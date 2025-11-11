Abelardo de la Espriella respondió a acusaciones de la precandidata presidencial Vicky Dávila y sus presuntos vínculos con los hermanos Peñarredonda: “qué tengo que ver yo con el problema de un ex socio mío”

Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Montaje Infobae

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella le salió al paso a las acusaciones de la también aspirante a ocupar la Casa de Nariño, la periodista Vicky Dávila, que por medio de su cuenta de X, lo había señalado de tener vínculos con los hermanos Peñarredonda.

En diálogo con el podcast By Viral 24, el abogado, al ser cuestionado sobre sus relaciones con Peñarredonda, fue contundente al mencionar el cariño y la contribución que le tuvo al menor de los hermanos.

Sin embargo, no consideró necesario que este fuera vinculado con los problemas de su hermano menor, y mucho menos que él, en este momento de su carrera política, tenga que intervenir en la situación.

“Yo sí lo crié porque yo descubrí a él, Peñaredonda, en un foro a los 18 años. Empezó conmigo desde dependiente y se convirtió en socio de la firma. Y hace 3 años dijo: ‘Yo voy a hacer, yo me retiré hace 3 años, y le dije: ‘cuando yo me retire, yo también me voy a abrir a hacer mis vainas’. Lo quiero, lo estimo, es gran amigo, le tengo cariño. El hermano tuvo un problema que ya se aclaró. ¿Qué tiene que ver Peñarredonda con el problema del hermano y qué tengo que ver yo con el problema de un ex socio mío?”, comentó De la Espriella.

Señalamiento de Dávila a De La Espriella

En medio de la contienda electoral en Colombia, Vicky Dávila ha puesto en el centro del debate la necesidad de transparencia en torno a las relaciones del candidato Abelardo de la Espriella con figuras vinculadas a redes de poder y controversia internacional.

Desde su cuenta en la red social X, Dávila lanzó una serie de interrogantes directos sobre los lazos entre De la Espriella y los hermanos Daniel y Andrea Peña Redonda, cuyas conexiones con Álex Saab —señalado como testaferro de Nicolás Maduro y jefe del cartel de los Soles— han sido documentadas públicamente.

“El candidato Abelardo de la Espriella debe decirles la verdad a los colombianos porque quiere ser presidente. ¿Cuál es su relación con los hermanos Daniel y Andrea Peña Redonda (sic), que tienen vínculos indiscutibles con Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro, jefe del cartel de los Soles?”, cuestionó Dávila en su pronunciamiento.

Desde su cuenta en la red social X, Dávila lanzó una serie de interrogantes directos sobre los lazos entre De la Espriella y los hermanos Daniel y Andrea Peña Redonda, cuyas conexiones con Álex Saab —señalado como testaferro de Nicolás Maduro y jefe del cartel de los Soles— han sido documentadas públicamente - crédito @VickyDavilaH/X

La periodista sustentó sus preguntas en imágenes difundidas por Camila Fabri, esposa de Álex Saab, que muestran a Daniel Peñarredonda —quien fue subdirector durante años en la oficina de abogados de De la Espriella— en eventos en Venezuela.

Dávila enfatizó: “Aquí se ve Daniel Peña Redonda en primera fila en un evento en Valencia del estado de Carabobo, en Venezuela. La imagen la posteó la propia esposa de Álex Saab, Camila Fabri”, y añadió que Peña Redonda fue “su hombre de confianza” en el bufete.

La inquietud central persiste: “¿Cuál es la relación del candidato Abelardo de la Espriella con Daniel Peña Redonda? ¿Peña Redonda sigue siendo abogado de Saab? ¿Juega algún papel entre Abelardo de la Espriella y Alex Saab?”, insistió Dávila, subrayando que hasta el momento no ha recibido respuesta del candidato, solo “los ataques de las millonarias bodegas y de las cuentas fantasma que salen en su defensa”.

La atención también recae sobre Andrea Peñarredonda, hermana de Daniel, quien según Dávila es “la mano derecha de la esposa de Álex Saab, Camila Fabri”.

