrado en la tarde del sábado, 7 de junio de 2025.

A propósito, su padre, el precandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, le escribió un sentido mensaje en sus redes sociales. En este, escribió que lo extraña profundamente.

En su perfil de Instagram se leyó: “Tres meses sin tu presencia física, pero siempre caminando a tu lado. Hijo amado, ha sido la prueba más difícil de mi vida, pero me consuela saber que aquí en la tierra fuiste un ser humano inigualable, y que ahora gozas de la presencia de tu mamá y de un Dios que todo lo puede”.

En la publicación, Uribe Londoño subió una fotografía de uno de los momentos de padre e hijo que tuvieron los dos, cuando el senador era solo un niño. En la imagen, Uribe Londoño sostiene la mano de su pequeño hijo mientras tocan la piel de un animal de granja.

Miguel Uribe Turbay cumplió tres meses de fallecido y su padre le envió un mensaje en sus redes sociales

Tras la muerte del senador, y una de las voces detractoras más fuertes contra el petrismo, Miguel Uribe Londoño comenzó su precandidatura presidencial, bajo la sombrilla política del Centro Democrático.

En ese contexto, una de las afirmaciones más recientes emitidas por el padre del senador, es que el dinero utilizado para financiar el crimen provino de Venezuela, según declaraciones en el podcast Entre Voces By 360 de 360 Radio.

La presunta conexión entre Venezuela y Colombia en el caso fue calificada como “supremamente grave” por Uribe Londoño, que también expresó su deseo de que se esclarezcan todos los detalles del asesinato.

Además, señaló que la Fiscalía ya identificó plenamente a los cabecillas responsables del ataque, liderado por ‘El Costeño’. Uribe Londoño instó a la Fiscalía a actuar “con firmeza” y dijo que “no puede haber miedo cuando se trata de hacer justicia”.

- crédito @migueluribel/X

También advirtió que no deben existir intereses políticos que interfieran en la investigación: “La justicia no puede tener sesgos. Mi hijo fue asesinado por razones políticas, y quienes planearon esto deben pagar sin importar el poder que tengan”.

Hijastras de Miguel Uribe Turbay rindieron sentido homenaje en cumbre internacional

Días antes, el 7 de noviembre de 2025, la memoria de Miguel Uribe Turbay fue la protagonista en la cumbre internacional One Young World, realizada en Múnich, Alemania.

Allí, María y Emilia Acosta Tarazona, hijastras del senador asesinado y precandidato presidencial, rindieron un sentido homenaje a su memoria y legado en un evento que congregó jóvenes líderes de más de 190 países y 250 organizaciones.

Ante una audiencia internacional, las jóvenes recordaron la influencia personal y política de Miguel Uribe, asesinado en Bogotá a los 39 años tras un ataque armado.

Las hijastras de Miguel Uribe Turbay enaltecieron el legado del líder político asesinado - crédito Miguel Uribe

El discurso de sus hijastras estuvo cargado de emotividad, de acuerdo con los detalles que conoció el medio antioqueño El Colombiano: “Tuvimos el privilegio de crecer rodeados de dos amores profundos: el amor de Miguel por nuestra familia y su amor por nuestro país, Colombia. Miguel fue un ser humano incomparable. Para nosotros, era como un superhéroe, dotado en la música, los deportes y el liderazgo”.

En el evento las jóvenes realzaron el legado de Uribe Turbay en la promoción de una Colombia más democrática y justa. Sus hijastras subrayaron el impacto que tuvo en su familia y en el país, afirmando que “guió nuestro camino por principios y valores, y su ejemplo inspira a perseverar y soñar en grande”.

Miguel Uribe Turbay se convirtió en el concejal más joven de Bogotá, fue presidente del Concejo, candidato a la alcaldía, secretario de gobierno y, a los 35 años, logró la votación más alta para el Senado.

Cursó estudios de maestría en administración pública en la Universidad de Harvard y fue seleccionado en 2018 por One Young World como uno de los diez políticos jóvenes más influyentes a nivel mundial.