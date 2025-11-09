Colombia

Medellín abre inscripciones para colegios en 2026: estos son los requisitos y pasos tanto para estudiantes nuevos como antiguos

Padres y responsables pueden consultar requisitos, elegir institución cercana y completar el trámite en línea o presencialmente, accediendo a beneficios

Padres y acudientes pueden inscribir
Padres y acudientes pueden inscribir a estudiantes en todos los niveles educativos a través del portal oficial www.medellin.edu.co - crédito Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación de Medellín anunció que el proceso de matrícula para estudiantes en los colegios públicos de la ciudad para el año académico 2026 se encuentra disponible y es más sencillo que nunca.

A través de una plataforma digital y procedimientos presenciales, los padres, acudientes y responsables pueden acceder fácilmente a la información y realizar la inscripción de niños y jóvenes en los diferentes niveles de educación que ofrece el sistema público de Medellín.

Quienes estén interesados en asegurar un cupo para sus hijos, tanto para estudiantes nuevos como antiguos, pueden consultar la información completa en el portal oficial www.medellin.edu.co/opciones-disponibles-para-matricularte/. Allí, además de los pasos para la matrícula, se detallan opciones complementarias como acceso a los servicios de alimentación escolar, transporte, actividades extraclase, media técnica, inglés y deportes.

La inscripción puede realizarse virtualmente,
La inscripción puede realizarse virtualmente, por correo electrónico, en la sede Bulevar de San Juan o directamente en la institución seleccionada - crédito Secretaría de Educación

El proceso inicia con la exploración del directorio de colegios oficiales de Medellín, disponible en https://perseo.medellin.edu.co/directorio. Esto permite a las familias elegir la institución educativa más cercana a su domicilio y conocer de primera mano la oferta académica disponible para el ciclo 2026.

A continuación, los padres o acudientes deben registrarse en el aplicativo “Busca tu cupo”, donde podrán gestionar la solicitud de manera virtual. Para completar la inscripción, también es posible remitir la solicitud por correo electrónico a cupos.edu@medellin.gov.co, acercarse personalmente a las taquillas 15 o 16 de la sede Bulevar de San Juan de la Secretaría de Educación (calle 44 #51-50, La Candelaria) o directamente en la institución educativa seleccionada, acorde al número de cupos habilitados.

El trámite de matrícula exige
El trámite de matrícula exige documentos como tarjeta de identidad, registro civil, certificados de calificaciones y afiliación a EPS o Sisbén - crédito Secretaría de Educación

El trámite de matrícula exige la presentación de varios documentos esenciales, los cuales destacan:

  • Fotocopia de la tarjeta de identidad del estudiante (renovada si es mayor de 14 años y original para cotejo)
  • Fotocopia del folio del Registro Civil, documentos de identidad de los padres o acudiente
  • Certificados de calificaciones originales en papel membrete y firmados
  • Certificado de afiliación a la EPS, y en caso de estar registrado en el Sisbén, copia de la ficha correspondiente.

Los estudiantes en condición de desplazamiento deben aportar la carta del Centro de Atención a Víctimas (CAV). Solo podrá realizar la matrícula el padre o la madre del menor, con documento original; si lo hace un acudiente, deberá acreditar autorización de entidad competente y el estudiante debe estar presente para la firma. Para casos de enfermedad, discapacidad o vulnerabilidad, se solicita informar y aportar el soporte correspondiente.

Para situaciones en las que un niño o joven aún no figure matriculado, la Secretaría de Educación invita a escribir al correo cupos.edu@medellin.gov.co, indicando nombre completo, documento de identidad, contacto y la situación del menor. Un profesional de la entidad se encargará de establecer comunicación para valorar el caso y brindar la orientación necesaria, ya que uno de los objetivos es reducir la deserción escolar y facilitar el acceso universal a la educación.

Respecto a los niveles educativos y los requisitos de ingreso, Medellín mantiene una variada oferta. El programa Buen Comienzo se dirige a niños desde la gestación hasta los 5 años, requiriendo como principal condición el domicilio en Medellín y la certificación correspondiente. Para Educación Formal, la estructura y requisitos son similares.

El directorio de colegios oficiales
El directorio de colegios oficiales permite a las familias elegir la institución educativa más cercana y conocer la oferta académica 2026 - crédito Secretaría de Educación

En el caso de los niños y adolescentes en situación de extraedad (menores de 18 años que presentan desfase entre su edad y el grado escolar), los cambios favorecen la inclusión mediante modelos flexibles. Solo se requiere documento de identidad y calificaciones del último grado cursado.

Adicionalmente, la educación para adultos está disponible para jóvenes mayores de 17 años y adultos que no han completado la básica primaria o secundaria. En este caso, los interesados deberán presentar documento de identidad y certificado de afiliación al sistema de seguridad social (EPS o Sisbén), para acceder a los Ciclos Lectivos Especiales Integrados (Clei). El objetivo es que nadie quede fuera del sistema educativo y se promueve la alfabetización, la continuidad escolar y la participación social y económica.

La Secretaría de Educación recuerda que la matrícula debe ser siempre gestionada por los padres o acudientes legales, y que está prohibido realizarla por terceros no autorizados. También recomienda a las familias informar oportunamente sobre condiciones especiales de salud o vulnerabilidad, para garantizar una atención educativa inclusiva.

