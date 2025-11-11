Colombia

Partido Conservador le salió al paso a Efraín Cepeda y trató de apagar el “fuego amigo” ante la posible llegada de Carlos Felipe Córdoba

La colectividad que tiene como presidenta a la senadora de la Comisión Séptima, Nadia Blel, respondió a las críticas del expresidente del Congreso, que habló de una “toma petrista” frente a lo que sería el aterrizaje del excontralor General como precandidato presidencial

Guardar
El expresidente del Senado Efraín
El expresidente del Senado Efraín Cepeda se pronunció sobre la posible llegada de Carlos Felipe Córdoba al partido Conservador y llevó a la colectividad a salirle al paso a la polémica - crédito Colprensa - Infobae Colombia

Las tensiones en el Partido Conservador por la posible llegada del ex contralor General de la República Carlos Felipe Córdoba obligaron a la dirección de la colectividad a pronunciarse el lunes 10 de noviembre de 2025, con una misiva en la que hicieron un llamado a la mesura y la unidad. Todo esto, frente a la arremetida del expresidente del Congreso Efraín Cepeda Sarabia, que ve con malos ojos que el extitular del órgano de control fiscal se sume a la contienda.

La cabeza visible del conservatismo, al mando de la senadora Nadia Blel, precisó la importancia de preservar la reputación histórica de la colectividad en el proceso de selección de su candidato presidencial para 2026. “Respetamos plenamente los argumentos, propuestas y estrategias que cada aspirante despliegue en su legítima búsqueda de visibilidad mediática, sin pronunciarnos sobre ellos”, se leyó en el comunicadod en mención.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La declaración surgió tras la carta del senador y precandidato Cepeda, que denunció presiones externas y fracturas internas, y señaló que “fuerzas petristas estarían liderando una estrategia para fracturar ese sector”, en referencia a Córdoba. El exdirector del partido calificó como “preocupante” la situación actual y denunció la existencia de “presiones impresentables” para influir en la elección del candidato, además de cuestionar la ruptura de los acuerdos.

A través de sus redes
A través de sus redes sociales, el expresidente del Congreso Efraín Cepeda compartió su carta, en una abierta crítica a la dirección conservadora - crédito @EfrainCepeda/X

Y es que tanto él como la representante a la Cámara Juana Carolina Londoño son los dos que aspiran, hasta el momento, a obtener el aval conservador para las próximas elecciones presidenciales; aunque están los que afirman que a esa dupla llegaría Córdoba, con la firme intención de hacerse contar en medio de la bancada azul.

El llamado del conservatismo frente al proceso de escogencia del candidato presidencial

Frente a este escenario, la dirección conservadora reiteró su postura institucional y el respeto a las decisiones colegiadas. “Invitamos amablemente a los precandidatos a conducir sus estrategias con la debida prudencia para cuidar juntos la reputación histórica del partido, que trasciende cualquier aspiración individual y representa el valioso legado colectivo de todos nuestros militantes”, escribió la colectividad, de 176 años, en el comunicado referido.

El partido también aclaró el procedimiento para la inscripción de precandidatos, y enfatizó que “cualquier decisión sobre ampliar el plazo para facilitar inscripciones adicionales corresponde exclusivamente al Directorio Nacional Conservador, como órgano colegiado y autónomo”, según precisó la dirección de la representatividad. Lo anterior pareció un ‘jalón de orejas’ a Cepeda, que en medios radiales fue lapidario con la gestión de Blel.

Con este mensaje, el partido
Con este mensaje, el partido Conservador se pronunció frente a los señalamientos de su senador, Efraín Cepeda Sarabia - crédito @SoyConservador/X

En Blu Radio, indicó que de los 20 miembros del directorio, 11 estarían en manos de coaliciones con colectivos petristas; y no solo eso: cuestionó la tardanza en la definición de un candidato del partido, situación que no se registraría si él fuera aún el presidente de la colectividad; un comentario que no cayó bien en la directiva. Blel, cabe resaltar, es la primera mujer que es titular del grupo político más antiguo del país, en un hecho sin duda histórico.

En medio de esta fuerte controversia, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió a la carta de Cepeda con un mensaje en tono irónico en su cuenta de X; con lo que recogió el guante y se metió en la intensa discusión que se gestó por las afirmaciones del veterano congresista. “Jajaja, que se tomen el Partido Conservador las ideas del republicano Álvaro Gómez Hurtado, no las mafias”, escribió el mandatario en la red social X.

Con este mensaje, el presidente
Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro le respondió a Efraín Cepeda y su carta en la que alegó que desde los sectores progresistas estarían buscando filtrar el partido Conservador - crédito @petrogustavo/X

En el cierre de su comunicado, el Partido Conservador reafirmó su compromiso frente a los procesos electorales que se vienen, en los que espera tener una propuesta sólida para competir, en un escenario en el que hay cerca de 100 perfiles aspirando. “El Partido Conservador seguirá posicionando con vigor la vigencia de sus valores fundamentales y defendiendo con la firmeza como lo hemos hecho hasta hoy las instituciones y la democracia”, concluyó.

Temas Relacionados

Efraín CepedaCarlos Felipe CórdobaElecciones presidencialesPrecandidatos presidencialesElecciones Colombia 2026Elecciones presidenciales ColombiaConservadoresGobierno PetroGustavo PetroColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay Dimayor

El equipo antioqueño se impuso a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

EN VIVO l Medellín vs.

Cierre total de la avenida Primero de Mayo entre la avenida Villavicencio y calle 42 por obras del metro modificará el tránsito

El plan de manejo de tránsito redefine trayectos para vehículos y peatones, buscando minimizar el impacto de los cierres totales en avenidas principales durante la ejecución de maniobras nocturnas en la capital

Cierre total de la avenida

Lanzan críticas contra Petro por incumplir promesas de educación en Cartagena: “De prometer universidades a fabricar excusas”

El senador Jorge Benedetti enfatizó en que el jefe de Estado colombiano llegó a decir que se construiría una universidad en los Montes de María años atrás

Lanzan críticas contra Petro por

Mujer fue atacada a puñal por su compañero sentimental: la hirió en 20 oportunidades

El presunto responsable del crimen huyó tras atacar a la víctima, por lo que las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa

Mujer fue atacada a puñal

Melissa Escobar denuncia que su “pesadilla” con Andrés Escobar, concejal de Cali, “no ha terminado”: lanzó fuerte advertencia

La empresaria reveló que es víctima de múltiples formas de violencia, desde económica hasta psicológica, por parte del líder caleño, luego de que ella rompiera su compromiso por una infidelidad de él

Melissa Escobar denuncia que su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara encendió las redes

Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

Top 10 Netflix Colombia: “Simplemente Alicia” encabeza el ranking de las mejores series del momento

Él es el sobrino de Shakira que también canta: el joven reveló los consejos de la barranquillera para triunfar

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay Dimayor

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0