Colombia

Federico Gutiérrez respondió a Gustavo Petro tras hacer alusión a la Gran Colombia: “Que esta pesadilla pase rápido”

El dirigente antioqueño recordó lo que fue el atentado contra la fuerza pública en Tunja en la mañana del sábado 8 de noviembre de 2025

El alcalde de Medellín cuestionó
El alcalde de Medellín cuestionó la posición del jefe de Estado colombiano - crédito Montaje Infobae (Reuters)

Las recientes declaraciones de Federico Gutiérrez han reavivado el debate sobre la seguridad en Colombia y la gestión del Gobierno de Gustavo Petro.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el alcalde de Medellín cuestionó de manera directa la respuesta del presidente ante el aumento de la criminalidad, expresando su preocupación por la situación actual del país tras un ataque en Tunja que dejó soldados heridos.

Gutiérrez manifestó que, en su opinión, la administración de Petro muestra una actitud permisiva frente a los grupos criminales, lo que, según él, contribuye al deterioro de la seguridad nacional.

Federico Gutiérrez arremetió contra el presidente Gustavo Petro- crédito @FicoGutierrez/X

En su mensaje, Gutiérrez afirmó: “Solo vive del pasado, genera odio en el presente y no nos ofrece un buen futuro”, haciendo referencia al presidente colombiano. El político sostuvo que la complacencia del Gobierno de Gustavo Petro con los “peores criminales” estaría permitiendo que la situación de orden público se agrave en distintas regiones del país.

El detonante de la crítica fue el atentado registrado en Tunja, donde varios soldados resultaron heridos. Gutiérrez lamentó la ausencia de una reacción visible por parte del presidente tras el incidente, señalando: “Ayer Tunja fue objeto del terrorismo. Soldados heridos y por allá ni se asomó”.

Para el exalcalde, la falta de presencia y respuesta del mandatario ante hechos de violencia como este refleja una desconexión con las necesidades de seguridad de la ciudadanía.

Federico Gutiérrez salió en respaldo de Andrés Julián Rendón - crédito Colprensa

En su mensaje, Gutiérrez también hizo referencia a la inclinación de Petro por temas históricos, en particular el proyecto de la Gran Colombia de 1819, que integraba a Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

El político criticó que el presidente dedique atención a estos asuntos en lugar de enfocarse en los desafíos actuales del país. “Mientras la actual Colombia se derrumba debido a la complacencia del gobierno Nacional con los peores criminales, Petro sigue soñando con revivir parte de la Gran Colombia de 1819”, escribió el dirigente antioqueño, sugiriendo que tales aspiraciones resultan irrelevantes frente a la urgencia de combatir el crimen.

El mensaje concluyó con el deseo de Gutiérrez de que la situación de inseguridad y tensión política termine pronto, reflejando su esperanza de que el país recupere la tranquilidad y la confianza en sus instituciones.

Con este mensaje, el gobernador Andrés Julián Rendón le respondió a Gustavo Petro, sobre el proyecto de la 'gran Colombia' - crédito @AndresJRendonC/X

Gobernador de Antioquia ya había arremetido contra Gustavo Petro

Y es que el mensaje de Federico Gutiérrez se registró tan solo unas horas después de que el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, cuestionó la gestión de Petro y lo instó a asumir un papel más activo en la defensa de la seguridad nacional.

Le propongo que cambie de bando y ejerza como comandante en jefe de las FF. MM. y de Policía. Que defienda a los ciudadanos y pare de contemporizar y contemplar a sus aliados de la paz total: bandidos de distinta pelambre que han crecido y se han fortalecido en su gobierno”, publicó el gobernador en sus redes sociales.

Rendón también invitó al presidente a visitar el Batallón de Tunja y a los soldados, tras el ataque contra la estructura del Batallón Bolívar, que por fortuna no dejó víctimas mortales, en un llamado a que se involucre directamente con las fuerzas armadas y la ciudadanía. Todo esto, con el trasfondo de la propuesta de Petro de revivir la idea de la Gran Colombia, inspirada en el proyecto de Simón Bolívar; al que posteriormente se sumó Panamá.

“Le propongo a los pueblos que habitan en este territorio demarcado en 1819, realizar a través del poder constituyente y el acuerdo entre gobiernos, la reconstrucción de esta idea qué hoy sería una confederación de Naciones soberanas: la idea de Bolívar de una Gran Colombia, con parlamento común y presidencia colegiada como lo hace la Unión Europea”, mencionó Petro al recordar el congreso de Angostura, con la creación de la República, con Venezuela y Ecuador.

Registraduría abrió inscripciones, presenciales y

Ejército da a conocer los

Cámara de fotodetección en Silvania

Petro reveló el acuerdo de

Ministerio de Defensa enfrentará al

Mark Tuan conquista el ranking

Kevin Mier sufrió fuerte lesión

