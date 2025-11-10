Así se registró en redes el fuerte vendaval presentado en la noche del domingo que afectó el sur del Valle de Aburrá

Los fuertes vientos derribaron árboles y provocaron varias emergencias - crédito Freepik

La noche del domingo 9 de noviembre estuvo marcada por fuertes lluvias y vendavales que azotaron varios municipios del Valle de Aburrá, y que provocó emergencias en zonas residenciales y afectó la movilidad en el área metropolitana.

Las imágenes y reportes difundidos por la comunidad a través de redes sociales evidenciaron el impacto de las precipitaciones.

En San Antonio de Prado el vendaval desató inundaciones en diferentes barrios, donde el nivel del agua aumentó de manera considerable y se registraron daños tanto en viviendas como en las principales vías.

El viento descontrolado provocó la caída de árboles y alarma en las viviendas por posibles desprendimientos de los techos - crédito El Itagüiseño / TikTok

Videos captados desde el parque principal del corregimiento mostraron la fuerza del viento y la intensidad de la lluvia, mientras los habitantes expresaban su preocupación ante la magnitud del fenómeno. En varios sectores, la caída de árboles complicó aún más la situación.

El municipio de Itagüí también resultó gravemente afectado. Allí, las precipitaciones provocaron inundaciones y la caída de árboles, con especial incidencia en la glorieta virtual de Chorritos.

Los organismos de emergencia locales acudieron al lugar para atender los incidentes y restablecer la normalidad en la zona. Además, se reportaron afectaciones en La Estrella, donde el vendaval sorprendió a los residentes durante la noche.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas heridas ni víctimas fatales como consecuencia de las lluvias. Se encuentran realizando el censo de daños y se espera que en las próximas horas se emita un balance oficial sobre el impacto en los distintos municipios del área metropolitana.

San Antonio de Prado, Itagüí y La Estrella permanecen en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones, a la espera de la evaluación definitiva de las autoridades.