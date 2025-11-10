Colombia

Exreina consiguió que condenaran a profesor que la abusó cuando era niña: “Después de 17 años solté una cruz que llevaba cargando”

María Camila Correa contó que tuvo dificultades al momento de instaurar la denuncia en tres estaciones de Policía diferentes, pero gracias a un abogado que tomó el caso se logró condenar al docente

María Camila Correa logró que
María Camila Correa logró que al profesor que abusó de ella con 12 años, lo condenaran después de 10 años de iniciado el proceso - crédito @mariacamilacorream/IG

El proceso legal que involucró a María Camila Correa y que terminó con la condena de su antiguo profesor, ha estado marcado por episodios de dolor, persistencia y búsqueda de una reparación que demoró más de década y media.

La exreina, que fue Señorita Bogotá en 2021, expuso las dificultades iniciales que enfrentó cuando intentó acudir a la justicia, problema que la acompañó durante años y que solo encontró salida tras un cambio en su representación legal.

Recientemente, Correa habló con los micrófonos de la emisora Alerta Bogotá exponiendo las trabas institucionales para adelantar la denuncia.

Un cambio en la asesoría
Un cambio en la asesoría

En la conversación con la emisora antes citada, reveló que lo primero que hizo fue contarle a su mamá lo que estaba ocurriendo con su profesor en ese momento, pero en las tres estaciones de Policía que visitó no recibió el acompañamiento adecuado para este tipo de casos.

Solo en diciembre de 2010, dos años después del hecho que la marcó cuando tenía 12 años, logró formalizar su acusación ante la Fiscalía. Esta demora en la reacción de las autoridades dejó la causa prácticamente estancada durante más de diez años, hasta que el abogado Juan Felipe Criollo asumió el caso en la capital y reimpulsó las diligencias judiciales.

Según Criollo en declaraciones a El Tiempo, “a juicio del despacho, pese a que se trató de hechos que sucedieron hace más de una década, el testimonio de la señora María Camila Correa fue consistente y perduró en el tiempo, pues durante el mismo fueron palpables los sentimientos que la víctima mantuvo hasta su adultez, los cuales tuvieron su génesis en mayo de 2008, como consecuencia de los actos desplegados por el acusado".

La ex Señorita Bogotá contó
La ex Señorita Bogotá contó detalles de lo ocurrido con su profesor del colegio - crédito @mariacamilacorream/IG

La declaración de culpabilidad contra Farley José López Henao, que fuera su profesor en el Colegio Jefferson de Cali, marcó un punto de inflexión, aunque la sentencia todavía no es definitiva en cuanto a la pena que el condenado deberá cumplir.

Según detalló Correa en la misma entrevista, la discusión actual radica en el tipo de castigo que enfrentará el agresor, dado que su defensa solicita la detención domiciliaria.

La exreina manifestó rotundo rechazo a esta posibilidad: “No estoy de acuerdo porque una persona de estas con una mentalidad de estas no tiene por qué estar en su casa, tiene que estar detrás de las rejas”.

Asimismo, la ex Señorita Bogotá contó que su representación legal insistirá en exigir una pena efectiva de prisión, aludiendo a la gravedad de los hechos y a la necesidad de proteger a otros menores.

Además de las dificultades legales, Correa describió el profundo impacto emocional que el proceso le dejó: “El dolor es tan grande que pasa de lo emocional a lo físico. A mí me dolía el pecho, me dolían las manos cuando terminaba una audiencia”.

Línea Púrpura - crédito Secretaría
Línea Púrpura - crédito Secretaría Distrital de la Mujer

La sensación de revictimización y el lento avance del caso la llevaron a momentos de profunda frustración. No obstante, la reciente resolución judicial ha significado para ella no solo una forma de reparación, sino un estímulo para que otras mujeres y niñas sigan su ejemplo y denuncien situaciones de abuso.

Así lo expresó: “Al ver todo este movimiento de mujeres que me escriben contándome sus historias, entendí que no nos podemos quedar calladas”.

Cabe recordar que, las mujeres que estén siendo víctimas de algún tipo de abuso, ya sea sexual o cualquier otra basada en género, las autoridades disponen de redes de apoyo como la línea 155, a la que se puede marcar para recibir atención profesional.

Asimismo, se encuentra la Línea Púrpura Distrital que ofrece apoyo, orientación psicosocial y jurídica a todas aquellas que sientan vulnerados sus derechos.

