Colombia

Cuáles son las ciudades más baratas y más costosas para vivir en Colombia: esto reveló el Dane sobre Bogotá, Medellín, Cali y otras

El comportamiento desigual de los precios entre ciudades y sectores plantea retos para la economía y el poder adquisitivo de los hogares

Guardar
La inflación en Colombia sigue
La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 10 de noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación correspondiente a octubre de este año. De acuerdo con el director de Metodología y Producción Estadística del Dane, César López, la cifra anual se ubicó en 5,51% y subió 0,1% frente al mismo mes de 2024 (5,41%). Asimismo, subió frente a lo registrado en septiembre (5,18%).

El mismo precisó que esta cerró en 4,75% en lo que va del año, lo que significó una subida de 0,3% frente al 4,44% del mismo lapso del año pasado. Entretanto, el dato mensual para el décimo mes de 2025 fue de 0,18%, lo que significó una subida frente a igual periodo de 2024 (-0,13%).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Por supuesto, las cifras generaron reacciones inmediatas. Por ejemplo, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, lamentó que la inflación en Colombia continúa al alza por cuarto mes consecutivo.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, lamentó que la inflación haya tomado fuerza de nuevo - crédito @LuisFerMejia/X

“Infortunadamente, el margen para reducciones adicionales en la tasa de interés por parte de la Junta del Banco de la República sigue siendo limitado, especialmente ante los riesgos fiscales y la expectativa de presiones derivadas de un eventual aumento elevado del salario mínimo”, señaló el experto.

Cómo está la inflación en las ciudades

Además, el Dane también dio a conocer qué pasó en las diferentes ciudades del país. Por ejemplo, Cúcuta fue la capital con mayor índice mensual al registrar una variación de 0,37%, al igual que Cali. A estas le siguieron:

  • Villavicencio: 0,33%.
  • Bogotá: 0,28%.
  • Valledupar: 0,26%.
  • Ibagué: 0,19%.

De acuerdo con la entidad, Cúcuta tuvo ese registro, principalmente, por la subclase de electricidad, que tuvo una variación de 3,26% y una contribución de 0,06 puntos porcentuales. Mientras que la subclase tomate registró una variación de -20,93% y una contribución de -0,09%.

Seis ciudades colombianas cerraron octubre
Seis ciudades colombianas cerraron octubre con la inflación por encima del promedio nacional - crédito Dane

Mientras tanto, el menor índice de inflación lo registró Santa Marta. La capital del Magdalena tuvo un registro de -0,70%. Le siguieron:

  • Barranquilla: -0,35%.
  • Popayán: -0,08%.
  • Neiva: -0,04%.
  • Riohacha: 0,02%.

La explicación entregada por el Dane para Santa Marta está en que la subclasde de yuca para consumo en el hogar tuvo una variación de 6,90% y una contribución de 0,02 puntos porcentuales. En contraste, la subclase tomate presentó una variación de -9,83% y una contribución de -0,03%.

Otras ciudades importantes como Bucaramanga, Cartagena y Medellín registraron 0,16%, 0,15% y 0,14%, respectivamente.

En Cali fue donde más
En Cali fue donde más subió el valor de la electricidad en octubre de 2025 - crédito Dane

Además, el Dane informó sobre la variación de algunos servicios como la electricidad. Las ciudades sonde más subió de precio este fueron:

  • Cali: 6,30%.
  • Tunja: 5,69%.
  • Ibagué: 4,33%.

Mientras que donde menos subió fue:

  • Santa Marta: -8,42%.
  • Barranquilla: -6,17%
  • Riohacha: -5,95%.

Entretanto, el servicio de agua tuvo aumentos más considerables. Las ciudades con mayores variaciones fueron:

  • Pasto: 3,07%.
  • Riohacha: 3,06%.
  • Florencia: 3,06%.
  • Cali: 3,06%.
  • Valledupar: 3,06%.
  • Bogotá: 3,04%.

Y las ciudades con menor variación fueron:

  • Cartagena: 0,00%.
  • Barranquilla: 0,00%.
  • Medellín: 0,00%.
  • Sincelejo: 0,00%.
  • Neiva: 0,00%.
  • Pereira: 0,00%.
Bucaramanga es la ciudad más
Bucaramanga es la ciudad más costosa de Colombia - crédito Dane

En términos anuales, las ciudades con mayor inflación son:

  • Bucaramanga: 6,17%.
  • Pereira: 6,02%.
  • Villavicencio: 5,99%.
  • Bogotá: 5,80%.
  • Armenia: 5,59%.