Dávila detalló que la relación de Andrea con los Saab se remonta a la época en que Álex Saab estaba preso en Estados Unidos y De la Espriella ejercía como su abogado.

Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial - crédito reruters

“Andrea en ese entonces era algo así como un asistente o paralegal de Saab, una persona de total confianza, al punto que hoy trabaja con Camila Fabri, esposa de Saab en Venezuela”, afirmó Dávila, invitando a revisar el perfil de Fabri en Instagram para corroborar estos vínculos.

La periodista reiteró la urgencia de esclarecer estos nexos: “¿Cuál es la relación entonces del candidato Abelardo de la Espriella con los hermanos Daniel y Andrea Peña Redonda? ¿Son el eslabón entre Saab y Abelardo de la Espriella?”, y advirtió que espera la respuesta del candidato para continuar con más preguntas que, según sus palabras, “los colombianos tienen derecho a conocer las respuestas”.

Finalmente, Dávila remarcó la dimensión de la responsabilidad que implica aspirar a la presidencia: “Abelardo de la Espriella no aspira a ser presidente de un bufete de abogados ni de una empresa de ron. Quiere ser presidente de Colombia. Por la firmeza y la rectitud, resistencia moral, los colombianos merecen un gobierno decente y después hablamos del avión en el que se movilizaba el hoy candidato Abelardo de la Espriella”.

Propiedades hermanos Peñarredonda

El coronel Felipe Andrés Peñarredonda Gómez, oficial activo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), permanece bajo custodia de la Policía Nacional en el Batallón Córdoba de Santa Marta tras ser capturado el 6 de marzo de 2025 por orden del Juzgado Primero de Chibolo.

El teniente coronel Peñarredonda Gómez fue capturado por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) en las instalaciones del Batallón Córdoba, en Santa Marta - crédito red social X

La detención se relaciona con acusaciones de concierto para delinquir, falsedad en documento público y privado, y presuntos nexos con el Clan del Golfo, una de las organizaciones criminales más poderosas de Colombia. De acuerdo con una investigación de El Tiempo, la Fiscalía rastrea la compra de un apartamento en la unidad residencial Patuca, en Santa Marta, realizada a través de la empresa Soluciones Inmobiliarias F.P SAS, fundada por Peñarredonda en Villavicencio el 23 de febrero de 2021 con un capital de $100 millones

El inmueble figura en registros con un valor aproximado de $158 millones. En los documentos, la propietaria es Gloria Ulloque, quien declaró que nunca recibió el dinero de la transacción. La firma de las escrituras se realizó el 24 de octubre de 2022, pero posteriormente se descubrió que la firma de Ulloque habría sido falsificada y el dinero no llegó a sus manos.

La Fiscalía ya emitió otras dos órdenes de captura contra personas presuntamente implicadas en el caso. Según información de Caracol Radio, el oficial también estaría vinculado a una banda dedicada a la estafa mediante transacciones inmobiliarias y evasión de impuestos en varias ciudades del país.

Silvestre Dangond y Elder Dayan también se tomaron fotografías con el uniformado - crédito @pipepena79/Instagram

Además, se investiga si Peñarredonda posee otros bienes, incluyendo vehículos, yates y propiedades de lujo exhibidos en redes sociales. El Tiempo reportó que el oficial tendría al menos 11 propiedades distribuidas entre Villavicencio, Barranquilla y Santa Marta.

La defensa de Peñarredonda negó cualquier vínculo con el Clan del Golfo y sostuvo que tanto él como Ulloque fueron víctimas de un fraude. Según la versión presentada, una mujer identificada como Yohana, con antecedentes judiciales, habría intermediado el negocio, y un allegado llamado Frank fue delegado para realizar la escritura. La transferencia se hizo a nombre de un tercero, cuyos datos habría suministrado la vendedora.El proceso judicial continúa mientras se espera la programación de la audiencia ante el juzgado correspondiente.