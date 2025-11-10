Colombia

Vicky Dávila celebró que Estados Unidos le aplique a Gustavo Petro la supuesta ‘Doctrina Trump’ para llevarlo a prisión: “Estás jodido”

La precandidata presidencial también lanzó fuertes críticas a la justicia colombiana que, según ella, estaría fundamentada en la inacción hacia las investigaciones que enfrenta el presidente de la república

El supuesto plan de Estados Unidos para judicializar a Gustavo Petro genera controversia en el panorama político colombiano - crédito Joel González/Presidencia / Al Drago/Reuters /Colprensa

El supuesto plan de la administración de los Estados Unidos para ‘encarcelar’ al presidente Gustavo Petro sigue generando polémica en diversos sectores políticos del país.

De hecho, un día después de conocerse la polémica fotografía en la que se revelaría la ‘Doctrina Trump’, la precandidata presidencial Vicky Dávila protagonizó un cruce de mensajes con el mandatario nacional, ante la posibilidad de que Petro pueda enfrentar procesos judiciales en Estados Unidos.

La comunicadora sostuvo una postura tajante al advertir sobre las consecuencias internacionales que, según su perspectiva, podría enfrentar el jefe de Estado a raíz de investigaciones relacionadas con el financiamiento de su campaña presidencial.

Desde su cuenta de X, Vicky Dávila planteó como “inminente” la apertura de un proceso judicial en territorio estadounidense para Gustavo Petro.

“Petro, estás jodido. Hace días vengo advirtiendo que cuando Trump le quitó la visa a Petro, lo llamó líder del narcotráfico y luego lo metió a la lista Clinton por beneficiar ese narcotráfico, es porque probablemente viene en camino un indictment, o sea, la judicialización de Petro en los Estados Unidos. Las cosas son así”, señaló la precandidata.

Dávila también mencionó la polémica imagen divulgada desde la Casa Blanca por error, donde Nicolás Maduro y Gustavo Petro aparecen simulando ser prisioneros, y citó la existencia de documentos con la intención de “iniciar una investigación exhaustiva sobre las campañas de Petro y su financiamiento extranjero”.

En su publicación, la periodista no solo hizo énfasis en la supuesta inacción de la justicia colombiana en procesos que involucran la campaña y el entorno del mandatario, sino que recordó reportajes realizados durante su gestión en Semana sobre audios y testimonios que, a su juicio, comprometerían tanto a Nicolás Petro como a colaboradores cercanos del actual Gobierno.

“Aquí ni la Comisión de Absolución ni la Fiscalía han hecho nada para llegar a la verdad sobre la campaña de Petro y todo lo que pasó. La misma sobre la cual el propio hijo del presidente dijo que Petro sabía cómo se financiaba, lo de Euclides Torres y los miles de millones de pesos en efectivo y toda esa porquería”, señaló Dávila en X.

El clima de polarización escaló rápidamente, cuando el presidente Gustavo Petro replicó en la misma plataforma con una referencia personal dirigida a la familia de la periodista: “Recuerda que un familiar tuyo, si de verdad, que se vistió de naranja”.

La respuesta de Vicky Dávila no tardó, enfocándose en destacar el historial personal y familiar libre de antecedentes penales.

“Nadie de mi sangre ha estado en la cárcel, jamás. Mi papá, era un cantante de tangos y capataz de finca, ya se murió, nunca delinquió y me enseñó que uno no puede ser hampón. Mi mamá, es una sencilla ama de casa que nos sacó adelante a cinco hijos, sin ayuda del Estado. [...] Jamás han pisado ni una estación de Policía”.

Dávila también extendió la defensa a su núcleo cercano y volvió a insistir en que nunca ha estado relacionada con escándalos de corrupción.

“Nunca he estado vinculada a escándalos de corrupción, ni a crímenes, Petro. Por el contrario, he denunciado a corruptos, como los que sí hay en su Gobierno, también denuncié a su hijo, hoy en juicio, él a su vez, lo señaló a usted y a Verónica, su ex, y a otros de su círculo de poder”, expresó.

Además, la comunicadora rememoró que el presidente fue miembro del M-19 y expresó que, en su opinión, los conflictos judiciales en Colombia podrían encontrar desenlace en la jurisdicción estadounidense.

“Usted sí perteneció a un grupo terrorista, el M-19. Y sí podría terminar preso en Estados Unidos por beneficiar a los narcos y por ser aliado de Maduro, Jefe del Cartel de los Soles, y por todos los enredos de su campaña, empezando por el Pacto de La Picota, un pacto con narcos”, señaló.

En el relato de Dávila, sobresalió una síntesis de las investigaciones periodísticas y acusaciones que han rodeado la administración Petro: “Recapitulemos. Pacto de la Picota, plata del excapo Santander, lo que encierra la campaña a través de Nicolás Petro, los audios de Benedetti, los beneficios a los narcos, impunidad y libertad, la legalización de la siembra de coca, papá Pitufo y mucho más. Petro podría terminar preso en Estados Unidos. Es la verdad”, afirmó la periodista.

