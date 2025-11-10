Trabajo si hay en Bogotá: así puede postularse a una de las 670 vacantes laborales para profesionales y técnicos

El 33% de las ofertas de empleo en Bogotá está dirigido a perfiles con formación superior, con sueldos de hasta nueve salarios mínimos mensuales - crédito Alcaldía de Bogotá

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y con el apoyo de sus empresas aliadas, anunció la apertura de 670 puestos de trabajo disponibles para la semana del 10 al 15 de noviembre.

La oferta laboral pone un acento especial en la atracción de talento profesional y especializado, destinando cerca del 33% de las vacantes a perfiles con formación superior. Para estos aspirantes, los sueldos pueden llegar a nueve salarios mínimos mensuales legales vigentes (smmlv).

La propuesta de empleo también abarca alternativas para candidatos con educación media, básica o primaria, así como para quienes tengan formación técnica o tecnológica. En estos casos, las condiciones salariales se ubican, en la mayoría de las oportunidades, dentro del rango de uno a cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con el perfil requerido y la experiencia acumulada.

Las oportunidades laborales también incluyen plazas para personas con educación media, básica, primaria, técnica y tecnológica, con salarios de uno a cuatro mínimos - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

El ámbito de los servicios y el comercio se consolida como el mayor generador de empleo en estas convocatorias, reforzando su posición como motor clave dentro del dinamismo económico de Bogotá. A estos sectores se suman vacantes en industria y transporte, reflejo de la diversidad sectorial de la demanda laboral en la ciudad.

La subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría de Desarrollo Económico, Bibiana Quiroga, señaló: “Bogotá mantiene su compromiso con el trabajo digno y el talento de su gente. Esta semana contamos con una amplia oferta para profesionales y expertos que buscan seguir creciendo laboralmente, sin dejar de ofrecer opciones a quienes inician o quieren fortalecer su trayectoria en el mercado laboral”.

Las personas interesadas pueden encontrar la información detallada sobre las vacantes activas, así como registrar o actualizar su hoja de vida, en la plataforma oficial del Servicio Público de Empleo (www.serviciodeempleo.gov.co). Para facilitar el acceso a la información y notificaciones sobre nuevas ofertas, ferias y procesos de formación, también está disponible el canal de WhatsApp ‘Empleo en Bogotá’.

La Secretaría de Desarrollo Económico anunció además la realización de cinco ferias laborales a la medida a lo largo de la semana, sumando 400 puestos adicionales dispuestos para la vinculación inmediata en distintos sectores productivos.

Cinco ferias laborales y una Unidad Móvil de Empleo en San Cristóbal ofrecen 400 vacantes adicionales y servicios gratuitos de orientación y registro - crédito Alcaldía de Bogotá

Paralelamente, la Unidad Móvil de Empleo prestará servicio en la localidad de San Cristóbal, específicamente en el Recinto Ferial San Cristóbal (carrera 5 con calle 31 sur) hasta el 15 de noviembre, con atención entre semana de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. y el sábado hasta el mediodía. La ciudadanía podrá acceder de forma gratuita a servicios de registro y actualización de hoja de vida, orientación ocupacional, conexión directa con vacantes disponibles, oferta de formación y asesoría para empresarios.

Estos son algunos de los cargos disponibles en la semana del 10 al 15 de noviembre:

Asesor comercial call center.

Analista senior de cartera.

Abogado inmobiliario.

Analista senior de contabilidad.

Analista senior de control y gestión.

Analista senior de impuestos.

Analista senior de expansión.

Analista senior de nómina.

Analista senior de infraestructura T.I.

Especialista de contabilidad.

Arquitecto.

Soporte técnico.

Diseñador gráfico.

Técnico en electricidad.

Inspector SST.

Asistente comercial y marketing.

Contador independiente.

Guarda de seguridad (vacante disponible para personas con discapacidad física).

Desarrollador cells.

Operador bus.

Auxiliar DCA – (vacante disponible para personas con discapacidad física).

Cajero polifuncional.

Auxiliar de planta.

Auxiliar de experiencia al cliente.

Desarrollador.

Nutricionista.

Técnico en salud oral (auxiliar de odontología).

Odontólogo general.

Director de laboratorio.

Conductor entregador.

Coordinador de contabilidad.

Técnico en mantenimiento electricista.

Montacarguista.

Conductor.

Mercaderista.

Operario de producción.

Técnico eléctrico de mantenimiento con tarjeta CONTE.

Consultor tecnología.

Impulsador.

Representante de servicio al cliente bilingüe.

Jardinero.

Operador de mantenimiento.

Auxiliar de cocina.

Auxiliar de áreas públicas.

Recepcionistas bilingües.

Ingeniero de datos.

Gestor de mantenimiento motores industriales.

Analista de mantenimiento motores industriales.

Mantenimiento industrial.

Gestor punto de venta – conductor.

Preventista – vendedor tienda a tienda.

Ejecutivo empresario micro pequeño.

Profesional de cultura (psicólogo de bienestar organizacional).

Asesor call center.

Senior accountant.

Ingeniero desarrollador.

Coordinador de facturación para agencia de aduanas.

Ingeniero de soluciones.

Servicio de gestoría baja complejidad.

Servicio de gestoría media complejidad.

Líder de mejora continua.

Analista de datos.

Analista financiero.

Analista de cartera y PQRs.

Asesor ventas call center.

Auxiliar de carga.

Ejecutivo de captaciones senior.

Auxiliar integral (cajero financiero).

Diseñador ATP.

Profesional HSE Invias 010.

Inspector Invias 010.

Inspector HSE Invias 010.

Ingeniero residente interventoría Invias 010.

Ingeniero residente de administración vial Invias 010.

Técnico electricista experto pérdidas.

Supervisor HSE pérdidas.

Tecnólogo electricista elite pérdidas.

Ejecutivo comercial intangible.

Profesor sector – soluciones hídricas y energéticas sostenibles.

Profesor sector – edición y postproducción para contenidos audiovisuales.

Profesor sector – desarrollo urbano sostenible y economía circular.

Profesional en educación especial.

Docente de tecnología.

Docente de español.

Docente de inglés.

Docente de matemáticas.

Docente de física.

La coyuntura positiva del empleo en Bogotá se evidencia en las cifras presentadas por el Departamento Administrativo de Estadística Nacional (Dane). Entre enero y septiembre de 2025, la tasa de desempleo en la ciudad descendió a 8,8%, una mejora de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior, cuando era del 10%. Esta reducción implica que 54.806 personas dejaron la desocupación.

El impulso en la creación de empleo también queda reflejado en la tasa de ocupación, que alcanzó el 64,4%, con un total de 4,27 millones de ocupados en Bogotá. Aunque la tasa global de participación registró una ligera caída, ubicándose en 70,6%, la evolución general confirma una recuperación progresiva del empleo y un fortalecimiento de la confianza económica a nivel local.

La tasa de desempleo en Bogotá bajó a 8,8% entre enero y septiembre de 2025, según el Dane, lo que representa una mejora de 1,2 puntos porcentuales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Dentro de los sectores con mayor contribución al aumento de la ocupación destacan las industrias manufactureras (con 31.529 nuevos empleos), alojamiento y servicios de comida (25.265) y construcción (23.964), demostrando el dinamismo y el peso de estas ramas en la generación de oportunidades.

Finalmente, el informe del Dane estima que Bogotá conserva una de las tasas de informalidad laboral más bajas del país (35,6%), consolidando a la ciudad como un referente nacional en la recuperación del empleo formal y en la generación de condiciones que permitan la inclusión y estabilidad de la fuerza laboral.