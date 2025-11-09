Colombia

Patricia Castañeda pasó de la actuación a la dirección en ‘Estimados señores’, película que arrasó en los Premios Macondo 2025

La película ambientada en los años 50 durante la lucha por la aprobación del sufragio femenino en Colombia se llevó nueve galardones en la gala, incluido ‘Mejor largometraje de ficción’

Patricia Castañeda, directora del largometraje
Patricia Castañeda, directora del largometraje 'Estimados Señores', fue la gran triunfadora de los Premios Macondo 2025

Durante los años 90, Patricia Castañeda se estableció como un rostro habitual en la televisión colombiana y con el paso del tiempo demostraría ser una figura versatil, capaz de desenvolverse en diferentes facetas.

Fue así que pasó de ser presentadora del espacio infantil Brújula Mágica a realizar papeles en televisión en producciones como Pecados capitales, La saga, negocio de familia, Narcos, El laberinto de Alicia o Débora, la mujer que desnudó a Colombia, y luego a incursionar en el cine con Perder es cuestión de método o Satanás.

Paulatinamente, la caleña incursionó como guionista y directora, cumpliendo ambos roles en Estimados Señores, largometraje estrenado en 2024 en las salas de cine del país y que arrasó en la más reciente edición de los Premios Macondo, llevándose un total de nueve galardones, incluidos los de Mejor Guión y Mejor largometraje de ficción.

Estimados señores narra la historia de las primeras mujeres que votaron en Colombia en 1957, durante el Plebiscito que significó la creación del Frente Nacional, y tres años después de que Gustavo Rojas Pinilla aprobara el sufragio femenino en el país.

El proyecto, que requirió siete años de trabajo, no solo significó el debut de Castañeda como directora, sino que la consolidó como una voz relevante en la reivindicación de la identidad femenina y la lucha por los derechos de las mujeres en el país.

“Estoy debutando como directora, pero llevo en esto muchos años, entonces he tenido una escuela larga. Estoy muy conmovida por esto, con mi ópera prima, ha sido un proceso divino, supergratificante. Terminar en Macondo me parece que la historia de la película se lo merece”, manifestó Castañeda en declaraciones recogidas por El Espectador.

En Colombia se permitió que
En Colombia se permitió que las mujeres votaran en 1954

La cineasta llegó a la ceremonia sin expectativas de reconocimiento, pero con la satisfacción de haber realizado la obra que deseaba. “Me siento tranquila porque hice lo que quería hacer, no estaba esperando nada, sino que conté la película que quería contar, y este camino apenas comienza, espero hacer muchas más”, afirmó. “Esto es nuevo para mí, y es lo que hace este camino todavía más bello. He estado en el set desde hace muchos años, pero también había estado mirando y aprendiendo de los otros hasta que me lancé a hacerlo, cuando sentí que ya era capaz y que ya lo podía hacer, y no me dio miedo. Ahí fue cuando dije que quería dirigir la película”, añadió.

Según reconoció Castañeda, durante la escritura de Estimados Señores hubo un punto en el que sintió que lo más adecuado era que ella misma asumiera las riendas del proyecto. “Cuando estaba como en el segundo trap de la película, que estaba haciéndole cambios y estaba tan emocionada escribiéndola, dije: ‘No quiero hacer ningún personaje, quiero hacer toda la película’. Fue un segundo y quedé enamorada, quería hacer todo”, reconoció.

La película, escrita por Castañeda,
La película, escrita por Castañeda, marcó igualmente su debut como directora

El reconocimiento obtenido en los premios Macondo no ha generado en Castañeda nostalgia por su carrera como actriz. Por el contrario, la directora mira hacia el futuro con entusiasmo y determinación. “Voy a ser actriz toda la vida, pero por ahora estoy disfrutando más lo otro. No me ha hecho falta, pero no porque no ame la actuación, porque amo actuar, pero es que lo otro es más arrollador para mí en este momento, y es lo que me está impulsando a seguir”, declaró.

Castañeda también reflexionó sobre la importancia de ser autora integral de sus historias, combinando su experiencia como actriz, directora y guionista. “Al final tiene que ver también un poco cuando escribo, como que me meto en los personajes, entonces es una mezcla, al final está todo ahí. Soy actriz, directora y guionista. Creo que uno tiene una pasión y es por siempre”, concluyó.

