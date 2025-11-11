Karina García sorprendió con su reacción ante rumor sobre un exnovio que vivía gratis en su casa: “Algo así vi en las redes”

Así reaccionó Karina cuando le preguntaron por su exnovio - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

La creadora de contenido paisa, Karina García, volvió a ser centro de atención tras su reacción a una pregunta incómoda que generó todo tipo de especulaciones entre seguidores y compañeros.

Mientras conversaba en la cocina del reality donde participa, uno de sus compañeros la sorprendió al interrogarla sobre un rumor que circula en redes sociales: si había tenido un novio que vivía gratis en su casa.

La pregunta directa fue: “¿Tú tenías un novio que vivía de gratis en tu casa, verdad?”. Según los testigos, la exenfermera y exparticipante de La casa de los famosos Colombia quedó en silencio y giró la cabeza, mostrando desconcierto y, para algunos, incomodidad. El participante añadió que solo había escuchado el rumor en redes sociales y quería confirmar si era cierto.

El episodio provocó una ola de comentarios y debates entre usuarios y seguidores de Karina García. Algunos interpretaron la falta de respuesta como una posible confirmación del rumor, y el tema rápidamente captó la atención en plataformas digitales. Muchas voces en redes sociales sugerían que el supuesto novio sería Altafulla, un cantante cuya relación pasada con Karina ha sido objeto de curiosidad pública.

Karina Gacría decidió no hablar sobre cómo manejaba los gastos durante su relación con Altafulla - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

“Hablan de Altafulla y él viajando y haciendo dinero”, “Ellos le dicen las cosas claras, pero ella todo lo niega” y “Los únicos que piensan que vivía por amor son los fans de ella”, fueron algunos de los mensajes que circularon tras la viralización del momento.

El compañero que realizó la pregunta fue Asaf, quien participa actualmente en La mansión de Luinny. Según varios seguidores, Asaf habría mostrado interés en la exparticipante e incluso investigado detalles de su vida antes de ingresar al programa. Esta curiosidad alimentó aún más la especulación dentro y fuera del reality.

En paralelo, surgieron rumores en redes sociales acerca de la posible llegada de Altafulla al programa tras publicarse una foto suya en un aeropuerto, lo que avivó las expectativas de un reencuentro con Karina García. Ese rumor se disipó luego de conocerse que el cantante viajó a Miami para atender compromisos laborales, descartando su ingreso al reality.

Karina García aconseja sobre OnlyFans y comparte su experiencia personal

En una conversación que rápidamente se viralizó en redes sociales, Karina García expuso su experiencia en OnlyFans y ofreció un consejo directo a su compañera Yurgenis Aular durante su paso por La mansión de Luinny. Ambas creadoras de contenido reflexionaron abiertamente sobre las decisiones personales, los desafíos de la exposición pública y la importancia de apoyarse entre mujeres en la industria del entretenimiento digital.

La charla comenzó con Yurgenis Aular compartiendo su rutina de trabajo en la plataforma para adultos: “Con mis amiguitas del medio, las que tenemos Only, me pongo con mis amiguitas así a hacer contenido. Que una alberca, no sé qué, vamos, nos ponemos traje de baño, nos ponemos a hacer tiktoks y huevonadas”, relató la venezolana. Aclaró que su enfoque en la plataforma se basa en responsabilidad y objetivos claros: “Y yo no me bebo la plata, yo no me jodo la plata”.

Testimonio viral de Karina García sobre OnlyFans impacta a seguidores - crédito teamkarisantana/tiktok

Frente a esto, Karina García, exintegrante de La casa de los famosos Colombia, intervino con un consejo basado en su propia vivencia: “Además, bebé, yo siempre he dicho que él se justifica los medios. Yo sé que tú no te vas a quedar ahí toda la vida, porque tú tienes una proyección de artista”.

Karina relató que decidió ingresar a OnlyFans durante una crisis personal y económica. “Por ejemplo, en mi caso, cuando yo decidí abrir Only, amiga, yo estaba pasando por una situación supermala. Y yo siempre he sido una mujer muy abundante, gloria a Dios, me encanta el dinero, me encanta trabajar. Qué resuelve. Siempre. Yo había acabado de tener a mi bebé, mi niño tiene cinco años. O sea, tenía un marido que no servía para nada. El papá del niño. Bueno, él ama a su hijo, pero me refiero a resolver económicamente. Y yo dije: ‘¿Qué voy a hacer? Me va a tocar abrir esta página’. Cuando la abrí, el primer mes me hice como cincuenta, ochenta millones de pesos. Eso es demasiado dinero sin mostrar nada. Amiga, ¿quién no se va a emocionar así?”

Sin embargo, Karina recordó que con el paso del tiempo decidió subir contenido más subido de tono, lo que llevó a una difícil consecuencia: “Entonces, obviamente, yo dije: ‘bueno, si muestro un poquito más, hago más. Voy a hacer un video con ella’, era simplemente como todo supersugestivo, como besándonos. Ah, bueno, y una vez así (hace seña de haber realizado contenido sexual explicito), y ya. Pero eso se regó, eso se regó”.

Karina García y Yurgenis Aular abren el corazón sobre OnlyFans y el peso de las críticas en el entretenimiento digital - crédito @lamansiondeluinny/IG

Ante la pregunta de Yurgenis Aular sobre si su contenido se filtró, Karina confirmó: “¿Qué? Obvio, amiga. Eso se filtró. Cuando yo estaba en La casa de los famosos, había una persona que no me quería y entre esas, ella... (Yina Calderón). Y le dijeron a todo el mundo que sacaran todos mis videos. En fin”. La modelo paisa admitió que la filtración y la exposición le causaron daño emocional, pero transformó esa experiencia en una fuente de fortaleza. “Pero, ¿sabes qué? Diosito me ama tanto. Yo lloraba y yo decía: ‘Jueputa’. Pero yo decía: ‘El fin justifica los medios’. Yo ese dinero lo utilicé para sacar adelante a mis hijos. O sea, yo no me lo bebí, yo no me drogué, nada”.