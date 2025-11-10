Colombia

Avanza el acuerdo entre el Gobierno Petro y Clan del Golfo: grupos de trabajo buscan desescalar la violencia en Chocó

Representantes de comunidades, autoridades y organizaciones sociales participan en la creación de espacios colaborativos que buscan implementar acuerdos de paz y mejorar las condiciones de vida en municipios marginados del Pacífico colombiano

Guardar
La conformación de los equipos
La conformación de los equipos de paz territorial incluye alcaldes, organizaciones campesinas, colectivos de mujeres, comunidad LGBTIQ+, empresarios y pueblos indígenas - crédito Consejería Comisionado de Paz

Los municipios de Acandí y Riosucio, en el departamento de Chocó, fueron epicentro de los primeros avances del acuerdo pactado entre el Gobierno colombiano y el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) conocido como Clan del Golfo.

Uno de los primeros puntos cumplidos entre las partes, teniendo en cuenta los compromisos asumidos en septiembre en Doha, Catar, fue la conformación de los dos primeros grupos municipales de trabajo por la paz territorial, con el propósito de articular acciones concretas para transformar el territorio y disminuir los conflictos armados que han afectado históricamente a la región.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La conformación de estos grupos representa una respuesta directa a la exclusión y la violencia persistente que denuncian las comunidades locales.

En el proceso participaron autoridades municipales, organizaciones campesinas, colectivos de mujeres, comunidades indígenas y afrodescendientes, población Lgbtiq+, empresarios, medios comunitarios y sectores culturales, quienes trabajarán en conjunto con delegaciones del Gobierno y del EGC.

- crédito Consejería Comisionado de
- crédito Consejería Comisionado de Paz

Águeda Plata, delegada del Gobierno nacional en el proceso con el EGC, subrayó la naturaleza participativa de estos equipos, al afirmar que “son equipos participativos con toda la fuerza plural de los territorios para dinamizar el cumplimiento del acuerdo de Doha”.

A su vez, Plata destacó la disposición de las comunidades, señalando que “la gente está dispuesta, tiene voluntad; la gente quiere la paz y vivir tranquila, está expectante frente a todo lo que esto significa y todo lo nuevo que trae este proceso”.

- crédito Consejería Comisionado de
- crédito Consejería Comisionado de Paz

Durante las sesiones inaugurales, las instituciones presentaron una serie de acciones orientadas a la protección integral de la niñez, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia ambiental, el control de la migración irregular y la lucha contra las minas antipersonal. Estas medidas buscan responder a las necesidades más urgentes de la población y sentar las bases para una transformación sostenible del territorio.

La puesta en marcha de estos dos primeros grupos municipales, de un total de cinco previstos, junto con la presencia activa del Estado a través de diversas instituciones, constituye una muestra del compromiso y cumplimiento del Gobierno del Cambio con la paz territorial.

- crédito Consejería Comisionado de
- crédito Consejería Comisionado de Paz

Qué dice el primer acuerdo entre el Gobierno y Clan del Golfo

El proceso de conversaciones socio jurídicas entre el Gobierno y el Clan del Golfo, considerado el grupo criminal de mayor tamaño y control territorial en Colombia, se formalizó el 18 de septiembre de 2025 en Doha, Qatar.

En esa ocasión, Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Ejecutivo, sostuvo un encuentro con Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como alias Bruno, bajo la supervisión de un funcionario del Ministerio de Exteriores catarí.

El acuerdo quedó plasmado en un documento de dos páginas y estableció como área piloto cinco municipios: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). En estos territorios se desarrollará una fase de consolidación de confianza, con especial atención a la protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

- crédito Comisionado de Paz
- crédito Comisionado de Paz

La hoja de ruta acordada contempla también la creación de un programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos en los cinco municipios seleccionados, que contará con apoyo técnico y alternativas productivas para las comunidades involucradas.

La articulación de estas iniciativas con instituciones nacionales busca sentar las bases para una transformación sostenible y la reducción de las economías ilegales que han alimentado el conflicto en la región.

Uno de los compromisos centrales es la gestión migratoria, que se desarrollará en coordinación con Migración Colombia. El plan contempla regular el tránsito de personas en la zona del Darién, reducir la vulnerabilidad de las comunidades fronterizas y evitar que los migrantes sean instrumentalizados por organizaciones armadas en su ruta hacia Centroamérica.

En el ámbito de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos liderará proyectos productivos alternativos, acompañados de apoyo técnico, social y económico, con el fin de ofrecer alternativas sostenibles a las comunidades campesinas que dependen de economías ilegales, promoviendo la transición hacia actividades lícitas y el desarrollo rural.