Mientras que las de menor inflación son:

  • Santa Marta: 4,06%.
  • Valledupar: 4,51%.
  • Florencia: 4,59%.
  • Riohacha: 4,61%.
  • Montería: 4,61%.

Otras ciudades importantes como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Ibagué y Cali tuvieron registros de 5,44%, 5,40%, 5,40%, 5,18% y 5,05%, respectivamente.

Cuarto mes consecutivo al alza

Sobre lo que pasa con la inflación, el economista Diego Montañez-Herrera dejó preocupantes datos, esto, debido a que subió por cuarto mes consecutivo y continua entre las más altas de la región y el país se alejó de economías pares como México (3,6%) y Chile (3,4%), así como de la zona Euro (2,1%) y EE. UU. (3%).

Dijoq que hay alerta en los precios de alimentos: “La inflación anual sube a 6,6% en octubre de 25, su nivel más alto desde noviembre de 2023. Ya completa cuatro meses al alza, según el Dane, y golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos, donde la comida pesa más en el gasto”.

Temas Relacionados

Inflación de OctubreIPC de OctubreInflación DaneCosto de VidaPreciosColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay Dimayor

El equipo antioqueño se impuso a la Cantera de Héroes en el juego de ida disputado en el Polideportivo Sur de Envigado, con un gol de Diego Moreno sobre el final del partido

EN VIVO l Medellín vs.

Partido Conservador le salió al paso a Efraín Cepeda y trató de apagar el “fuego amigo” ante la posible llegada de Carlos Felipe Córdoba

La colectividad que tiene como presidenta a la senadora de la Comisión Séptima, Nadia Blel, respondió a las críticas del expresidente del Congreso, que habló de una “toma petrista” frente a lo que sería el aterrizaje del excontralor General como precandidato presidencial

Partido Conservador le salió al

Cierre total de la avenida Primero de Mayo entre la avenida Villavicencio y calle 42 por obras del metro modificará el tránsito

El plan de manejo de tránsito redefine trayectos para vehículos y peatones, buscando minimizar el impacto de los cierres totales en avenidas principales durante la ejecución de maniobras nocturnas en la capital

Cierre total de la avenida

Lanzan críticas contra Petro por incumplir promesas de educación en Cartagena: “De prometer universidades a fabricar excusas”

El senador Jorge Benedetti enfatizó en que el jefe de Estado colombiano llegó a decir que se construiría una universidad en los Montes de María años atrás

Lanzan críticas contra Petro por

Mujer fue atacada a puñal por su compañero sentimental: la hirió en 20 oportunidades

El presunto responsable del crimen huyó tras atacar a la víctima, por lo que las autoridades ofrecieron una millonaria recompensa

Mujer fue atacada a puñal
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Esposa del gobernador de Arauca

Esposa del gobernador de Arauca entregó parte de tranquilidad tras atentado en Tame: “La vida es sagrada”

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

ENTRETENIMIENTO

Sofía Vergara encendió las redes

Sofía Vergara encendió las redes al posar junto a su hermana en una fiesta llena de estrellas: estas son las fotografías

Top 10 Netflix Colombia: “Simplemente Alicia” encabeza el ranking de las mejores series del momento

Él es el sobrino de Shakira que también canta: el joven reveló los consejos de la barranquillera para triunfar

Extranjero se dejó conquistar por la rumba en Colombia: “Cómo tú quieres que yo vuelva a España”

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple Colombia hoy

Deportes

EN VIVO l Medellín vs.

EN VIVO l Medellín vs. Envigado: el Poderoso busca acceder a la final de la Copa BetPlay Dimayor

Este sería el equipo que se quedaría con Harold Santiago Mosquera tras culminar el contrato con Santa Fe: “Muy avanzado”

Así arrancaría la tabla del descenso en el 2026: Deportivo Cali, nuevamente, vuelve a estar en problemas

Este es el tiempo que Kevin Mier estaría fuera, debido a una fractura de tibia: su participación en el Mundial 2026 está en riesgo

Colombia vs. Corea del Norte: la Tricolor clasificó a la ronda final del Mundial Sub-17 tras victoria 2-0