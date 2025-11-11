Colombia

Karina García sorprendió con su reacción ante rumor sobre un exnovio que vivía gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

La creadora de contenido fue consultada en pleno ‘reality’ sobre si su exnovio aprovechó su hospitalidad, desatando comentarios y debates entre fans y compañeros del programa

Guardar
Así reaccionó Karina cuando le
Así reaccionó Karina cuando le preguntaron por su exnovio - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La creadora de contenido paisa, Karina García, volvió a ser centro de atención tras su reacción a una pregunta incómoda que generó todo tipo de especulaciones entre seguidores y compañeros.

Mientras conversaba en la cocina del reality donde participa, uno de sus compañeros la sorprendió al interrogarla sobre un rumor que circula en redes sociales: si había tenido un novio que vivía gratis en su casa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La pregunta directa fue: “¿Tú tenías un novio que vivía de gratis en tu casa, verdad?”. Según los testigos, la exenfermera y exparticipante de La casa de los famosos Colombia quedó en silencio y giró la cabeza, mostrando desconcierto y, para algunos, incomodidad. El participante añadió que solo había escuchado el rumor en redes sociales y quería confirmar si era cierto.

El episodio provocó una ola de comentarios y debates entre usuarios y seguidores de Karina García. Algunos interpretaron la falta de respuesta como una posible confirmación del rumor, y el tema rápidamente captó la atención en plataformas digitales. Muchas voces en redes sociales sugerían que el supuesto novio sería Altafulla, un cantante cuya relación pasada con Karina ha sido objeto de curiosidad pública.

Karina Gacría decidió no hablar
Karina Gacría decidió no hablar sobre cómo manejaba los gastos durante su relación con Altafulla - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Hablan de Altafulla y él viajando y haciendo dinero”, “Ellos le dicen las cosas claras, pero ella todo lo niega” y “Los únicos que piensan que vivía por amor son los fans de ella”, fueron algunos de los mensajes que circularon tras la viralización del momento.

El compañero que realizó la pregunta fue Asaf, quien participa actualmente en La mansión de Luinny. Según varios seguidores, Asaf habría mostrado interés en la exparticipante e incluso investigado detalles de su vida antes de ingresar al programa. Esta curiosidad alimentó aún más la especulación dentro y fuera del reality.

En paralelo, surgieron rumores en redes sociales acerca de la posible llegada de Altafulla al programa tras publicarse una foto suya en un aeropuerto, lo que avivó las expectativas de un reencuentro con Karina García. Ese rumor se disipó luego de conocerse que el cantante viajó a Miami para atender compromisos laborales, descartando su ingreso al reality.

Karina García aconseja sobre OnlyFans y comparte su experiencia personal

En una conversación que rápidamente se viralizó en redes sociales, Karina García expuso su experiencia en OnlyFans y ofreció un consejo directo a su compañera Yurgenis Aular durante su paso por La mansión de Luinny. Ambas creadoras de contenido reflexionaron abiertamente sobre las decisiones personales, los desafíos de la exposición pública y la importancia de apoyarse entre mujeres en la industria del entretenimiento digital.

La charla comenzó con Yurgenis Aular compartiendo su rutina de trabajo en la plataforma para adultos: “Con mis amiguitas del medio, las que tenemos Only, me pongo con mis amiguitas así a hacer contenido. Que una alberca, no sé qué, vamos, nos ponemos traje de baño, nos ponemos a hacer tiktoks y huevonadas”, relató la venezolana. Aclaró que su enfoque en la plataforma se basa en responsabilidad y objetivos claros: “Y yo no me bebo la plata, yo no me jodo la plata”.

Testimonio viral de Karina García sobre OnlyFans impacta a seguidores - crédito teamkarisantana/tiktok

Frente a esto, Karina García, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, intervino con un consejo basado en su propia vivencia: “Además, bebé, yo siempre he dicho que él se justifica los medios. Yo sé que tú no te vas a quedar ahí toda la vida, porque tú tienes una proyección de artista”.

Karina relató que decidió ingresar a OnlyFans durante una crisis personal y económica. “Por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí abrir Only, amiga, yo estaba pasando por una situación supermala. Y yo siempre he sido una mujer muy abundante, gloria a Dios, me encanta el dinero, me encanta trabajar. Qué resuelve. Siempre. Yo había acabado de tener a mi bebé, mi niño tiene cinco años. O sea, tenía un marido que no servía para nada. El papá del niño. Bueno, él ama a su hijo, pero me refiero a resolver económicamente. Y yo dije: ‘¿Qué voy a hacer? Me va a tocar abrir esta página’. Cuando la abrí, el primer mes me hice como cincuenta, ochenta millones de pesos. Eso es demasiado dinero sin mostrar nada. Amiga, ¿quién no se va a emocionar así?”

