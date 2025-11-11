Renta Joven: más 170.600 participantes recibirán transferencias de hasta $400.000 durante noviembre

El programa implementó el SIIF para optimizar la entrega de recursos y garantizar transparencia en el gasto público - crédito Prosperidad Social

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció a través de su cuenta oficial de X que desde el 12 de noviembre comenzará un nuevo ciclo de transferencias monetarias para 170.677 participantes del programa Renta Joven.

De acuerdo con la entidad, el programa, que prevé entregas superiores a los 400.000 pesos, busca reducir las barreras económicas que impiden a los jóvenes de sectores desfavorecidos acceder, continuar y concluir su formación profesional y técnica. Para el nuevo ciclo, Prosperidad Social (DPS) invertirá 68.500 millones de pesos, destinados a garantizar la continuidad académica de los beneficiarios inscritos tanto en instituciones de educación superior (IES) como en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

A partir de eso, los estudiantes de las IES recibirán en este ciclo la transferencia correspondiente a la matrícula del primer semestre del año, mientras que los aprendices del Sena obtendrán el apoyo económico para los meses de abril y mayo de 2025. La entidad precisó que el esquema de pago para este ciclo contempla dos modalidades principales: el abono a cuentas registradas y el giro directo para quienes no poseen cuenta bancaria activa.

Prosperidad Social destina 68.500 millones de pesos para apoyar la continuidad académica de jóvenes en educación superior y el Sena - crédito Prosperidad Social

En el caso del abono a cuentas registradas, las transferencias se realizarán a través del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), lo que permitirá a los beneficiarios disponer de los recursos a partir del 12 de noviembre. Para aquellos jóvenes que no tienen una cuenta bancaria activa, se habilitará la modalidad de giro, lo que implica retirar el dinero en oficinas bancarias o puntos autorizados.

Esta última opción se llevará a cabo según una programación que podrá ser consultada entre el 20 y el 29 de noviembre a través del enlace de giros del Banco Agrario, el cual será difundido a través de los canales oficiales de Prosperidad Social en los próximos días.

La entidad hizo énfasis en la importancia de que los participantes realicen antes del 17 de noviembre la gestión de sus novedades en el programa, trámite que será válido para el ciclo 5 de 2025. Estas gestiones pueden realizarse de manera virtual ingresando al Portal del Joven: https://jovenes.prosperidadsocial.gov.co/RentaJoven.

Los estudiantes de instituciones de educación superior reciben transferencias para matrícula del primer semestre, mientras que los del Sena obtienen apoyo para abril y mayo de 2025 - crédito Prosperidad Social

El valor y la periodicidad de los apoyos económicos que otorga Renta Joven están definidos en la Resolución 00137 de 2024 y dependen del tipo de formación académica y del cumplimiento de ciertos requisitos. Para los estudiantes de instituciones de educación superior públicas y alianzas interinstitucionales, la transferencia monetaria condicionada (TMC) se liquida considerando tres criterios principales: matrícula, permanencia y excelencia académica.

El criterio de matrícula exige estar inscrito y activo en un programa técnico, tecnológico o universitario, sin sanción disciplinaria ni situación académica condicional. El de permanencia se cumple al finalizar el periodo académico con un promedio acumulado de al menos 3,0, además de conservar la condición de estudiante regular en el sistema de información de la entidad.

Para quienes alcanzan un promedio acumulado igual o superior a 4,0, se reconoce la excelencia académica con un incentivo adicional. En concreto, cada beneficiario recibe $400.000 por matrícula y permanencia durante cada periodo académico, y quienes obtienen excelencia reciben $200.000 adicionales. Estas ayudas pueden entregarse hasta dos veces por año, y el auxilio por excelencia se abona de manera simultánea al de permanencia.

El pago de Renta Joven se realiza mediante abono a cuentas registradas o giro directo para quienes no tienen cuenta bancaria activa - crédito Prosperidad Social

En el caso de los participantes del Sena en formación técnica y tecnológica, la transferencia monetaria es de $200.000 mensuales por cada periodo bimestral verificado con matrícula activa, con hasta seis entregas al año. Los estudiantes de Escuelas Normales Superiores matriculados en los grados 12 o 13 dentro de la formación complementaria, también reciben $400.000 por matrícula y permanencia.

Otra novedad relevante de este ciclo es la implementación por primera vez de la entrega de incentivos por medio del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) durante el primer semestre de 2025, medida que busca optimizar la eficiencia y la austeridad en el manejo de los recursos públicos destinados al programa.