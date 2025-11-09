Colombia

Tensión máxima en ‘La mansión de Luinny’: Sofía Avendaño exige su creador intervenir tras el enfrentamiento entre Yina Calderón y La Piry

La modelo paisa escribió directamente a la cuenta de Instagram del reality para dirigirse a Luinny Corporán y exigir respeto hacia la DJ, generando un intenso debate en redes

Sofía Avendaño sintió en que
Sofía Avendaño sintió en que Yina Calderón sí la golpeó y afirmó que publicará las pruebas - crédito cortesía Canal RCN

La dinámica dentro de La mansión de Luinny ha adquirido un nuevo tinte tras la intervención pública de Sofía Avendaño, que escribió directamente en la cuenta de Instagram del reality para dirigirse a Luinny Corporán y exigir respeto hacia la DJ y solicitarle que tomara medidas en su defensa.

De acuerdo con la modelo paisa, reconocida por su participación en La casa de los famosos Colombia en la segunda temporada, expresó su preocupación por el trato que ha recibido la empresaria de fajas y DJ, especialmente ante los constantes ataques de la influencer dominicana conocida como La Piry.

Sofía Avendaño defendió a Yina
Sofía Avendaño defendió a Yina Calderón de los ataques de La Piry a pesar de ser una mujer trans - crédito @chismecitos_hot/IG

El mensaje de Sofía Avendaño, que rápidamente generó reacciones en redes sociales, no solo puso en evidencia la tensión entre las participantes, también abrió un debate sobre los límites y el respeto dentro del formato televisivo, pues se conoció que no expulsaron a la huilense.

En su comentario, la modelo trans pidió a Luinny que, aunque Yina Calderón representa un elemento clave para el rating del programa, interviniera para protegerla de las agresiones verbales y actitudes hostiles que ha enfrentado de parte de otras de sus compañeras.

“Tú sabes qué rating es Yina, a pesar de que no es de mi afecto, controla a La Piry porque ella no se puede igualar así con una mujer biológica, Chanel sí”, escribió Sofía Avendaño, destacando la necesidad de establecer límites claros para salvaguardar el bienestar emocional de la influencer colombiana.

Sofía Avendaño a pesar de
Sofía Avendaño a pesar de las diferencias con las Calderón defendió a la empresaria huilense - crédito @julianacalderon12 @sofiamodel__/IG

La postura de Sofía, que se identifica como mujer trans, fue interpretada por muchos usuarios como un acto de empatía y respeto hacia Yina Calderón, más allá de las diferencias personales o identitarias que tuvieron en el pasado con su hermana Juliana Calderón.

En su mensaje, la modelo paisa también argumentó que, por su condición, no consideraba apropiado que La Piry se dirigiera a Yina de esa manera, y defendió la importancia de mantener un ambiente de respeto entre las participantes.

La reacción en redes sociales fue inmediata: numerosos comentarios aplaudieron la iniciativa de Sofía Avendaño y destacaron su capacidad para defender a una mujer biológica desde la empatía, pese a los desafíos y discriminaciones que enfrentan las mujeres trans:

“Qué buen mensaje está dando Sofía Avendaño al reconocer que las mujeres trans en ocasiones tienen mucha más fuerza que una cis”; “tremendo lo que está pasando, aunque vimos que La Piry no le pegó ni la atacó físicamente”; “tiene mucho de razón lo que dice Sofía, toca resguardar la integridad física de Yina, es más débil de cuerpo”,, entre otros más.

Sofia Avendaño nació en la
Sofia Avendaño nació en la Comuna 13 de Medellín y tiene 34 años - crédito @sofiamodel__/Instagram

El conflicto entre Yina Calderón y La Piry no es reciente. Según lo reportado, la tensión se ha intensificado en los últimos días, alcanzando su punto más álgido cuando Yina utilizó el baño de sus compañeras y tomó las pinzas para el cabello de La Bella Chanel.

Este incidente provocó la molestia tanto de Chanel como de La Piry, y la situación se tornó aún más tensa cuando, en medio de la discusión, La Bella Chanel estuvo a punto de agredir físicamente a Yina Calderón con un palo de escoba. La gravedad del altercado obligó a la producción a intervenir para evitar que el enfrentamiento escalara.

La intervención de Sofía Avendaño ha sido vista como un llamado a la producción para que establezca límites y proteja la integridad emocional de las participantes, en especial de Yina Calderón.

También hay quienes consideran que el gesto de Sofía ha sido resaltado como un ejemplo de fortaleza y determinación, demostrando que la solidaridad entre mujeres, sean trans o biológicas, puede prevalecer incluso en contextos de alta presión y exposición mediática.