Sin embargo, Karina recordó que con el paso del tiempo decidió subir contenido más subido de tono, lo que llevó a una difícil consecuencia: “Entonces, obviamente, yo dije: ‘bueno, si muestro un poquito más, hago más. Voy a hacer un video con ella’, era simplemente como todo supersugestivo, como besándonos. Ah, bueno, y una vez así (hace seña de haber realizado contenido sexual explicito), y ya. Pero eso se regó, eso se regó”.

Karina García y Yurgenis Aular
Karina García y Yurgenis Aular abren el corazón sobre OnlyFans y el peso de las críticas en el entretenimiento digital - crédito @lamansiondeluinny/IG

Ante la pregunta de Yurgenis Aular sobre si su contenido se filtró, Karina confirmó: “¿Qué? Obvio, amiga. Eso se filtró. Cuando yo estaba en La casa de los famosos, había una persona que no me quería y entre esas, ella... (Yina Calderón). Y le dijeron a todo el mundo que sacaran todos mis videos. En fin”. La modelo paisa admitió que la filtración y la exposición le causaron daño emocional, pero transformó esa experiencia en una fuente de fortaleza. “Pero, ¿sabes qué? Diosito me ama tanto. Yo lloraba y yo decía: ‘Jueputa’. Pero yo decía: ‘El fin justifica los medios’. Yo ese dinero lo utilicé para sacar adelante a mis hijos. O sea, yo no me lo bebí, yo no me drogué, nada”.

Temas Relacionados

Karina GarcíaKarina García La mansión de LuinnyLa mansión de LuinnyKarina García InstagramExnovio Karina GarcíaColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

La Fundación Valle de Lili se pronunció sobre la polémica por el procedimiento de cambio de género de una menor de edad

El tratamiento de cambio de género realizado a una joven en Cali ha generado posturas encontradas entre la familia, que denuncia negligencia, y la institución médica, que defiende sus protocolos y asegura haber respetado la confidencialidad del caso

La Fundación Valle de Lili

Así es la vía 4G que entró en funcionamiento ayer y conecta a Medellín con la costa Caribe

Esta ruta se presenta como una opción más segura y rápida para viajar desde la capital antioqueña hasta la costa

Así es la vía 4G

Grupo de estudiantes denunció robo en parqueadero de City Parking, cerca al parque de la calle 93: “Nos dejaron las maletas vacías

Los jóvenes aseguraron que dejaron el carro bien asegurado, pero hallaron el vehículo forzado, pese a estar bajo la vigilancia de empleados del lugar

Grupo de estudiantes denunció robo

Ecopetrol permitirá que un representante de los trabajadores integre su Junta Directiva tras reforma de estatutos

La compañía estatal colombiana estableció nuevas reglas para que el personal participe en las decisiones más altas de la empresa mediante sufragio interno previo

Ecopetrol permitirá que un representante

Influencer y biólogo colombiano explicó de forma didáctica por qué a los humanos nos gusta tanto el azúcar, pese a que su consumo en exceso es malo para la salud: “Nos fascina”

Ignacio Galán y Efraín Rincón comparten un espacio en redes sociales donde explican fenómenos de la naturaleza de forma sencilla para que cualquiera entienda la magia de los eventos cotidianos

Influencer y biólogo colombiano explicó
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Gobernador de Arauca, Renson Martínez,

Gobernador de Arauca, Renson Martínez, relató el brutal atentado que sufrió al parecer por el ELN: “Fueron más de veinte disparos los que recibió nuestra camioneta”

Los Pepes y Los Costeños se enfrentaron en un partido de fútbol: así fue el encuentro deportivo entre los sanguinarios enemigos

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ENTRETENIMIENTO

El Gran Combo de Puerto

El Gran Combo de Puerto Rico llega por primera vez al Movistar Arena de Bogotá para celebrar su aniversario número 64

Patricia Grisales respondió si participaría en ‘La casa de los famosos Colombia’: “Mi objetivo no era hacerme famosa”

Melissa Gate responde con ironía a las menciones de Mariana Zapata antes de su debut en el ingreso a ‘La casa de Alofoke’

Ana María Estupiñán relató los momentos de pánico que vivió durante los primeros meses de su embarazo: “Me levanté sangrando”

Influenciadora huilense criticó fuertemente la última preparación de Violeta Bergonzi en ‘Masterchef Celebrity’: “¿De cuándo acá dijeron que así se veían los platos típicos de mi tierra?”

Deportes

Colombia jugará ante Francia en

Colombia jugará ante Francia en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA

Dimayor confirmó el día y la hora del sorteo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025

Leyenda del Bayern Múnich y campeón del mundo con Alemania acepta que Luis Díaz “le calló la boca” por su golazo en Bundesliga, pero lo aconsejó: “Ser más efectivo”

Néstor Lorenzo se refirió a Luis Díaz tras el golazo con el Bayern Múnich ante Unión Berlín: “Ojalá que continúe así”

Deportivo Pereira no ha pagado a su plantel profesional el mes de octubre y adeuda otras obligaciones laborales, denunció Acolfutpro