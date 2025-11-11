Partido Conservador le salió al paso a Efraín Cepeda y trató de apagar el “fuego amigo” ante la posible llegada de Carlos Felipe Córdoba

El expresidente del Senado Efraín Cepeda se pronunció sobre la posible llegada de Carlos Felipe Córdoba al partido Conservador y llevó a la colectividad a salirle al paso a la polémica - crédito Colprensa - Infobae Colombia

Las tensiones en el Partido Conservador por la posible llegada del ex contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba obligaron a la dirección de la colectividad a pronunciarse el lunes 10 de noviembre de 2025, con una misiva en la que hicieron un llamado a la mesura y la unidad. Todo esto, frente a la arremetida del expresidente del Congreso Efraín Cepeda Sarabia, que ve con malos ojos que el extitular del órgano de control fiscal se sume a la contienda.

La cabeza visible del conservatismo, al mando de la senadora Nadia Blel, precisó la importancia de preservar la reputación histórica de la colectividad en el proceso de selección de su candidato presidencial para 2026. “Respetamos plenamente los argumentos, propuestas y estrategias que cada aspirante despliegue en su legítima búsqueda de visibilidad mediática, sin pronunciarnos sobre ellos”, se leyó en el comunicadod en mención.

La declaración surgió tras la carta del senador y precandidato Cepeda, que denunció presiones externas y fracturas internas, y señaló que “fuerzas petristas estarían liderando una estrategia para fracturar ese sector”, en referencia a Córdoba. El exdirector del partido calificó como “preocupante” la situación actual y denunció la existencia de “presiones impresentables” para influir en la elección del candidato, además de cuestionar la ruptura de los acuerdos.

A través de sus redes sociales, el expresidente del Congreso Efraín Cepeda compartió su carta, en una abierta crítica a la dirección conservadora - crédito @EfrainCepeda/X

Y es que tanto él como la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño son los dos que aspiran, hasta el momento, a obtener el aval conservador para las próximas elecciones presidenciales; aunque están los que afirman que a esa dupla llegaría Córdoba, con la firme intención de hacerse contar en medio de la bancada azul.

El llamado del conservatismo frente al proceso de escogencia del candidato presidencial

Frente a este escenario, la dirección conservadora reiteró su postura institucional y el respeto a las decisiones colegiadas. “Invitamos amablemente a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar juntos la reputación histórica del partido, que trasciende cualquier aspiración individual y representa el valioso legado colectivo de todos nuestros militantes”, escribió la colectividad, de 176 años, en el comunicado referido.

El partido también aclaró el procedimiento para la inscripción de precandidatos, y enfatizó que “cualquier decisión sobre ampliar el plazo para facilitar inscripciones adicionales corresponde exclusivamente al Directorio Nacional Conservador, como órgano colegiado y autónomo”, según precisó la dirección de la representatividad. Lo anterior pareció un ‘jalón de orejas’ a Cepeda, que en medios radiales fue lapidario con la gestión de Blel.

Con este mensaje, el partido Conservador se pronunció frente a los señalamientos de su senador, Efraín Cepeda Sarabia - crédito @SoyConservador/X

En Blu Radio, indicó que de los 20 miembros del directorio, 11 estarían en manos de coaliciones con colectivos petristas; y no solo eso: cuestionó la tardanza en la definición de un candidato del partido, situación que no se registraría si él fuera aún el presidente de la colectividad; un comentario que no cayó bien en la directiva. Blel, cabe resaltar, es la primera mujer que es titular del grupo político más antiguo del país, en un hecho sin duda histórico.

En medio de esta fuerte controversia, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la carta de Cepeda con un mensaje en tono irónico en su cuenta de X; con lo que recogió el guante y se metió en la intensa discusión que se gestó por las afirmaciones del veterano congresista. “Jajaja, que se tomen el Partido Conservador las ideas del republicano Álvaro Gómez Hurtado, no las mafias”, escribió el mandatario en la red social X.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro le respondió a Efraín Cepeda y su carta en la que alegó que desde los sectores progresistas estarían buscando filtrar el partido Conservador - crédito @petrogustavo/X

En el cierre de su comunicado, el Partido Conservador reafirmó su compromiso frente a los procesos electorales que se vienen, en los que espera tener una propuesta sólida para competir, en un escenario en el que hay cerca de 100 perfiles aspirando. “El Partido Conservador seguirá posicionando con vigor la vigencia de sus valores fundamentales y defendiendo con la firmeza como lo hemos hecho hasta hoy las instituciones y la democracia”, concluyó.