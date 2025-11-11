Cuáles son las ciudades más baratas y más costosas para vivir en Colombia: esto reveló el Dane sobre Bogotá, Medellín, Cali y otras

La inflación en Colombia sigue estando lejos de la meta del Banco de la República (3%) - crédito Colprensa

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) dio a conocer, el 10 de noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o inflación correspondiente a octubre de este año. De acuerdo con el director de Metodología y Producción Estadística del Dane, César López, la cifra anual se ubicó en 5,51% y subió 0,1% frente al mismo mes de 2024 (5,41%). Asimismo, subió frente a lo registrado en septiembre (5,18%).

El mismo precisó que esta cerró en 4,75% en lo que va del año, lo que significó una subida de 0,3% frente al 4,44% del mismo lapso del año pasado. Entretanto, el dato mensual para el décimo mes de 2025 fue de 0,18%, lo que significó una subida frente a igual periodo de 2024 (-0,13%).

Por supuesto, las cifras generaron reacciones inmediatas. Por ejemplo, el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, lamentó que la inflación en Colombia continúa al alza por cuarto mes consecutivo.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, lamentó que la inflación haya tomado fuerza de nuevo - crédito @LuisFerMejia/X

“Infortunadamente, el margen para reducciones adicionales en la tasa de interés por parte de la Junta del Banco de la República sigue siendo limitado, especialmente ante los riesgos fiscales y la expectativa de presiones derivadas de un eventual aumento elevado del salario mínimo”, señaló el experto.

Cómo está la inflación en las ciudades

Además, el Dane también dio a conocer qué pasó en las diferentes ciudades del país. Por ejemplo, Cúcuta fue la capital con mayor índice mensual al registrar una variación de 0,37%, al igual que Cali. A estas le siguieron:

Villavicencio: 0,33%.

Bogotá: 0,28%.

Valledupar: 0,26%.

Ibagué: 0,19%.

De acuerdo con la entidad, Cúcuta tuvo ese registro, principalmente, por la subclase de electricidad, que tuvo una variación de 3,26% y una contribución de 0,06 puntos porcentuales. Mientras que la subclase tomate registró una variación de -20,93% y una contribución de -0,09%.

Seis ciudades colombianas cerraron octubre con la inflación por encima del promedio nacional - crédito Dane

Mientras tanto, el menor índice de inflación lo registró Santa Marta. La capital del Magdalena tuvo un registro de -0,70%. Le siguieron:

Barranquilla: -0,35%.

Popayán: -0,08%.

Neiva: -0,04%.

Riohacha: 0,02%.

La explicación entregada por el Dane para Santa Marta está en que la subclasde de yuca para consumo en el hogar tuvo una variación de 6,90% y una contribución de 0,02 puntos porcentuales. En contraste, la subclase tomate presentó una variación de -9,83% y una contribución de -0,03%.

Otras ciudades importantes como Bucaramanga, Cartagena y Medellín registraron 0,16%, 0,15% y 0,14%, respectivamente.

En Cali fue donde más subió el valor de la electricidad en octubre de 2025 - crédito Dane

Además, el Dane informó sobre la variación de algunos servicios como la electricidad. Las ciudades sonde más subió de precio este fueron:

Cali: 6,30%.

Tunja: 5,69%.

Ibagué: 4,33%.

Mientras que donde menos subió fue:

Santa Marta: -8,42%.

Barranquilla: -6,17%

Riohacha: -5,95%.

Entretanto, el servicio de agua tuvo aumentos más considerables. Las ciudades con mayores variaciones fueron:

Pasto: 3,07%.

Riohacha: 3,06%.

Florencia: 3,06%.

Cali: 3,06%.

Valledupar: 3,06%.

Bogotá: 3,04%.

Y las ciudades con menor variación fueron:

Cartagena: 0,00%.

Barranquilla: 0,00%.

Medellín: 0,00%.

Sincelejo: 0,00%.

Neiva: 0,00%.

Pereira: 0,00%.

Bucaramanga es la ciudad más costosa de Colombia - crédito Dane

En términos anuales, las ciudades con mayor inflación son:

Bucaramanga: 6,17%.

Pereira: 6,02%.

Villavicencio: 5,99%.

Bogotá: 5,80%.

Armenia: 5,59%.

Mientras que las de menor inflación son:

Santa Marta: 4,06%.

Valledupar: 4,51%.

Florencia: 4,59%.

Riohacha: 4,61%.

Montería: 4,61%.

Otras ciudades importantes como Medellín, Cartagena, Barranquilla, Ibagué y Cali tuvieron registros de 5,44%, 5,40%, 5,40%, 5,18% y 5,05%, respectivamente.

Cuarto mes consecutivo al alza

Sobre lo que pasa con la inflación, el economista Diego Montañez-Herrera dejó preocupantes datos, esto, debido a que subió por cuarto mes consecutivo y continua entre las más altas de la región y el país se alejó de economías pares como México (3,6%) y Chile (3,4%), así como de la zona Euro (2,1%) y EE. UU. (3%).

Dijoq que hay alerta en los precios de alimentos: “La inflación anual sube a 6,6% en octubre de 25, su nivel más alto desde noviembre de 2023. Ya completa cuatro meses al alza, según el Dane, y golpea con más fuerza a los hogares de menores ingresos, donde la comida pesa más en el gasto”.