En declaraciones a Blu Radio, Álvaro Jiménez subrayó que “el objetivo de esta fase es consolidar una presencia integral del Estado en los territorios más afectados por la violencia y sentar las bases de confianza necesarias para avanzar hacia una eventual desmovilización del grupo armado ilegal

Por el momento, se desconoce la fecha en la que se realizarán un nuevo ciclo de diálogos en el país asiático.

Temas Relacionados

Gobierno PetroClan del GolfoAcuerdo de PazDialogos de PazGrupos de trabajoViolencia en ChocóPaz TotalColombia-Noticias

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: gol de Colombia, la Tricolor amplía la ventaja y se clasifica parcialmente a la ronda final del Mundial Sub-17

La Amarilla está obligada a ganar para asegurar su clasificación a los octavos de final del campeonato; un empate lo obliga a depender de otros resultados para ser mejor tercero, mientras que la derrota lo deja por fuera de la fase final

EN VIVO - Colombia vs.

La agrupación ‘Love of Lesbian’ regresa a Bogotá con su gira ‘La Hermandad’

El cuarteto español prepara una velada especial en ‘The Bonfire’ con un cartel de invitados y un repertorio que recorre su evolución artística desde que nacieron en 1997

La agrupación ‘Love of Lesbian’

Fracturas en el Partido Conservador tras advertencia de Efraín Cepeda por “fuerzas petristas” en elección de su candidato presidencial: " Está asediado"

El senador y precandidato alertó sobre intentos de manipulación dentro de la colectividad por apoyo de las directivas al excontralor Felipe Córdoba, que afectaría la independencia del conservatismo

Fracturas en el Partido Conservador

Informe alerta por incremento en los hurtos en carreteras colombianas durante noviembre y diciembre: “Llegan a 250 robos”

El crecimiento del flujo de mercancías durante la temporada navideña eleva el riesgo de hurtos en las rutas nacionales, en los accesos a grandes ciudades y en corredores estratégicos, según un informe

Informe alerta por incremento en

Así fue el gol de Harold Mosquera con Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich

El extremo atacante marcó el gol al minuto 90+6 con el que Independiente Santa Fe sigue en la pelea por uno de los dos cupos restantes para clasificar a los cuadrangulares semifinales

Así fue el gol de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ministerio de Defensa enfrentará al

Ministerio de Defensa enfrentará al ELN, el Clan del Golfo y las disidencias como “organizaciones terroristas”

Cayó ‘Munra’, cabecilla del Tren de Aragua, en Cartagena: coordinaba las rutas de narcotráfico hacia Estados Unidos

ELN habría masacrado a cinco mineros en San Pablo, Bolívar: quemaron maquinaria amarilla

Tribunal de Bogotá condenó a 35 exparamilitares por 345 crímenes cometidos en cinco departamentos: estas son las penas

Los secretos de cinco bombardeos contra el Clan del Golfo: cuatro bajas de alto valor y más de 15.000 incautaciones

ENTRETENIMIENTO

La agrupación ‘Love of Lesbian’

La agrupación ‘Love of Lesbian’ regresa a Bogotá con su gira ‘La Hermandad’

‘La casa de los famosos Colombia’ tendrá nueva participante: se abren de nuevo las votaciones y este es el cuarto grupo de aspirantes

Mejor amigo de Mariana Zapata confirmó la salida de la influenciadora de ‘La casa de Alofoke’: “Es hora de dejar el proyecto”

Dos exnovios de Shakira la acompañaron durante su concierto en Bogotá: ¿De quiénes se trata?

Juliana, la colombiana celebra su cumpleaños y la última noche de la pista en Bogotá con la Orquesta Lucho Bermúdez

Deportes

EN VIVO - Colombia vs.

EN VIVO - Colombia vs. Corea del Norte: gol de Colombia, la Tricolor amplía la ventaja y se clasifica parcialmente a octavos de final del Mundial Sub-17

Así fue el gol de Harold Mosquera con Santa Fe ante Deportivo Cali: lo comparan con el marcado por Luis Díaz con el Bayern Múnich

Así se jugará la fecha 20 de la Liga BetPlay: se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales

Así están las cuentas de Santa Fe y América para meterse a las semifinales de la Liga BetPlay II-2025

James Rodríguez no fue ajeno al golazo de Luis Díaz con el Bayern Múnich y lo felicitó en redes sociales: esto dijo